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Новости медицины и фармацииУровень серотонина и риск развития депрессии: действительно ли есть связь?

Уровень серотонина и риск развития депрессии: действительно ли есть связь?

Опубликовано  22.07.2022

Коррекция уровня серотонина считается основным фармакологическим механизмом уменьшения выраженности симптомов депрессии.

В недавнем обзоре, выполненном сотрудниками Университетского колледжа Лондона (University College London — UCL), связь между низким уровнем серотонина и риском развития депрессии была подвергнута сомнениям. В исследованиях, включенных в обзор, приняли участие более 100 000 участников.

Результаты обзора опубликованы в журнале «Molecular Psychiatry».

Ведущий автор исследования — Джоанна Монкрифф (Joanna Moncrieff), профессор психиатрии Калифорнийского университета в Лондонском университете. Она также является консультирующим психиатром Северо-восточного Лондонского фонда NHS (North East London NHS Foundation Trust), предоставляющего услуги в области психиатрии и общественного здоровья. Д. Монкрифф объяснила, что, проанализировав большое количество ранее проведенных исследований и метаанализов, исследователи выявили отсутствие убедительных доказательств связи между риском развития депрессии и сниженным уровнем серотонина или снижением его активности.

Так, не было отмечено отличий в уровне серотонина и продуктов его распада в крови и/или ликворе у участников с диагностированной депрессией и здоровыми добровольцами из контрольной группы.

Также не было выявлено убедительных доказательств связи между риском развития депрессии и активностью серотонина, рецепторов серотонина, белка-переносчика серотонина и гена, кодирующего синтез белка, — переносчика серотонина.

При анализе исследований, в которых из рациона участников была исключена аминокислота триптофан, необходимая для синтеза серотонина, было отмечено, что индуцированное снижение уровня серотонина не приводило к развитию депрессии у здоровых добровольцев.

При проведении обзора была выявлена связь между высоким уровнем стресса и большим количеством стрессовых ситуаций в анамнезе у участников и повышенным риском развития депрессии.

В данном обзоре также показано, что антидепрессанты при длительном приеме приводят к снижению уровня серотонина. Исследователи считают, что уменьшение выработки серотонина является компенсаторным в ответ на первичное повышение уровня серотонина в начале приема этих препаратов.

Авторы обзора подчеркивают важность дальнейших исследований для определения эффективных методов терапии при депрессии. Прежде всего в области психотерапии, аутотренингов и техник, направленных на контроль эмоций в стрессовых ситуациях. Не менее важно, по мнению авторов обзора, бороться с такими факторами риска развития депрессии, как бедность, стресс и одиночество.

Таким образом, по мнению авторов обзора, серотониновая гипотеза развития депрессии не подтверждается. При этом Д. Монкрифф подчеркнула, что прежде чем прекратить принимать антидепрессанты, необходимо обратиться к врачу и следовать его рекомендациям, чтобы избежать синдрома отмены.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  22.07.2022

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