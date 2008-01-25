Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииВетряная оспа: клинические и диагностические проявления, терапия

Ветряная оспа: клинические и диагностические проявления, терапия

Опубликовано  01.02.2023

Ветряная оспа (так называемая ветрянка) — высококонтагиозная болезнь, вызываемая Varicella zoster virus (VZV), передается воздушно-капельным путем. VZV представляет собой человеческий альфагерпесвирус рода Varicellovirus. Заболевание, вызванное VZV, проявляется двумя клиническими формами: ветрянкой и опоясывающим лишаем.

Ветрянка чаще развивается у детей, проявляется сыпью и лихорадкой.

У подростков, взрослых и лиц со сниженной реактивностью иммунной системы ветрянка может осложняться вторичной бактериальной инфекцией, развитием пневмонии или энцефалита. Согласно результатам исследования, у детей в возрасте старше 13 лет по сравнению с младенцами отмечают в 2,2 раза более высокий риск инфицирования ветрянкой (Lo Presti C. et al., 2019).

У лиц с ослабленной функцией иммунитета возможно необратимое повреждение центральной нервной системы. Ветрянка является одним из наиболее распространенных экзантематозных заболеваний (Freer G. et al., 2018).

Первые признаки ветряной оспы

Как начинается ветрянка у детей и взрослых? Первичная инфекция VZV начинается с репликации вируса в слизистых оболочках верхних дыхательных путей. После этого появляется пятнисто-папулезно-везикулезная сыпь, которая сначала проявляется на лице, потом на голове (в зоне роста волос), шее и даже спине.

Путь распространения ветряной оспы

Пути распространения болезни — воздушно-капельный, а также вследствие прямого контакта с везикулярной жидкостью пустул. Инкубационный период ветрянки — 10–21 день, но обычно составляет 14–17 дней. Больные заразны за 48 ч до появления сыпи и в период образования везикул, который обычно длится 4–5 дней. Больной также заразен в течение 5 дней после появления последних везикул.

Клинические проявления ветрянки

Существует 2 вида ветрянки: типичная и атипичная.

Как проявляется ветряная оспа? Для типичной формы ветрянки характерны:

  • острое начало с гипертермией и появлением сыпи с зудом (в начале образуются небольшие пятна, которые превращаются в папулы и везикулы);
  • субфебрильная температура тела, отсутствие аппетита — иногда за 1–5 дней до начала сыпи;
  • эрозии на слизистых оболочках, которые заживают без терапевтического вмешательства в течение 1–2 дней;
  • подсыхание элементов сыпи со временем, они покрываются корочками, после исчезновения которых возможна легкая пигментация, иногда — рубцы;
  • появление сыпи в течение 2–4 дней, иногда до 7–8 дней.

Формы атипичной ветрянки:

  • рудиментарная — часто развивается у детей с наследственным пассивным иммунитетом. В них появляется необильная папулезная сыпь с единичными мелкими пузырьками;
  • пустулезная — образование пустул с гнойным содержимым, часто остаются рубцы на коже;
  • буллезная — на коже возникают везикулы с крупными (до 2–3 см) пузырьками с мутным содержимым, после которых образовываются эрозивные поверхности. В период восстановления на коже остается бурая пигментация;
  • геморрагическая — диагностируется у иммунокомпрометированных детей. На 2–3-й день болезни содержание пузырьков — геморрагическое, в дальнейшем — корочки черного цвета. При этой форме ветрянки возможны внутренние и внешние кровоизлияния, носовые кровотечения;
  • гангренозная — развивается у новорожденных или детей старшего возраста с иммунодефицитными состояниями или длительно получавших глюкокортикостероиды. На коже возникают пузырьки с геморрагическим содержимым. После отторжения корочек формируются язвы с некротическим дном и неровными краями (Протокол диагностики и лечения ветряной оспы у детей).

Какова продолжительность ветряной оспы? Клинические проявления заболевания сохраняются в течение 10–14 дней. Иногда болезнь может продолжаться более 2 нед.

Ветрянка у взрослых

У взрослых симптомы ветрянки появляются c 10-го по 21-й день после вирусного заражения. Признаки в начале болезни могут напоминать острую респираторную вирусную инфекцию или грипп, поскольку пациент может жаловаться на:

  • гипертермию, озноб;
  • утомляемость;
  • раздражительность;
  • светобоязнь;
  • слабость;
  • головную боль;
  • боль в суставах.

На 2–3-й день заболевания появляется сыпь, которая продолжается 7 дней. У взрослых более выражены симптомы, чаще диагностируют осложнения.

Ветрянка у детей

Начало ветрянки у детей характеризуется резкой гипертермией. Температура тела повышается до 39–40 °С. После этого по телу появляется сыпь с зудом. При легкой форме ветрянки отсутствует продромальный период.

У детей инкубационный период длится до 3 нед, продромальный — до 2 сут перед появлением сыпи и период сыпи — 2–5 дней с дальнейшим образованием корочек.

Диагностика ветрянки

При обследовании пациента врач может назначить:

  • общий анализ крови (возможны лейкопения, относительный лимфоцитоз);
  • рентгенофлуоресцентный анализ — позволяет выявить антиген вируса в мазках — отпечатках из содержимого везикул;
  • серологическое исследование (используют парные сыворотки) с помощью иммуноферментного анализа, радиоиммунного анализа. Диагностическим считается нарастание титра в 4 и более раза в течение 10–14 сут;
  • тест методом полимеразной цепной реакции (определение ДНК VZV).

Врач проводит дифференциальную диагностику заболевания с диссеминированной вирусной инфекцией простого герпеса, диссеминированной инфекцией вируса Коксаки, эховирусной инфекцией, атипичной корью и риккетсиозной оспой (Soman R. et al., 2013).

Терапия при ветрянке

Учитывая наличие сыпи и зуда, для предотвращения вторичных бактериальных осложнений рекомендовано ежедневно менять одежду и постельное белье. Также следует смазывать везикулы или папулы 1% раствором бриллиантового зеленого или 1–2% раствором перманганата калия, каламином или фукорцином. Если у пациента есть эрозии в ротовой полости, после еды можно полоскать рот растворами антисептиков (например раствором хлоргексидина). Мазать везикулы необходимо для уменьшения выраженности зуда и ускоренного заживления поврежденной кожи. А окрашенный антисептик помогает зафиксировать последний день появления сыпи. Таким образом, можно будет с точностью сказать, в какой день пациент перестанет заражать окружающих.

Лечение при ветрянке включает симптоматические мероприятия и противовирусную терапию, направленную на уменьшение осложнений. Этиотропная терапия при данной патологии — ацикловир (внутривенно по 10 мг/кг массы тела 3 раза в сутки в течение 7 дней). Детям с иммунодефицитными состояниями в возрасте старше 2 лет препарат можно назначать внутрь в дозе 80 мг/кг/сут. Кроме ацикловира, врач может порекомендовать другой противовирусный препарат — валацикловир, фамцикловир или ганцикловир. Подросткам и взрослым рекомендуется ацикловир в дозе 800 мг 5 раз в сутки в течение недели.

При тяжелой форме ветрянки врач может назначить специфический варицело-зостерный иммуноглобулин в дозе 0,2 мл/кг массы тела (Протокол диагностики и лечения ветряной оспы у детей).

Можно ли принимать водные гигиенические процедуры во время ветряной оспы? При ветрянке нужно соблюдать личную гигиену. Мыться можно в теплой воде под душем, поле чего не вытирать тело, а промокать полотенцем, чтобы не повредить папулы.

Возможные осложнения

К осложнениям заболевания относят:

  • кожные осложнения (пиодермия, флегмона и абсцесс) — отмечают наиболее часто и составляют 65% осложнений у детей в возрасте младше 1 года и 60% у детей 1–4 лет. Часто у людей наблюдаются шрамы после ветрянки — ямки небольшого размера (могут появляться из-за неправильного ухода за кожей);
  • легочные осложнения (пневмония) — наблюдаются у 68% детей в возрасте старше 14 лет;
  • неврологические осложнения (мозжечковая атаксия, судороги, невралгия, энцефалит, миелит и менингит, синдром Гийена — Барре, менингоэнцефалит, вентрикулит, отсроченный контралатеральный гемипарез, периферическая моторная невропатия, церебральный ангиит, синдром Рейе и острый периферический паралич лицевого нерва, неврит зрительного нерва) — диагностируют у детей в возрасте 5–14 лет (55%). Снижение остроты зрения при неврите зрительного нерва обычно происходит между 2-м и 8-м днями после появления сыпи и обычно двустороннее (Ana Rita Azevedo et al., 2012).

В случае выявления осложнений пациента необходимо госпитализировать в больницу для дальнейшей терапии (Lo Presti C. et al., 2019).

Ветрянка в период беременности

Инфекция VZV у беременных между 8-й и 20-й неделями гестации может привести к врожденной ветряной оспе (характерна низкая масса тела ребенка при рождении и пороки развития плода).

Летальность среди новорожденных с врожденной ветрянкой составляет 30% в течение первых нескольких месяцев жизни, а риск заражения опоясывающим герпесом в первые 4 года жизни — 15%.

Если беременная заболевает ветрянкой в период между 5-м днем до родов и 2-м днем после родов, новорожденные заражаются тяжелой формой инфекции VZV. Если женщина подвергалась воздействию вируса VZV не менее чем за 5 дней до родов, у новорожденного диагностируют ветрянку в легкой форме (Lo Presti C. et al., 2019).

Вакцины против ветряной оспы

Вакцинацию против ветрянки (прививку от ветрянки) можно проводить детям с 9 мес. Курс вакцинации включает 2 дозы с интервалом в 6 нед. Иммунитет начинает формироваться сразу после прививки.

В Украине применяют живую аттенуированную моновалентную вакцину Варилрикс и Варивакс или комбинированную вакцину Приорикс-тетра для профилактики кори, эпидемического паротита, краснухи и ветряной оспы.

Живые аттенуированные вакцины для профилактики ветряной оспы на основе штамма Ока были разработаны в 1970-х годах. Вакцина безопасна, иммуногенна и эффективна как у детей с ослабленной иммунной реакцией, так и у иммунокомпетентных детей и взрослых (Chiu S.S. et al., 2005).

Частота сероконверсии (образование специфических антител в плазме крови в результате инфекции или иммунизации) после одной дозы вакцины у детей и взрослых составляет 95 и 78% соответственно. Вторая доза повышает уровень сероконверсии до 99% (Soman R. et al., 2013).

Вопросы, которые часто задают педиатру/терапевту

Как повышается температура тела при ветряной оспе?

При ветрянке возможна гипертермия до 38–39 °С.

Как можно заразиться ветрянкой?

Ветрянкой можно заразиться воздушно-капельным путем.

Как можно снизить гипертермию при ветряной оспе?

При ветрянке снижать температуру тела можно с применением парацетамола. Ибупрофен не рекомендовано принимать при инфекции VZV, так как препарат может вызвать усиление кожного зуда. Иногда может возникнуть дерматоз и синдром Рейе (тяжелое нарушение работы печени).

Как избавиться от следов сыпи после ветряной оспы?

Для того, чтобы избавиться от рубцов и шрамов на коже, рекомендованы:

  • косметические процедуры: химический или лазерный пилинг, микродермабразия (сглаживаются края шрамов, границы углублений становятся менее четкими);
  • инъекционные методы: мезотерапия или введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты, коллагена; липофилинг;
  • если на лице остался заметный шрам, рекомендованы субцизия (подсечение) или хирургическое иссечение.

Необходимость консультации врача

Для предотвращения возникновения ветряной оспы важно сделать профилактику с помощью вакцинации. Если же человек уже заболел, важно вовремя обратиться к врачу и следовать его рекомендациям (например начать лечение ацикловиром, смазывать везикулы и папулы лекарственными средствами для предотвращения образования рубцов и шрамов от сыпи на коже).

Опубликовано  01.02.2023

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости