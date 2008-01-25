Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииВиртуальная медицинская помощь и удаленный мониторинг: эффективность в послеоперационный период

Виртуальная медицинская помощь и удаленный мониторинг: эффективность в послеоперационный период

Опубликовано  01.10.2021

По данным национального исследования, проведенного учеными из Hamilton Health Sciences (сеть из семи больниц и онкологического центра, в г. Гамильтон, провинция Онтарио, Канада) пациенты, использующие мобильные устройства для контроля физиологических функций, состояния послеоперационной раны и приема лекарственных средств, значительно реже нарушали режим лечения. Также у этих больных было отмечено уменьшение выраженности болевого синдрома в послеоперационный период.

В исследовании проанализированы результаты лечения пациентов, проходивших удаленный виртуальный мониторинг — видеозвонки с медсестрами и врачами, а также самоконтроль показателей физиологических функций с помощью мобильных устройств.

Также была исследована возможность сокращения объема неотложной госпитальной помощи в результате расширения применения виртуального наблюдения за пациентами и автоматизированного мониторинга.

П. Дж. Деверо (P.J. Devereaux), старший научный сотрудник Института исследования общественного здоровья (Population Health Research Institute — PHRI), профессор и директор отделения периоперационной помощи в Университете Макмастера (McMaster University), кардиолог и врач периоперационной помощи в Hamilton Health Sciences, а также соруководитель исследования, объяснил, что оно было начато в первые месяцы пандемии COVID-19, когда перед больницами стояла задача резко сократить объем неэкстренной медицинской помощи.

Он подчеркнул, что это исследование доказывает, что виртуальная помощь посредством современных технологий для онлайн-общения и удаленного автоматизированного мониторинга позволяет повысить эффективность лечения в послеоперационный период у пациентов, выписанных домой.

905 больных, перенесших оперативное вмешательство в медицинских центрах в Гамильтоне, Кингстоне, Лондоне, Оттаве и Эдмонтоне в Канаде, были рандомизированы в 2 группы. Участники 1-й группы использовали в домашних условиях планшет с доступом к мобильной связи и интернету для онлайн-консультаций с медицинскими работниками и оборудование для автоматизированного удаленного мониторинга (для измерения частоты сердечных сокращений, артериального давления, сатурации, частоты дыхания, температуры и массы тела) в течение 30 дней после выписки из больницы.

Кроме того, пациенты фотографировали послеоперационные раны и отправляли полученные фото лечащему врачу. Участники этой группы имели возможность связаться с врачом или медсестрой 24 ч в сутки 7 дней в неделю.

Вторая группа пациентов получала стандартную медицинскую помощь, которая заключалась в том, чтобы в течении 30 дней после выписки из больницы приходить на прием к хирургу при проявлении новых симптомов заболевания или любых вопросов по поводу приема лекарственных средств.

Исследование показало, что в первой группе необходимость личного визита в больницу возникла у 22% пациентов, тогда как во второй группе — у 27%.

Также было установлено, что в первой группе у 30% пациентов своевременно выявлено и у 28% откорректировано нарушение режима приема лекарственных препаратов, тогда как во второй группе только у 6 и 4% соответственно.

Кроме того, меньшее количество пациентов (на 10–14%), получающих виртуальную помощь, сообщили о боли в послеоперационный период по сравнению с группой стандартной помощи.

Эволюция виртуальной медицинской помощи в условиях пандемии — это лишь верхушка айсберга, если говорить о возможностях применения виртуальной медицинской помощи, отметил соруководитель исследования Майкл Макджиллион (Michael McGillion), сотрудник Института исследования общественного здоровья (Population Health Research Institute) и доцент Школы медсестер Макмастера (McMaster’s School of Nursing).

По его мнению, медсестры могут вести работу по виртуальному наблюдению за пациентами на дому в сотрудничестве с врачами и другими медицинскими работниками.

Анализ полученных данных показал, что виртуальный уход и автоматизированный мониторинг снижают частоту повторных госпитализаций, количество посещений отделения неотложной помощи или центров неотложной помощи. Необходимое условие эффективности виртуального наблюдения — частый контакт пациента с медсестрой и/или лечащим врачом.

Результаты исследования были опубликованы онлайн в медицинском журнале «The BMJ».

Авторы исследования подчеркивают необходимость дальнейших исследований для повышения эффективности виртуального онлайн-наблюдения. Например, следует определить, всем ли пациентам необходимо связываться с врачом каждый день в первые 15 дней после выписки и через день начиная с 16-го по 30-й день. Также требует оценки экономическая рентабельность такого наблюдения.

По материалам www.medicalxpress.com/news

Опубликовано  01.10.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости