Вакцинация против вируса папилломы человека

Вакцинация — спасательный круг от заражения вирусом папилломы человека

В середине 70-х годов XX в. будущий Нобелевский лауреат, немецкий врач, доктор медицины Харальд цур Хаузен установил, что вирус папилломы человека (ВПЧ) является непосредственной причиной рака шейки матки, а также различных папиллом (бородавок) кожных покровов и слизистых оболочек различных участков тела и половых органов (Syrjänen S., Syrjänen K., 2008).

С тех пор и до сегодня на глобальном и региональных фармацевтических рынках отсутствуют лекарственные средства для этиологической терапии при папилломавирусной инфекции, то есть прямой ликвидации ВПЧ-инфекции в организме.

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время существует надежный метод профилактики различных инфекционных заболеваний, включая ВПЧ, — вакцинация, эффективность которой подтверждается многочисленными исследованиями, а ее проведение для профилактики заражения данным вирусом рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения.

В настоящее время на фармацевтическом рынке Украины присутствует сертифицированная четырехвалентная вакцина Гардасил, обеспечивающая защиту организма от четырех крайне опасных типов ВПЧ — 6-, 11-, 16-го и 18-го.

ВПЧ и рак шейки матки — актуальная проблема здоровья женщин всего мира

Во всем мире ВПЧ является наиболее распространенным вирусом, передающимся половым путем. Следует отметить, что заражение обычно происходит вскоре после начала половой жизни.

Всего известно более 200 типов ВПЧ, из которых 14 являются онкогенными. Указанные типы могут вызывать ВПЧ-ассоциированный рак и иные заболевания кожи и слизистых оболочек.

Во всем мире рак шейки матки занимает четвертое место среди злокачественных опухолей у женщин. Он является непосредственной причиной смерти примерно 270 тыс. женщин в год, что составляет 7,5% всех летальных исходов вследствие различных онкологических заболеваний у женщин во всем мире.

ВПЧ вызывает практически все виды внутриэпителиальной неоплазии (предракового состояния) или рака шейки матки.

16- и 18-й типы ВПЧ являются причиной почти 70% случаев рака шейки матки (Garland S.M. et al., 2016).

По статистическим данным, при наиболее неблагоприятном сценарии рак шейки матки может развиваться даже спустя 20 лет после первичного инфицирования ВПЧ.

Поэтому и при отсутствии симптомов онкологического заболевания носителям ВПЧ необходимо проходить регулярный скрининг на наличие рака шейки матки.

ВПЧ — причина иных, чем рак шейки матки, видов рака и новообразований кожи и слизистых оболочек

Более 40 типов ВПЧ обладают потенциалом инфицирования аногенитальной области как у женщин, включая кожу вульвы и ануса, а также слизистую оболочку влагалища, шейки матки и анального канала, так и у мужчин, включая кожу полового члена и ануса, а также слизистую оболочку анального канала.

В приведенной ниже таблице указаны частоты развития различных видов злокачественных опухолей и других новообразований, вызванных типами 6, 11, 16, 18 ВПЧ.

Таблица. Частота развития различных видов злокачественных опухолей (рака) и других заболеваний, вызванных 6-, 11-, 16-, 18-м типами ВПЧ

Заболевание Частота, % Рак шейки матки, причиной которого являются все типы ВПЧ 99 Рак шейки матки, причиной которого являются типы 16 и 18 70 Внутриэпителиальная неоплазия шейки матки 1-й степени (легкое предраковое состояние) 30–35 Внутриэпителиальная неоплазия шейки матки 2-й степени (среднетяжелое предраковое состояние) и 3-й степени (тяжелое предраковое состояние) 50 Рак анального канала 90 Рак вульвы 70 Рак влагалища 70 Аногенитальные папилломы у женщин и мужчин, причиной которых являются типы 6 и 11 90

Четырехвалентная вакцина Гардасил: широкое применение по всему миру

В марте 2006 г. впервые в мире четырехвалентная вакцина Гардасил была зарегистрирована и допущена к применению в клинической практике в Габоне, в июне 2006 г. — в США, Австралии и Мексике, в сентябре 2006 г. — в странах ЕС.

Четырехвалентная вакцина Гардасил используется в клинической практике для профилактики ВПЧ в более чем 120 странах мира (Garland S.M. et al., 2016).

Эффективность и безопасность четырехвалентной вакцины Гардасил

Объединенный анализ эффективности, основанный на данных 4 рандомизированных двойных слепых клинических исследований с участием более 20 тыс. человек, определил показатели эффективности вакцины Гардасил при:

наружных бородавках половых органов — 98,9% (95% доверительный интервал (ДИ): 93,7–100%);

внутриэпителиальной неоплазии шейки матки — 95,2% (95% ДИ: 87,2–98,7%);

внутриэпителиальной неоплазии шейки матки 2-й и 3-й степени и аденокарциномы insitu, вызванных высокоонкогенными 16-м и 18-м типами ВПЧ — 100% (95% ДИ 92,9−100%);

внутриэпителиальной неоплазии вульвы 2-й и 3-й степени — 100% (95% ДИ 55,5–100%);

сочетании внутриэпителиальной неоплазии вульвы 2-й и 3-й степени и внутриэпителиальной неоплазии влагалища 2–й и 3–й степени — 100% (95% ДИ 55,5–100%);

внутриэпителиальной неоплазии вульвы 2-й и 3-й степени, вызванной высокоонкогенными 16-м и 18-м типами ВПЧ — 100% (95% ДИ 55,5–100%).

В ходе клинических исследований четырехвалентной вакцины Гардасил в течение 4 лет собраны данные наблюдения за частотой возникновения новых заболеваний или состояний, являющихся нежелательными реакциями, при применении этой вакцины или плацебо.

Статистически значимых различий между частотой возникновения нежелательных явлений при применении четырехвалентной вакцины Гардасил и плацебо не установлено. Полученные результаты свидетельствуют о высоком профиле безопасности четырехвалентной вакцины Гардасил (Brown D.R., Ermel A.C., 2022).

Вакцинация: контингенты вакцинируемых лиц и схема проведения

С целью профилактики ВПЧ четырехвалентной вакциной Гардасил желательно вакцинироваться в возрасте 9–13 лет. До начала половой жизни защита будет более эффективной.

Вакцинировать следует как девочек, так и мальчиков, поскольку последние могут быть носителями ВПЧ, и у них возможно развитие рака анального канала или появление бородавок кожи и слизистых оболочек аногенитальной зоны.

Рекомендуемый курс вакцинации состоит из 2 доз для девочек и мальчиков в возрасте 9–13 лет включительно.

Дозы вводят:

1-ю — в назначенный врачом день;

2-ю — через 6 мес после первой.

Если 2-ю дозу вакцины Гардасил ввели раньше, чем через 6 мес, введение 3-й дозы через 6 мес после введения 1-й является обязательным.

Если у детей в возрасте 9–13 лет включительно вакцинация против ВПЧ была пропущена, ее следует выполнить:

девушкам и женщинам — в возрасте 14–45 лет;

юношам и мужчинам — в возрасте 14–26 лет.

Рекомендуемый курс вакцинации для девушек и женщин в возрасте 14–45 лет и юношей и мужчин в возрасте 14–26 лет состоит из 3 доз.

Дозы вводят:

1-ю — в назначенный врачом день;

2-ю — через 2 мес после первой;

3-ю — через 6 мес после первой.

Проведение вакцинации остается актуальным даже в случае инфицирования ВПЧ, поскольку она предупреждает отрицательные результаты его жизнедеятельности.

Мифы долой!

Миф № 1. ВПЧ представляет угрозу только для здоровья и жизни женщины.

Это не правда. ВПЧ является причиной возникновения злокачественных опухолей и представляет угрозу для здоровья и жизни как женщин, так и мужчин.

Миф № 2. Вакцинация от ВПЧ влияет на фертильность женщин.

Учитывая важность этого вопроса, были проведены несколько исследований, в которых было доказано, что вакцинация против ВПЧ никак не влияет на фертильность.

Кроме того, вакцина Гардасил зарегистрирована более чем в 120 странах мира уже в течение 17 лет, и многие девушки, которых вакцинировали много лет назад, уже родили детей.

Четырехвалентная вакцина Гардасил — на страже здоровья и жизни украинок и украинцев

Учитывая вышеизложенные факты, можно заключить, что назначаемая более чем в 120 странах мира четырехвалентная вакцина Гардасил является надежным защитником здоровья и жизни украинок и украинцев в их противостоянии с опасными типами ВПЧ.