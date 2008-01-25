Вегетарианская диета обусловливает повышение риска перелома бедра?

В недавнем масштабном исследовании показано, что риск перелома бедра на 50% выше у лиц, соблюдающих вегетарианскую диету, по сравнению с теми, кто регулярно употребляет в пищу мясо.

Ранее в исследованиях установили, что риск перелома бедра повышен у женщин, соблюдающих вегетарианскую диету, по сравнению с женщинами, употребляющими в пищу мясо.

Исследователи из Университета Лидса (University of Leeds) проанализировали данные 413 914 мужчин и женщин, которые являются участниками проекта UK Biobank. Таким образом, в исследовании установлено, что у мужчин, соблюдающих вегетарианскую диету, также повышен риск возникновения перелома бедра по сравнению с мужчинами, регулярно употребляющими в пищу мясо, как и у женщин.

В исследовании также определены некоторые факторы, влияющие на повышение риска перелома бедра у вегетарианцев.

Участники исследования были разделены на 4 группы:

постоянные мясоеды, регулярно употребляющие мясо (5 или более раз в неделю);

нерегулярно употребляющие мясо — менее 5 раз в неделю;

пескетарианцы, которые употребляют в пищу рыбу, но не мясо;

вегетарианцы, употреблявшие молочные продукты, но не рыбу или мясо.

Результаты исследования опубликованы в журнале «BMC Medicine».

За период наблюдения в исследовании перелом бедра диагностирован у 0,8% участников. В исследовании выявлено, что у лиц, никогда не употребляющих в пищу мясо, риск перелома бедра был на 50% выше, чем у постоянных мясоедов, независимо от пола. Не отмечено разницы в величине риска перелома бедра между лицами регулярно и нерегулярно употребляющими в пищу мясо. У пескетарианцев риск перелома бедра был немного выше (8%), чем у лиц, употребляющих в пищу мясо.

Результаты исследования скорректированы с учетом региона проживания участников, этнической принадлежности, семейного положения, статуса курения, индекса депривации Таунсенда, употребления диетических добавок, физической активности, употребления алкоголя, индекса массы тела, количества детей, климактерического статуса (пременопауза, постменопауза), заместительной гормональной терапии, диагностированных сахарного диабета, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и других переломов.

По оценкам исследователей, одним из факторов, влияющих на риск перелома бедра у лиц, соблюдающих вегетарианскую диету, является низкий индекс массы тела. Кроме того, вегетарианцы зачастую не получают достаточного количества белка с рационом питания.

По материалам www.medicalxpress.com