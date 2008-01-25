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Новости медицины и фармацииВ Польше выделены средства на разработку терапии CAR-T

В Польше выделены средства на разработку терапии CAR-T

Опубликовано  10.12.2020

Агентство по клиническим исследованиям (Agencja Badań Medycznych — ABM) в составе Министерства здравоохранения (Ministerstwo Zdrowia) Польши 7 декабря опубликовало результаты конкурса на разработку методов клеточной терапии (CAR/CAR-T). В ближайшие дни будет подписано соглашение, которое положит начало беспрецедентной в истории страны исследовательской программе, отмечено в сообщении ABM.

Победитель может быть только один

На конкурс подали заявки два научных консорциума — из Гданьского (Gdański Uniwersytet Medyczny) и Варшавского медицинских университетов (Warszawski Uniwersytet Medyczny). Однако грант в размере 100 млн злотых (22,3 млн евро) в рамках конкурса был предоставлен только одному из них. Хотя зарубежные эксперты оценили оба проекта очень высоко, поддержку получит коллектив из Варшавского медицинского университета в лице ведущего исследователя — профессора Себастьяна Гибеля (Sebastian Giebel). К консорциуму, в который входит целый ряд исследовательских организаций, могут присоединиться другие участники.

Неудовлетворенная потребность

Внедрение CAR-T-клеточной терапии в Польше важно не только с точки зрения исследований, но прежде всего — возможностей для пациентов. Показаниями к терапии являются злокачественные лимфомы и острые лейкозы, для которых нет возможности лечения. В Польше только несколько человек смогли воспользоваться данным методом из-за высокой цены: доза для однократного введения стоит более 1,5 млн злотых (340 тыс. евро).

Как подчеркнул президент АВМ Радослав Серпинский (Radosław Sierpiński), польские ученые готовы создать данную технологию и внедрить ее в польскую систему здравоохранения. В течение нескольких лет, как ожидают, она будет доступна нескольким сотням пациентов: всем, кто в ней нуждается.

Надежда для пациентов

Иммунотерапия CAR-T является примером наиболее персонализированной формы лечения, поскольку лекарство для каждого пациента производится из его собственных лимфоцитов. Эта терапия используется у пациентов с рецидивом, при неэффективности предшествующего лечения и невозможности трансплантации. Как отмечает АВМ, у таких пациентов ремиссии, при которой опухолевые клетки не могут быть выявлены лабораторными методами, благодаря технологии CAR-T достигают у 60–70% пациентов. При использовании других методов лечения шансы на выздоровление таких пациентов близки к нулю.

Список показаний к применению технологии CAR-T продолжает увеличиваться. В настоящее время во всем мире проводятся клинические исследования для оценки эффективности терапии CAR-T при других гематологических формах рака, а также солидных опухолях, таких как рак легкого, молочной, поджелудочной железы и мультиформная глиобластома.

В 10 раз меньше затрат на лечение

По оценкам Агентства по оценке технологий здравоохранения и тарификации (Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji), стоимость лечения 50 пациентов превышает 70 млн злотых (15,6 млн евро). Грант АВМ в размере 100 млн злотых предоставит лечение более чем в 3 раза большему количеству пациентов, чем с использованием коммерчески доступных на сегодня продуктов. Так, технология CAR-T может быть в 10 раз дешевле, чем сейчас, если будет производиться в польских центрах. Поэтому возмещение затрат на данную терапию также может стать реальным.

По материалам abm.gov.pl

Опубликовано  10.12.2020

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