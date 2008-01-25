В соответствии с заранее установленным планом 13 октября Министерством здравоохранения (МЗ) Российской Федерации (РФ) завершена регистрация вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 «ЭпиВакКорона». Ее регистрационная информация Федеральным бюджетным учреждением науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора) размещена на сайте grls.rosminzdrav.ru еще 17 сентября 2020 г. Вакцина Гам-Ковид-Вак, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, была зарегистрирована 11 августа.

Промышленный выпуск вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 «ЭпиВакКорона» будет осуществляться на производственной площадке ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, имеющей сертификат соответствия GMP и сертификат соответствия системы качества требованиям ISO 9001:2015 (TUF NORD CERT).

«Лежащая в основе вакцины (ЭпиВакКорона) технологическая платформа ориентирована на периодическую ревакцинацию с вероятным интервалом в несколько лет, — уточнили в пресс-службе «Роспотребнадзора», — при этом, вероятно, сезонной вакцинации не потребуется».

После регистрации вакцины в октябре 2020 г. планируется проведение клинических исследований с включением добровольцев возрастной группы 60+ и хроническими заболеваниями, а также проведение плацебо-контролируемых пострегистрационных клинических исследований с привлечением 5000 взрослых добровольцев различных возрастных групп. Также МЗ РФ выдано разрешение на проведение исследований вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) на добровольцах в возрасте старше 60 лет. Об этом во вторник, 13 октября, заявили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, по сообщению от 14 октября, Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата ремдесивира для лечения COVID-19. Регистрационные удостоверения на импортный и российский препараты (компаний «Gilead» и «»Фармасинтез») выданы 14 октября.

Сообщают также о продолжающихся клинических исследованиях вакцины против новой коронавирусной инфекции, созданной научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук. Об этом ТАСС сообщил 11 октября со слов гендиректора центра, члена-корреспондента Российской академии наук (РАН) Айдара Ишмухаметова. «Испытания нашей вакцины в Новосибирске идут хорошо уже третий день, у участников не зафиксировано никаких нежелательных явлений, кроме болезненности в месте инъекции», — сказал он.

Стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать 1 тыс. рублей (364 грн.) за одну дозу, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев 6 октября.

По материалам minzdrav.gov.ru; interfax.ru; iz.ru