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Новости медицины и фармацииВакцина «Pfizer» эффективна против бессимптомных инфекций на 94%

Вакцина «Pfizer» эффективна против бессимптомных инфекций на 94%

Опубликовано  12.03.2021

Министерство здравоохранения Израиля, компании «Pfizer Inc.» и «BioNTech SЕ» 11 марта обнародовали доказательства, демонстрирующие значительно более низкие показатели заболеваемости COVID-19 у лиц, полностью вакцинированных вакциной «Pfizer»/«BioNTech» против COVID-19 (BNT162b2). Эти новые данные последовали за опубликованными Министерством ранее, также свидетельствующими об эффективности вакцины в предотвращении симптоматических инфекций SARS-CoV-2, госпитализаций, тяжелых и критических случаев и смерти. Новый анализ, проведенный Минздравом, доказывает, что через 2 нед после введения второй дозы защита становится еще сильнее — эффективность вакцины в предотвращении симптоматических заболеваний, тяжелых/критических случаев и смерти составила не менее 97%.

Результаты анализа были получены на основе совокупных данных эпиднадзора Министерства, собранных в период с 17 января по 6 марта 2021 г., когда вакцина «Pfizer»/«BioNTech» против COVID-19 была единственной, доступной в стране, и когда B.1.1.7 вариант SARS-CoV-2 (называвшийся британским вариантом) был доминирующим. Эффективность вакцины составила не менее 97% в отношении симптоматических случаев COVID-19, госпитализаций, тяжелых и критических случаев и смертей. Кроме того, анализ показал, что эффективность вакцины против бессимптомных инфекций SARS-CoV-2 составляет 94%. Для всех исходов эффективность вакцины измерялась через 2 нед после введения второй дозы. Однако этот анализ не смог оценить эффективность вакцины против B.1.351 (ранее называвшегося южноафриканским вариантом) из-за ограниченного числа инфекций, вызванных этим штаммом в Израиле на момент проведения анализа.

Таким образом, оценка эффективности вакцины BNT162b2 против COVID-19 соответствует 95% эффективности, продемонстрированной в основном рандомизированном клиническом исследовании данного препарата. В январе «Pfizer» и Министерство здравоохранения Израиля заключили соглашение о сотрудничестве для мониторинга реального воздействия вакцины «Pfizer»/«BioNTech» против COVID-19. Подробные результаты этого сотрудничества также будут представлены в рецензируемом журнале.

По материалам pfizer.com

Опубликовано  12.03.2021

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