Из Шотландии, по неопубликованным данным, сообщают об уменьшении количества госпитализаций более чем на 85% у получивших одну прививку вакциной от «AstraZeneca»/Оксфордского университета (Oxford University). Так, к 4-й неделе после получения первых доз вакцин Pfizer и Oxford/AstraZeneca частота госпитализации от COVID-19 уменьшилась на 85 и 94% соответственно. О данном исследовании сообщили несколько шотландских университетов и местная Служба здравоохранения (Public Health). Объединенные данные по обеим вакцинам свидетельствуют также о снижении риска госпитализации на 81% на 4-й неделе среди лиц в возрасте 80 лет и старше. «Хорошая новость заключается в том, что программа вакцинации в ее нынешнем формате… работает», — отметила д-р Джози Мюррей (Josie Murray) из отдела общественного здравоохранения Шотландии, которая принимала участие в исследовании, известном как проект EAVE-II. По словам исследователей, установлено, что обе вакцины работают хорошо. Оно не предназначалось для выявления каких-либо различий между ними. Первым была доступна вакцина Pfizer/BioNTech, поэтому данных больше, но вакцина Oxford/AstraZeneca в основном использовалась в старшей возрастной группе.

Вакцина Oxford/AstraZeneca оказалась очень эффективной у лиц пожилого возраста. Только два человека, которым была введена эта вакцина, госпитализированы в ходе исследования. В абсолютных числах количество госпитализации было больше среди тех, кто получил вакцину Pfizer, но и число иммунизированных было больше. Также наблюдали явное увеличение числа госпитализаций, начиная с 21-го дня, среди людей, получивших вакцину Pfizer.

Данные об эффекте вакцины собирались с 8 декабря по 15 февраля. В течение этого периода было введено 1,14 млн доз вакцины, и 21% населения Шотландии получили первую дозу. При этом около 650 тыс. человек были вакцинированы Pfizer, а 490 тыс. — вакциной Oxford/AstraZeneca. «Эти результаты очень обнадеживают и дают нам веские основания с оптимизмом смотреть в будущее. Теперь у нас есть национальные доказательства со всей страны того, что вакцинация обеспечивает защиту от госпитализаций по поводу COVID-19, — отметил ведущий исследователь, профессор Азиз Шейх (Aziz Sheikh), директор Института Ашера при Эдинбургском университете (University of Edinburgh’s Usher Institute). — Введение первой дозы вакцины сейчас необходимо ускорить во всем мире, чтобы помочь преодолеть эту ужасную болезнь».

По материалам theguardian.com; hps.scot.nhs.uk