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Новости медицины и фармацииВ Латвии появился бесконтактный аппарат для сдачи тестов на COVID-19

В Латвии появился бесконтактный аппарат для сдачи тестов на COVID-19

Опубликовано  17.12.2020

В Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня (Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca — PSKUS) появился первый в мире бесконтактный аппарат для сдачи тестов на COVID-19. Пока автомат, выдающий и принимающий тестовые комплекты, доступен только медикам этой рижской больницы. В будущем возможно появление подобных устройств для приема других анализов, сообщает «Русское вещание» на телеканале «LTV7».

Для пользования автоматом медик вводит код, ранее полученный в виде сообщения. И ждет, пока робот выдаст комплект для сдачи анализа. «Просто и легко. Теперь надо собрать материал, принести и отдать назад. Интересно, здорово!», — говорит медсестра Центра неотложной медицины Илзе Упениеце. В комплекте, который выдает автомат, — пробирка для слюны, пакет и инструкция, как правильно собрать образец. Возвращать все также надо в выданной коробке. Бесконтактно.

«Такой аппарат работает 24 ч в сутки, 7 дней в неделю. У него нет больничного, его нельзя отправить на карантин», — говорит представитель компании-разработчика «E.Gulbja laboratorija» Джинета Диманте. В трех отделениях для пациентов с COVID-19 данной больницы трудятся несколько сотен человек. Именно они, а также работники центра неотложной медицины в первую очередь будут регулярно проходить тестирование с помощью разработанного и собранного в Латвии аппарата.

Всего внутри устройства около двухсот комплектов для анализов. Когда аппарат заполнен, он передает данные об этом лаборатории «E.Gulbja». Спустя 12 ч результат тестирования узнают и сам работник, и руководство отделения, и отдел кадров, чтобы в случае положительного результата как можно быстрее изолировать сотрудника и определить, кто еще отправится в карантин вместе с ним. Лаборатория видит перспективы расширения применения нововведения: «Врачи могли бы сдать образцы в любое время суток, а внутри аппарата для них поддерживается необходимая температура. Для каждого образца может быть свой отдел с определенным температурным режимом», — поделилась представитель E.Gulbja laboratorija Джинета Диманте. На сданном образце нет данных о человеке. Все зашифровано. Поэтому, как говорят в лаборатории, нет причин беспокоиться и о безопасности личных данных.

По материалам rus.lsm.lv

Опубликовано  17.12.2020

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