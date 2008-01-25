Ривароксабан — пероральный антикоагулянтный препарат. После тромбофлебита/тромбоза глубоких вен голени показано применение этого лекарственного средства в течении 6 нед. В то же время на сегодня среди экспертов нет единого мнения о необходимой длительности приема антикоагулянтов пациентами с изолированным дистальным тромбозом глубоких вен.

В то же время в недавнем исследовании было показано, что применение ривароксабана в течении 12 нед после тромбоза глубоких вен голени снижает риск дальнейшего тромбообразования в течение 2 лет после курса лечения.

Результаты исследования опубликованы в журнале «BMJ».

Также в исследовании было отмечено, что увеличение длительности курса лечения не повышало риска развития кровотечений различной локализации.

В исследование было включено 402 взрослых пациента (средний возраст 65 лет; 58% женщины) с изолированным дистальным тромбозом глубоких вен из 28 специализированных амбулаторных клиник в Италии.

Критериями исключения в исследовании были:

беременность и кормление грудью;

рак;

нарушения функции почек или печени;

повышенный риск кровотечений;

противопоказания к применению антикоагулянтной терапии.

Все участники на протяжении 6 нед после диагностирования тромбоза глубоких вен голени принимали ривароксабан в дозе 20 мг/сут. В последующем пациенты были рандомизированы на 2 группы. Участники 1-й группы получали в течение дополнительных 6 нед 20 мг/сут ривароксабана, а 2-й группы — плацебо.

Пациенты проходили обследование через 3 нед, 6 нед, 3 мес и 24 мес, а также в случае наличия симптомов тромбоза или кровотечения.

В исследовании было показано, что за период наблюдения у 23 (11%) пациентов в группе ривароксабана и у 39 (19%) в группе плацебо развился рецидив тромбоза периферических вен голени или тромбоэмболия легочных артерий.

Рецидив изолированного дистального тромбоза глубоких вен возник у 16 (8%) лиц в группе ривароксабана и у 31 (15%) в группе плацебо. Проксимальный тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия легочной артерии развивались у 7 (3%) пациентов в группе ривароксабана и у 8 (4%) в группе плацебо соответственно.

В течение двухлетнего периода исследования не было диагностировано серьезных кровотечений в обеих группах.

Ученые указывают на некоторые ограничения исследования, такие как небольшая выборка больных.

Таким образом, по мнению исследований, дополнительный прием ривароксабана в течение 3 мес эффективно снижает риск рецидива тромбоза глубоких вен голени и тромбоэмболии легочной артерии по сравнению с более короткими курсами антикоагулянтной терапии.

По материалам www.medicalxpress.com