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Новости медицины и фармацииВ разработке находится недостаточно антибиотиков для борьбы с «супербактериями»: ВОЗ

В разработке находится недостаточно антибиотиков для борьбы с «супербактериями»: ВОЗ

Опубликовано  19.04.2021

15 апреля 2021 г. Всемирная организация здравоохранения, указала на то, что ни одного из 43 антибиотиков, которые в настоящее время разрабатываются, а также недавно одобренных лекарственных средств недостаточно для борьбы с растущим появлением и распространением устойчивости к противомикробным препаратам.

Согласно отчету ВОЗ, опубликованному 15 апреля 2021 г., почти все новые антибиотики, появившиеся на рынке в последние годы, представляют собой вариации классов лекарственных средств, открытых десятилетия назад.

Развитие антибиотикорезистентности обусловлено неправильным и чрезмерным применением антибиотиков и других противомикробных препаратов, что побуждает бактерии превращаться в «супербактерий» и находить новые способы «победить» лекарственные средства. Согласно результатам предыдущих исследований после 2050 г. антибиотикорезистентность будет убивать десятки миллионов людей ежегодно.

По данным ВОЗ, из 43 разрабатываемых антибиотиков 26 нацелены на 13 самых опасных «супербактерий». Однако ВОЗ также заявила, что большинство этих антибиотиков являются производными уже существующих классов, что может привести к «быстрому появлению лекарственной устойчивости».

В отчете говорится, что влияние антибиотикорезистентности в настоящее время наиболее выражено в более бедных странах, а также среди новорожденных или лиц пожилого возраста. Так, согласно оценкам 30% новорожденных с сепсисом умирают от бактериальных инфекций, устойчивых к антибиотикам первого ряда.

«Постоянная неспособность разрабатывать, производить и распространять новые эффективные антибиотики еще больше усиливает воздействие устойчивости к противомикробным препаратам и угрожает нашей способности успешно лечить бактериальные инфекции», — отметил доктор Ханан Балхи (Hanan Balkhy), помощник генерального директора ВОЗ.

Годовой отчет за 2020 г. показывает почти статичный процесс разработки новых антибиотиков, заявила ВОЗ. Подтверждением этому служит то, что в последние годы регулирующими органами было одобрено мало антибиотиков, а крупные фармацевтические компании теряют интерес к разработке антибиотиков, поскольку это не считается прибыльным.

По материалам www.medscape.com,

фото www.ft.com

Опубликовано  19.04.2021

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