Від чого помирали італійські пацієнти з COVID-19?
Коронавірус SARS-CoV-2 безпосередньо спричинив загибель 9 з 10 італійських пацієнтів із COVID-19, йдеться в дослідженні, що проливає світло на епідемію, яка в основному вразила північні райони Італії.
З часу виявлення перших випадків інфекції в лютому 2020 р. Італія повідомила про близько 35 тис. смертей внаслідок COVID-19. Однак представники органів охорони здоров’я заявили, що у багатьох з померлих також відмічали інші недуги, і це викликало багато суперечок щодо того, чи справді вірус був причиною смерті.
У дослідженні, опублікованому Інститутом кращого здоров’я (Superior Health Institute) та Національним інститутом статистики (National Statistics Institute, ISTAT), було доведено, що коронавірус був прямою причиною смерті 89% із 4442 пацієнтів у вибірці.
У решти 11% було виявлено коронавірус, але померли вони внаслідок інших захворювань, включаючи захворювання серцево-судинної системи, рак та деменцію. Однак вірус міг погіршити їх стан і прискорити смерть.
Дослідження включало інформацію щодо випадків смерті, про які повідомлялося наприкінці травня, коли Італія вже послабила жорсткі правила локдауну.
Пневмонія спостерігалася у 79% людей, смерть яких була безпосередньо пов’язана з коронавірусом, і стала найпоширенішим ускладненням серед пацієнтів із COVID-19.
У дослідженні показано, що COVID-19 також був смертельним для деяких людей, у яких не було жодної іншої значної проблеми зі здоров’ям.
У 28,2% проаналізованих випадків інших можливих причин смерті не виявлено.
За матеріалами www.medscape.com
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