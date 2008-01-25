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Новости медицины и фармацииВирусная инфекция и воспаление сердечной мышцы: долгосрочные нарушения функции сердца

Вирусная инфекция и воспаление сердечной мышцы: долгосрочные нарушения функции сердца

Опубликовано  11.01.2024

Воспаление сердечной мышцы, или миокардит, является серьезным последствием вирусной инфекции. Миокардит может привести к нарушению насосной функции сердца в долгосрочной перспективе.

В недавнем исследовании, проведённом учеными из медицинского факультета Фрайбургского университета (University of Freiburg), Германия, изучен новый подход к лечению миокардита.

Исследование проведено на животной модели. В нем было показано, что рецептор иммунных клеток GPR15 играет решающую роль в борьбе с вирусами в сердечной ткани. Если этих рецепторов нет, элиминация вируса происходит медленнее, что может привести к развитию миокардита и последующему нарушению насосной функции сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале «Nature Cardioglass Research».

Доктор Диана Линднер (Diana Lindner), возглавившая рабочую группу по молекулярной кардиологии отделения кардиологии и ангиологии Университетского кардиологического центра Медицинского центра Фрайбургского университета (University Heart Center of the Freiburg University Medical Center), объяснила, что у разных пациентов миокардит прогрессирует по-разному. В исследовании был определён ключевой фактор иммунной защиты, существенно влияющий на ход элиминации вируса. Она также отметила, что разработка таргетной терапии, направленной на рецептор иммунных клеток GPR15, потенциально могла бы повысить шансы пациентов на выздоровление.

Отсутствие рецептора замедляет иммунный ответ.

Исследование проводилось под эгидой Центра совместных исследований 1425: «Гетероклеточная природа поражений сердца» (Collaborative Research Center 1425: «The Heterocellular Nature of Cardiac Lesions») при Фрайбургском университете. В исследовании установлено, что иммунный рецептор GPR15 играет ключевую роль в привлечении иммунных или регуляторных Т-клеток в воспаленной сердечной ткани.

В модели у мышей с дефицитом GPR15 отмечена замедленная реакция элиминации вирусов, что, в свою очередь, приводило к негативным изменениям в сердечной мышце, большей продолжительности воспалительной реакции и последующему нарушению сердечной функции.

Методы лечения миокардита зависят от его тяжести. Чаще всего в терапевтические схемы входят препараты, стабилизирующие работу сердца и способствующие снижению интенсивности воспаления. Пациентам рекомендуется избегать физических нагрузок и вести щадящий образ жизни, чтобы избежать долгосрочных повреждений. В зависимости от индивидуальной динамики заболевания подходы к терапии варьируют от иммуномодуляции до мер по поддержанию функции сердца.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  11.01.2024

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