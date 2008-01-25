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Новости медицины и фармацииВідновлення росту волосся: можливо майбутнє за мікро-РНК?

Відновлення росту волосся: можливо майбутнє за мікро-РНК?

Опубликовано  11.08.2020

Нове дослідження на тваринах виявило мікро-РНК, яка, ймовірно, регулює ріст волосся.

Дослідження, опубліковане в журналі «Science Advances», може закласти основу для розробки майбутньої терапії з відновлення росту волосся, яка буде більш ефективна і менш агресивна, ніж існуючі варіанти.

Випадіння волосся зазвичай пов’язане зі старінням. Однак цей процес також може бути пов’язаний із гормональними змінами, а також з екологічними й генетичними факторами.

Сьогодні ключовими засобами від випадіння волосся є міноксидил та фінастерид. Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) схвалило ці методи лікування. Однак обидва препарати потребують частого повторного застосування.

Як наслідок, вчені вивчають альтернативні способи стимулювання росту волосся. Дослідження зазвичай спрямовані на те, щоб стимулювати волосяні фолікули.

У ході нового дослідження вчені намагалися стимулювати клітини волосяних фолікулів в лабораторних умовах, а потім наносити ці клітини прямо на ділянку шкіри голови, що лисіє.

Однак дослідження показали, що для ефективного стимулювання зростання клітин волосяного фолікула потрібні певні умови культивування.

Справа в тому, що клітинам волосяного фолікула необхідно взаємодіяти з іншими клітинами, щоб перевести волосяний фолікул з пасивного в активний стан. Найкраще для цього підходить тривимірне (3D) середовище.

3D-культивовані клітини

Своє нове дослідження вчені почали з підтвердження результатів своєї попередньої роботи. Для цього вчені обробили ділянки шкіри мишей двовимірними (2D) культивованими фолікулярними клітинами, 3D-культивованими фолікулярними клітинами в кератиновому каркасі та міноксидилом.

Як і в попередньому дослідженні, вчені виявили, що 3D-культивовані фолікулярні клітини в кератиновому каркасі, трансплантовані на ділянки облисіння, були більш ефективними ніж 2D-культивовані фолікулярні клітини або міноксидил.

Через 15 днів у мишей, що отримали лікування 3D-культивованими фолікулярними клітинами в кератиновому каркасі, відновилося 90% волосся.

«3D-культивовані фолікулярні клітини в кератиновому каркасі працювали найкраще, оскільки сфероїдна форма імітує мікросередовище волосся, а кератиновий каркас діє як якір, утримуючи клітини на тому місці, де вони необхідні. Однак нас також цікавило, як саме клітини дермальних сосочків регулюють процес росту фолікулів», — пояснює головний автор дослідження доктор Ке Ченг (Ke Cheng).

Клітини дермальних сосочків допомагають регулювати активність волосяних фолікулів. Мікро-РНК — це молекули, які допомагають регулювати передачу повідомлень генами. Вони знаходяться в невеликих мішечках, відомих як екзосоми.

Дослідники вивчили екзосоми як у 2D, так і 3D-культивованих фолікулярних клітин. Вони помітили, що в 3D-культивованих фолікулярних клітинах мікро-РНК «miR-218-5p» сприяє передачі генів, які сигналізують про зростання волосся.

Вчені підтвердили це, коли виявили, що зростання мікро-РНК підвищує активність волосяного фолікула, тоді як її інгібування зупиняє функціонування волосяного фолікула.

У майбутніх дослідженнях вчені планують визначити методи використання виявленої мікро-РНК для стимулювання росту волосся.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  11.08.2020

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