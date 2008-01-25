В чем опасность искусственных подсластителей?

Искусственные подсластители — это добавки, которые используют для придания пищевым продуктам и напиткам сладковатого вкуса. Они входят в состав тысяч товаров.

Ранее в исследованиях была показана связь между употреблением искусственных подсластителей и увеличением массы тела, повышением артериального давления, сосудистой дисфункцией, нарушениями микробиома кишечника и уровнем воспаления. Также продемонстрировано влияние употребления подсластителей на повышение риска развития кардиометаболических заболеваний.

В недавнем проспективном исследовании была показана прямая связь между регулярным употреблением в пищу искусственных подсластителей (сахарозаменителей) и повышенным риском развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, включая инфаркт миокарда и инсульт.

Группа исследователей из Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований (French National Institute for Health and Medical Research, Inserm) и их коллеги исследовали данные о 103 388 взрослых участниках-французах (средний возраст — 42 года, 80% — женщин) веб-исследования NutriNet-Santé.

Употребление пищевых продуктов и искусственных подсластителей оценивали с помощью ежедневных самоотчетов участников. Кроме того, учитывали ряд дополнительных факторов, включая образ жизни и социально-демографические особенности.

Исследовали влияние заменителей сахара различных типов (сукралоза, аспартам и ацесульфам калия) с учетом употребления из всех источников (пищи, напитков). Средний период наблюдения составил 9 лет.

Искусственные заменители сахара регулярно употребляли в пищу 37% участников, в среднем — 42,46 мг/день (такое количество содержится в 100 мл газированного напитка без сахара).

У участников, употреблявших искусственные подсластители, отмечали более высокий показатель массы тела по сравнению с теми, кто их не употреблял. В период наблюдения, составлявший 9 лет, было зафиксировано 1502 сердечно-сосудистых события (включая инфаркт миокарда, нестабильную стенокардию, ангиопластику коронарных сосудов, транзиторную ишемическую атаку и инсульт).

Результаты исследования были скорректированы с учетом массы тела участников, статуса курения, физической активности, особенностей рациона питания.

В исследовании было выявлено, что употребление искусственных подсластителей было связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Так, употребление аспартама ассоциировалось с повышенной вероятностью цереброваскулярных событий, в то время как употребление ацесульфама калия и сукралозы — с повышенным риском развития ишемической болезни сердца.

Таким образом, по мнению исследователей, существует необходимость в пересмотре отношения к искусственным сахарозаменителям. Исследователи объяснили, что искусственные сахарозаменители следует рассматривать как модифицируемый фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые также подчеркивают необходимость дальнейших исследований и определения биохимических и патофизиологических механизмов негативного влияния употребления искусственных подсластителей на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «The BMJ».

По материалам www.medicalxpress.com;

www.bmj.com