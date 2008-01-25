В Польше запущен проект по секвенированию SARS-CoV-2

В Польше официально стартовал проект мониторинга генетической изменчивости вируса SARS-CoV-2. «Вместе с Национальным институтом общественного здравоохранения (Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego) в Варшаве и Главной санитарной инспекцией (Głównym Inspektoratem Sanitarnym) мы будем координировать анализ образцов вируса, — пояснил Кшиштоф Пирч (Krzysztof Pyrć), один из администраторов проекта, заведующий лабораторией вирусологии Малопольского центра биотехнологии Ягеллонского университета (Uniwersytet Jagielloński). — Мы начинаем с проверки 1% положительных образцов и, если все пойдет гладко, надеемся увеличить объем. Мы будем регулярно публиковать результаты секвенирования на польской версии сервера NextStrain, что позволит легко отслеживать ситуацию в стране». В базовой версии информацию по проекту, к которому подключился целый ряд академических организаций, можно найти по адресу sarswpolsce.pl.

Объявленный 22 января проект будет финансироваться Агентством медицинских исследований (Agencji Badań Medycznych) при поддержке Министерства здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (European Centre for Disease Prevention and Control). В рамках проекта планируется секвенирование вирусных изолятов, полученных от пациентов, соответствующих эпидемиологическим критериям, и биоинформационный анализ полученных данных.

Как сообщил 19 февраля министр здравоохранения Адам Недзельский (Adam Niedzielski), в Польше появилась южноафриканская мутация коронавируса; первый случай происходит из окрестностей города Сувалки на границе с Литвой. Министр добавил, что английская и южноафриканская мутации будут способствовать ускорению пандемических процессов. Кроме того, мутации могут помешать правильной диагностике SARS-CoV-2 с помощью доступных диагностических инструментов (полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией, тесты на антигены), которые следует обновить, чтобы распознать последние генетические варианты вируса.

По материалам pulsmedycyny.pl; sarswpolsce.pl