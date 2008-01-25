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Новости медицины и фармацииВ борьбе с устойчивостью к антибиотикам требуется индивидуальный подход

В борьбе с устойчивостью к антибиотикам требуется индивидуальный подход

Опубликовано  15.03.2021

Глобальная борьба с устойчивостью к антибиотикам может быть успешной только в том случае, если во внимание будут приняты конкретные условия каждой отдельной страны. Это главный вывод ученых, которые провели исследование устойчивости к антибиотикам в странах Африки и Азии.

«В каждой стране нужен индивидуальный подход. Универсального решения не существует», — отметил Хейман Вертхайм (Heiman Wertheim) из Медицинского центра Радбудского университета (Radboud University Medical Centre), Нидерланды.

Антибиотики являются мощным средством лечения бактериальных инфекций. Они незаменимы для борьбы с заболеваниями, причиной развития которых являются бактерии (пневмония, менингит, заражение крови (сепсис) и другие).

Однако антибиотики неэффективны в лечении вирусных инфекций, таких как простуда или грипп, а также инфекций, вызванных паразитами или грибами.

Повышение устойчивости

Неправильное применение антибиотиков повышает риск устойчивости к антибиотикам. Это означает, что бактерии адаптируются таким образом, что антибиотик перестает быть эффективным, и болезнь уже нельзя контролировать. Устойчивость к антибиотикам в настоящее время является серьезной проблемой во всем мире.

Проблема обостряется, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов, где применение антибиотиков увеличилось на 35% в период с 2000 по 2010 г. Также исследования в различных странах показывают, что 80% детей в возрасте до 5 лет с респираторными инфекциями лечат антибиотиками.

Во многих случаях назначение антибиотиков необоснованно. Чтобы лучше понять эту проблему, большая группа международных исследователей во главе с Х. Вертхаймом реализовала проект «Доступ к антибиотикам и их применение» (AntiBiotic ACces and Use — ABACUS).

Большие различия между странами

Результаты исследования, проведенного в странах Африки (Мозамбик, Гана, Южная Африка) и Азии (Бангладеш, Вьетнам, Таиланд), опубликованы в издании «The Lancet Global Health».

«В первую очередь ми изучили то, насколько легко или сложно получить антибиотики в этих странах и в каких ситуациях они используются. Только по этим аспектам выявлены огромные различия между 6 странами. Например, в некоторых странах вы можете приобрести антибиотики в аптеке только по рецепту врача, в то время как в других нет никаких ограничений, и антибиотики доступны в любое время в аптеке за углом. Мы также увидели, что антибиотики гораздо более доступны в Азии, чем в Африке. Также важно отметить, что ситуация относительно лучше в более богатых странах, таких как Таиланд и Южная Африка», — сообщил Х. Вертхайм.

Самолечение

Нга Тхи Туи До (Nga Thi Thuy Do), исследователь из Отделения клинических исследований Оксфордского университета во Вьетнаме (Oxford University Clinical Research Unit in Vietnam) и ведущий автор статьи, резюмирует результаты исследования следующим образом:

«Разница между странами огромна. Во Вьетнаме для самолечения антибиотики регулярно принимают 57% населения, в Бангладеш — 45%, а в Гане — 36%. Однако такое самолечение гораздо реже отмечено в Мозамбике, Таиланде и Южной Африке, где антибиотики регулярно принимают 8; 4 и 1% населения соответственно».

Исследователи также наблюдали некоторую неуверенность местного населения в том, что на самом деле представляют собой антибиотики и как их распознать. Например, обезболивающие иногда путали с антибиотиками.

В последующем исследовании ученые планируют изучить, может ли улучшенное распознавание антибиотиков привести к их более рациональному применению.

Контекст имеет значение

Причины выбора самолечения очевидны: получить антибиотики в аптеке без рецепта быстрее, дешевле и проще. Но купить антибиотики без рецепта не всегда возможно.

Доступность антибиотиков, в свою очередь, зависит от всевозможных факторов, включая организацию здравоохранения, доверие потребителей к поставщику и тяжесть заболевания.

«Наше исследование ясно показывает, что общий подход к борьбе с устойчивостью к антибиотикам неэффективен. Чтобы иметь хоть какой-то шанс на успех, вы должны учитывать контекст, который влияет на доступность и применение антибиотиков в каждой стране. Выводы нашего исследования являются отличной отправной точкой для формирования глобальных инициатив по улучшению применения антибиотиков, чтобы те, кто действительно в них нуждаются, могли получить правильный антибиотик, а те, у кого насморк, могли получить «теплую чашку чая», — отмечает Х. Вертхайм.

По материалам news-medical.net,

иллюстрация chinadaily.com

Опубликовано  15.03.2021

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