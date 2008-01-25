По данным правительства Бразилии, вариант SARS-CoV-2, выявленный в штате Амазонас, в три раза более заразен, чем исходный вирус. Об этом заявил министр здравоохранения Эдуардо Пасуэлло (Eduardo Pazuello) 11 февраля в сенате Бразилии. Хотя эффективность вакцин сохраняется, «он более заразный, в три раза более заразный». Э. Пасуэлло не объяснил, кто отвечал за исследование, и о каких вакцинах идет речь. Деятельность министра здравоохранения в настоящее время подвергается оценке в отношении адекватности мер, предпринятых для преодоления кризисных явлений в системы здравоохранения в январе, в частности, нехватки медицинского кислорода в столице Амазонии Манаусе.

Научно-исследовательский институт «Butantan» 8 февраля объявил о том, что вакцина CoronaVac будет протестирована против варианта коронавируса, выявленного в Амазонии, но пока не представил никаких результатов. Китайская компания «Sinovac» разработала вакцину совместно с известным центром в Сан-Паулу. Новый вариант коронавируса был выявлен у 4 человек, въехавших в Японию из Бразилии в январе. Они приехали из Амазонии. Последние анализы исследовательского центра «Fundaçao Oswaldo Cruz» в Рио-де-Жанейро показывают, что этот вариант уже является причиной 90% случаев COVID-19 в штате Амазонас. Он также был выявлен в других частях Бразилии и других странах по всему миру.

По материалам brazilian.report; faz.net; reuters.com