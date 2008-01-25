В Гданьске разработали программу для диагностики опухолей почки

Ученые и студенты Гданьского политехнического университета (Politechniki Gdańskiej) разработали инновационную систему для распознавания злокачественности опухолей почки. Благодаря этому станет возможным более точное диагностирование, а также уменьшение количества ненужных операций, ухудшающих качество жизни. Однако определить злокачественность опухоли — непростая задача. По оценкам, в настоящее время в Польше от 15–20% операций (около 900) по удалению почки после выявления опухоли выполняется без необходимости, потому что опухоль, первоначально определенная как злокачественная, после операции и гистопатологического исследования оказывается доброкачественной. Поскольку SARS-CoV-2 также вызывает поражение почек, в будущем актуальность проблемы возрастет, отмечают авторы изобретения.

Созданная ими система TITAN (Technology In Tumor ANalysis) использует технологию машинного обучения и алгоритмы искусственного интеллекта для определения вероятности злокачественности опухоли почки на основе компьютерной томографии брюшной полости.

Искусственный интеллект оценивает злокачественность

С целью создания оригинальной прогностической модели на основе методов машинного обучения было использовано свыше 15 000 изображений компьютерной томографии, относящихся примерно к 400 медицинским случаям. В результате достигнута эффективность распознавания на уровне 87%. «При разработке нашего алгоритма мы уделяли особое внимание диагностике доброкачественных опухолей, потому что именно их правильное выявление потенциально может спасти жизнь пациента, — объясняет Александр Обуховский (Aleksander Obuchowski), главный архитектор проекта в области искусственного интеллекта. — Это была непростая задача, так как доброкачественные опухоли составляют всего 26% нашей базы данных. Однако после анализа десятков архитектур нейронных сетей и методов обработки изображений нам удалось получить 10 из 10 правильно идентифицированных доброкачественных опухолей.

«Благодаря использованию системы TITAN врач получает дополнительное заключение в виде результата применения алгоритма всего за десяток секунд или около того, — поясняет Патрик Ясик (Patryk Jasik), руководитель группы. — Однако система не заменяет медицинский диагноз, а только привлекает внимание к случаям, которые могли быть неправильно классифицированы». Кроме того, если гистопатологическое исследование покажет, что опухоль в действительности злокачественная, врач может добавить такой случай в базу знаний, что улучшит работу алгоритма в будущем.

Первые исследования в больнице Гданьска

Система была создана в рамках программы e-Pionier, проводимой Excento, специализированным подразделением университета, которое объединяет команды молодых программистов с государственными учреждениями для разработки инновационных решений в сфере искусственного интеллекта. Система будет протестирована в ближайшее время в больнице св. Войцеха в Гданьске. Это первая система такого типа в Польше, которая будет применяться на практике.

По материалам pg.edu.pl; фото: А. Обуховский (команда разработчиков)