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Новости медицины и фармацииВарианты лечения аллергического ринита: быстрое облегчение или отсроченный долгосрочный эффект

Варианты лечения аллергического ринита: быстрое облегчение или отсроченный долгосрочный эффект

Опубликовано  26.11.2020

Результаты непосредственного сравнения показывают, что в течение часа однократная доза комбинированного антигистаминного препарата, состоящего из лоратадина и псевдоэфедрина, более чем в 2 раза облегчает проявление аллергического ринита, чем назальный спрей с флутиказоном.

«Если пациенты хотят быстрого облегчения, им необходимо принимать антигистаминные таблетки. Не ожидайте быстрого эффекта от назального спрея. Обычно когда я прописываю назальный стероидный спрей, я говорю пациенту, что эффект проявляется только через 3–5 дней, а не сразу», — отметила Энн Эллис (Anne Ellis), доктор медицинских наук из Королевского университета (Queen’s University), Канада.

В своем исследовании Э. Эллис и ее коллеги использовали устройство для измерения пикового носового вдоха (peak nasal inspiratory flow — PNIF), чтобы оценить, насколько быстро отпускаемые без рецепта лекарственные средства обеспечивают облегчение пациентам с аллергическим ринитом.

Э. Эллис и ее коллеги провели двойное слепое перекрестное исследование с 4 группами для оценки носового воздушного потока у взрослых, сенсибилизированных к пыльце амброзии, после однократной дозы комбинации лоратадина и псевдоэфедрина или однократной дозы назального спрея флутиказона. Ученые представили результаты данного исследования на ежегодном научном собрании Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (American College of Allergy, Asthma & Immunology — ACAAI) в 2020 г.

Результаты исследования

После воздействия пыльцы амброзии, которое проводилось в помещении для воздействия окружающей среды в течение 3 ч, у 84 участников исследования отмечали общий балл симптомов не менее 7, индивидуальную оценку заложенности носа не менее 2 и снижение носового воздушного потока по крайней мере на 15%.

Далее участники были рандомизированы для одного из 4 вариантов лечения: комбинированная таблетка, состоящая из 5 мг лоратадина и 120 мг псевдоэфедрина; таблетка плацебо; два нажатия в каждый носовой ход назального спрея флутиказона пропионата 50 мкг; или назальный спрей плацебо.

Через 1 ч после введения препаратов снижение PNIF было значительно больше при применении комбинированной таблетки, чем при использовании назального спрея (30,7% против 8,6%).  Тем не менее снижение уровня PNIF существенно не различалось между спреем для носа и спреем плацебо (14,8% против 9,7%).

При применении комбинированной таблетки с лоратадином и псевдоэфедрином среднее процентное снижение PNIF за 4 ч составило 31,3%, что выше, чем при использовании назального спрея с флутиказоном (снижение на 14,8%), а также таблетки плацебо (снижение на 11,6%).

«Если говорить об использовании однократной дозы, то пероральные препараты начинают действовать быстрее», — сообщила Э. Эллис.

«Есть некоторые исследования, которые показывают краткосрочную пользу местного применения флутиказона, но вам действительно нужно использовать его ежедневно в течение месяца, чтобы он подействовал. Пациенты этого не понимают. Комбинированная таблетка работает быстро, но теряет эффект через пару дней. Через 14 дней эффективность спрея будет 10, а таблетки 1», — подчеркнул  Аллен Медоуз (Allen Meadows), доктор медицины, бывший президент ACAAI.

По материалам medscape.com

Опубликовано  26.11.2020

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