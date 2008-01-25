Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииВегетарианская диета обусловливает повышение риска перелома бедра?

Вегетарианская диета обусловливает повышение риска перелома бедра?

Опубликовано  02.08.2023

В недавнем масштабном исследовании показано, что риск перелома бедра на 50% выше у лиц, соблюдающих вегетарианскую диету, по сравнению с теми, кто регулярно употребляет в пищу мясо.

Ранее в исследованиях установили, что риск перелома бедра повышен у женщин, соблюдающих вегетарианскую диету, по сравнению с женщинами, употребляющими в пищу мясо.

Исследователи из Университета Лидса (University of Leeds) проанализировали данные 413 914 мужчин и женщин, которые являются участниками проекта UK Biobank. Таким образом, в исследовании установлено, что у мужчин, соблюдающих вегетарианскую диету, также повышен риск возникновения перелома бедра по сравнению с мужчинами, регулярно употребляющими в пищу мясо, как и у женщин.

В исследовании также определены некоторые факторы, влияющие на повышение риска перелома бедра у вегетарианцев.

Участники исследования были разделены на 4 группы:

  • постоянные мясоеды, регулярно употребляющие мясо (5 или более раз в неделю);
  • нерегулярно употребляющие мясо — менее 5 раз в неделю;
  • пескетарианцы, которые употребляют в пищу рыбу, но не мясо;
  • вегетарианцы, употреблявшие молочные продукты, но не рыбу или мясо.

Результаты исследования опубликованы в журнале «BMC Medicine».

За период наблюдения в исследовании перелом бедра диагностирован у 0,8% участников. В исследовании выявлено, что у лиц, никогда не употребляющих в пищу мясо, риск перелома бедра был на 50% выше, чем у постоянных мясоедов, независимо от пола. Не отмечено разницы в величине риска перелома бедра между лицами регулярно и нерегулярно употребляющими в пищу мясо. У пескетарианцев риск перелома бедра был немного выше (8%), чем у лиц, употребляющих в пищу мясо.

Результаты исследования скорректированы с учетом региона проживания участников, этнической принадлежности, семейного положения, статуса курения, индекса депривации Таунсенда, употребления диетических добавок, физической активности, употребления алкоголя, индекса массы тела, количества детей, климактерического статуса (пременопауза, постменопауза), заместительной гормональной терапии, диагностированных сахарного диабета, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и других переломов.

По оценкам исследователей, одним из факторов, влияющих на риск перелома бедра у лиц, соблюдающих вегетарианскую диету, является низкий индекс массы тела. Кроме того, вегетарианцы зачастую не получают достаточного количества белка с рационом питания.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  02.08.2023

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости