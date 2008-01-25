Нове дослідження демонструє, що перебої в наданні медичних послуг, викликані COVID-19, можуть призвести до підвищення рівня смертності внаслідок ВІЛ, туберкульозу й малярії.

Експерти в усьому світі очікують, що пандемія COVID-19 матиме значний вплив на суспільство. Це включає не тільки зростання захворюваності і смертності, викликане самою хворобою, а й економічні наслідки глобальної ізоляції та порушень у роботі основних служб.

Експерти вказують, що побічні ефекти пандемії, ймовірно, будуть найбільш серйозними в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, де системи охорони здоров’я менш стійкі, а економічні резерви обмежені.

Особливу тривогу викликає вплив пандемії на країни з високим рівнем схильності до розвитку інфекційних захворювань, таких як ВІЛ і туберкульоз. Адже боротьба з ними залежить від проведення регулярних, широкомасштабних програм з контролю й лікування.

Дослідження, опубліковане в «Lancet Global Health», змоделювало вплив перебоїв, викликаних COVID-19. У першу чергу мова йде про підвищення попиту на системи охорони здоров’я і скорочення програм боротьби з інфекційними хворобами в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

Було встановлено, що протягом наступних 5 років у результаті COVID-19 смертність внаслідок ВІЛ, туберкульозу й малярії може підвищитися і в гіршому випадку може досягти масштабу, аналогічного прямому впливу пандемії.

Перебої в роботі систем охорони здоров’я, викликані COVID-19, можуть збільшити кількість смертей внаслідок ВІЛ на 10%, від туберкульозу — на 20% і від малярії — на 36%.

Дослідження на моделях дає підстави передбачати, що найбільш негативний вплив на боротьбу з ВІЛ матимуть перебої з постачанням антиретровірусних препаратів.

Вчені також вказують на те, що порушення процесів діагностики та лікування, ймовірно, матимуть найбільш виражений вплив на розповсюдження туберкульозу.

Крім того, дослідники повідомляють, що перебої в доставці протимоскітних сіток можуть мати руйнівні наслідки з точки зору збільшення кількості випадків захворювання на малярію.

«Багато успіхів, які досягнуті в боротьбі з малярією за останнє десятиліття, були пов’язані з поширенням сіток, оброблених інсектицидами тривалої дії, в країнах Африки на південь від Сахари, де відбувається переважна більшість випадків смерті від малярії. Проте пандемія COVID-19, ймовірно, порушить цей розподіл у 2020 р., що призведе до підвищення смертності внаслідок малярії», — пояснює головний автор дослідження доктор Олександра Хоган (Alexandra Hogan) з Імперського коледжу Лондона (Imperial College London), Великобританія.

Проте дослідники заявляють, що ще є час зменшити кількість загиблих. Для цього влада та інші організації повинні підтримувати надання критично важливих послуг, таких як постачання антиретровірусних препаратів для лікування ВІЛ та протимоскітних сіток від малярії.

«У країнах з високим рівнем поширеності малярії і масштабними епідеміями ВІЛ і туберкульозу навіть короткочасні перебої можуть мати фатальні наслідки для мільйонів людей, які залежать від програм з контролю і лікування цих захворювань. Проте можна уникнути побічних ефектів пандемії, підтримуючи основні служби охорони здоров’я та продовжуючи дотримуватися профілактичних заходів», — наголосив співкерівник дослідження професор Тімоті Холлетт (Timothy Hallett) з Імперського коледжу Лондона.

Автори дослідження також зазначають, що сценарії, які вони моделюють, не є вичерпними і не враховують вплив довгострокових глобальних змін, таких як економічний спад.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com,

фото із сайту www.vox.com