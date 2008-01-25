По данным национального исследования, проведенного учеными из Hamilton Health Sciences (сеть из семи больниц и онкологического центра, в г. Гамильтон, провинция Онтарио, Канада) пациенты, использующие мобильные устройства для контроля физиологических функций, состояния послеоперационной раны и приема лекарственных средств, значительно реже нарушали режим лечения. Также у этих больных было отмечено уменьшение выраженности болевого синдрома в послеоперационный период.

В исследовании проанализированы результаты лечения пациентов, проходивших удаленный виртуальный мониторинг — видеозвонки с медсестрами и врачами, а также самоконтроль показателей физиологических функций с помощью мобильных устройств.

Также была исследована возможность сокращения объема неотложной госпитальной помощи в результате расширения применения виртуального наблюдения за пациентами и автоматизированного мониторинга.

П. Дж. Деверо (P.J. Devereaux), старший научный сотрудник Института исследования общественного здоровья (Population Health Research Institute — PHRI), профессор и директор отделения периоперационной помощи в Университете Макмастера (McMaster University), кардиолог и врач периоперационной помощи в Hamilton Health Sciences, а также соруководитель исследования, объяснил, что оно было начато в первые месяцы пандемии COVID-19, когда перед больницами стояла задача резко сократить объем неэкстренной медицинской помощи.

Он подчеркнул, что это исследование доказывает, что виртуальная помощь посредством современных технологий для онлайн-общения и удаленного автоматизированного мониторинга позволяет повысить эффективность лечения в послеоперационный период у пациентов, выписанных домой.

905 больных, перенесших оперативное вмешательство в медицинских центрах в Гамильтоне, Кингстоне, Лондоне, Оттаве и Эдмонтоне в Канаде, были рандомизированы в 2 группы. Участники 1-й группы использовали в домашних условиях планшет с доступом к мобильной связи и интернету для онлайн-консультаций с медицинскими работниками и оборудование для автоматизированного удаленного мониторинга (для измерения частоты сердечных сокращений, артериального давления, сатурации, частоты дыхания, температуры и массы тела) в течение 30 дней после выписки из больницы.

Кроме того, пациенты фотографировали послеоперационные раны и отправляли полученные фото лечащему врачу. Участники этой группы имели возможность связаться с врачом или медсестрой 24 ч в сутки 7 дней в неделю.

Вторая группа пациентов получала стандартную медицинскую помощь, которая заключалась в том, чтобы в течении 30 дней после выписки из больницы приходить на прием к хирургу при проявлении новых симптомов заболевания или любых вопросов по поводу приема лекарственных средств.

Исследование показало, что в первой группе необходимость личного визита в больницу возникла у 22% пациентов, тогда как во второй группе — у 27%.

Также было установлено, что в первой группе у 30% пациентов своевременно выявлено и у 28% откорректировано нарушение режима приема лекарственных препаратов, тогда как во второй группе только у 6 и 4% соответственно.

Кроме того, меньшее количество пациентов (на 10–14%), получающих виртуальную помощь, сообщили о боли в послеоперационный период по сравнению с группой стандартной помощи.

Эволюция виртуальной медицинской помощи в условиях пандемии — это лишь верхушка айсберга, если говорить о возможностях применения виртуальной медицинской помощи, отметил соруководитель исследования Майкл Макджиллион (Michael McGillion), сотрудник Института исследования общественного здоровья (Population Health Research Institute) и доцент Школы медсестер Макмастера (McMaster’s School of Nursing).

По его мнению, медсестры могут вести работу по виртуальному наблюдению за пациентами на дому в сотрудничестве с врачами и другими медицинскими работниками.

Анализ полученных данных показал, что виртуальный уход и автоматизированный мониторинг снижают частоту повторных госпитализаций, количество посещений отделения неотложной помощи или центров неотложной помощи. Необходимое условие эффективности виртуального наблюдения — частый контакт пациента с медсестрой и/или лечащим врачом.

Результаты исследования были опубликованы онлайн в медицинском журнале «The BMJ».

Авторы исследования подчеркивают необходимость дальнейших исследований для повышения эффективности виртуального онлайн-наблюдения. Например, следует определить, всем ли пациентам необходимо связываться с врачом каждый день в первые 15 дней после выписки и через день начиная с 16-го по 30-й день. Также требует оценки экономическая рентабельность такого наблюдения.

По материалам www.medicalxpress.com/news