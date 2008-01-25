Пациенты часто задают своему лечащему врачу вопрос — в какое время суток принимать антигипертензивные лекарственные средства и как долго следует их принимать?

Самое главное в препаратах для снижения уровня артериального давления (АД) — принимать их каждый день в одно и то же время и не пропускать дозы.

При этом принимать лекарственные средства от повышенного уровня АД перед сном обычно нет необходимости, если только лечащий врач не дал вам специального указания.

Одними из наиболее распространенных антигипертензивных лекарственных средств являются мочегонные средства, или диуретики. Диуретики (например гидрохлоротиазид или фуросемид) высокоэффективны для снижения уровня АД и часто являются первым препаратом, назначаемым в качестве антигипертензивного средства. Эти лекарства способствуют учащению мочеиспускания, поэтому их прием на ночь приводит к нарушению сна.

Диуретики обычно следует принимать утром или, если лечащий врач рекомендовал двукратный прием, минимум за шесть часов перед сном. Ранее многие врачи рекомендовали принимать препараты для снижения уровня АД на ночь, поскольку сердечные приступы чаще всего случаются рано утром. Однако, поскольку уровень АД обычно снижается в ночное время суток, у большинства пациентов нет необходимости принимать антигипертензивные лекарственные средства на ночь. Кроме того, современные препараты от повышенного уровня АД выводятся из организма медленнее, поэтому время приема менее важно.

Так, при регулярном приеме лекарственного средства ежедневно в одно и то же время, его эффективность не зависит от того, в какое время суток пациент его принимает.

Необходимо обсудить с лечащим врачом альтернативные варианты лечения, если, несмотря на прием диуретика, у пациента зафиксировано учащенное ночное мочеиспускание.

Длительность приема антигипертензивных лекарственных средств зависит от конкретной клинической ситуации. В некоторых случаях может быть рекомендован пожизненный прием антигипертензивных препаратов, в других — коррекция образа жизни может способствовать снижению уровня АД и отмене антигипертензивной терапии.

Какие немедикаментозные методы способствуют снижению уровня АД?

Коррекция рациона питания. Пища может оказывать прямое влияние на уровень АД. Самый ценный совет — ограничить употребление натрия (кухонной соли). Уменьшение количества соли, насыщенных и общих жиров в рационе, включение цельнозерновых продуктов, нежирных молочных продуктов и увеличение количества фруктов и овощей способствуют поддержанию нормального уровня АД. В целом, чем более обработана пища, тем она менее полезна, поскольку в нее добавляют больше соли, сахара и насыщенных жиров, чтобы сделать ее более привлекательной.

Регулярно делайте физические упражнения. В исследованиях показано, что регулярная физическая активность способствует поддержанию нормального уровня АД.

Контроль массы тела. В исследованиях выявлено, что уменьшение массы тела у лиц с избыточной массой тела и ожирением способствует снижению уровня АД. Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association — AHA) рекомендует взрослым уделять как минимум 150 мин аэробным упражнениям средней интенсивности или 75 мин аэробным упражнениям высокой интенсивности каждую неделю и проводить занятия по укреплению мышц не менее 2 дней в неделю.

Ограничение употребления алкоголя и табака. Алкоголь приводит к повышению уровня АД. Эксперты рекомендуют воздержаться от употребления алкоголя или существенно ограничить его употребление. У лиц в возрасте старше 65 лет возможно развитие нежелательного взаимодействия алкоголя с принимаемыми лекарственными средствами.

Отказ от всех форм табакокурения также способствует снижению уровня АД, риска развития сердечного приступа и инсульта, а также улучшению общего состояния здоровья.

Снижение уровня стресса. Как острый, так и ежедневный хронический стресс приводят к повышению уровня АД, даже если пациент уже принимает антигипертензивные лекарственные средства. Стресс можно контролировать различными немедикаментозными методами, такими как когнитивно-поведенческая терапия, метод биологической обратной связи и изменение привычек, йога, медитация и осознанность.

Регулярно проверяйте уровень АД и консультируйтесь с лечащим врачом по поводу изменений образа жизни. Никогда не изменяйте и не прекращайте прием рекомендованных вам препаратов без предварительной консультации с врачом, даже если побочные эффекты являются серьезными.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org