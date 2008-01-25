Цистит — это воспалительное заболевание слизистой оболочки мочевого пузыря, чаще всего инфекционной природы, которое относится к группе болезней мочевыводящих путей.

Эпидемиология и этиология (причины) цистита у женщин

У около 1/ 3 женщин к 24–25 годам был диагностирован хотя бы один эпизод инфекции мочевыводящих путей, а к 30–32 годам — у 50%.

Факторы, повышающие риск развития неосложненного цистита, у женщин, включают:

близкое расположение внешнего отверстия мочеиспускательного канала (уретры) и наружного сфинктера прямой кишки;

небольшая длина уретры у женщин;

половой акт;

применение спермицидов;

новый половой партнер в течение последнего года;

ранее перенесенная инфекция мочевыводящих путей;

наличие в семейном анамнезе у близкого родственника эпизодов инфекции мочевыводящих путей.

Острый цистит отмечают гораздо чаще, чем пиелонефрит: на каждый эпизод пиелонефрита приходится 18–28 эпизодов цистита (Kranz J.S. et al., 2018).

Наиболее частыми этиологическими факторами инфекций мочевыводящих путей у женщин являются: кишечная палочка (86%), различные виды клебсиелл (5%), сапрофитный стафилококк (3%), протеи (3%), бактерии родов Enterobacter (1,4%), Citrobacter (0,8%) или Enterococcus (0,5%) (Behzadi P. et al., 2010).

Патогенез цистита

Развитие цистита происходит в результате колонизации слизистой оболочки периуретральной зоны микрофлорой влагалища и содержащимися в кале бактериями, а также последующего проникновения этих патогенных возбудителей в мочевой пузырь.

Патогенная микрофлора, поражающая слизистую оболочку мочевого пузыря, обладает факторами вирулентности, которые позволяют преодолевать защитные силы организма и колонизировать слизистую оболочку мочевыводящих путей (Tyagi P. et al., 2018).

Классификация цистита (Тиктинский О.Л., 2000)

По течению заболевания:

острый;

хронический.

По происхождению:

первичный, или неосложненный;

вторичный, или осложненный (при пиелонефрите, при различных заболеваниях мочевого пузыря, предстательной железы, уретры).

По этиологии и патогенезу:

аллергический;

диабетический;

инфекционный;

лучевой;

нейрогенный;

обменный;

паразитарный;

постоперационный;

при наличии спинальной травмы;

химический;

ятрогенный.

По локализации и распространенности воспалительного процесса:

диффузный;

шеечный;

тригонит.

Симптомы цистита у женщин

Острый неосложненный цистит у женщин возникает внезапно, через несколько часов после переохлаждения или воздействия иного провоцирующего фактора, и сопровождается дизурией — нарушением процесса мочеиспускания, для которого характерны наличие болевых ощущений в области мочевого пузыря, частых (каждые 30–40 мин) позывов к мочеиспусканию. Частота позывов к мочеиспусканию может сокращаться до нескольких минут и наблюдаться как в дневное, так и в ночное время. Иногда острый цистит может сопровождаться гематурией (наличием крови в моче). Согласно систематическому обзору, в котором изучали данные анамнеза и физикального осмотра женщин с неосложненной инфекцией мочевыводящих путей, сочетание дизурии и повышенной частоты мочеиспускания при отсутствии выделений из влагалища или раздражения его слизистой оболочки является признаком неосложненного цистита (Bent S. et al., 2002).

Изменения прозрачности (помутнение) или наличия неприятного запаха мочи при отсутствии иных признаков или симптомов является обычно недостаточно для установки диагноза цистита.

Симптомы у пациенток с осложненным острым циститом подобны таковым у больных с острым неосложненным циститом. Вместе с тем следует отметить, что у некоторых пациенток, например у лиц со спинальной травмой, могут наблюдаться нарушения со стороны вегетативной нервной системы или повышенная спастичность мочевого пузыря.

Цистит можно отличить от пиелонефрита (воспаления чашечно-лоханочного аппарата почек) по отсутствию следующих симптомов: повышения температуры тела до 38ۜ °С и выше, озноба или сепсиса (заражения крови).

Боль в правой или левой боковой области живота, болезненность в месте сочленения ребер с позвоночником, тошнота или рвота указывают на инфекцию верхних отделов мочевыводящих путей и/или пиелонефрит.

Обследование женщин при цистите

При обследовании женщин с симптомами инфекций мочевыводящих путей, в том числе с циститом, врач выясняет наличие или отсутствие в анамнезе предыдущего эпизода инфекции мочевыводящих путей, а также каких-либо факторов риска, например, недавний прием антибиотиков, диагностированный у пациентки сахарный диабет, проведение каких-либо урологических процедур или оперативных вмешательств, эпизоды мочекаменной болезни, аномалии мочевыводящих путей, беременность.

Исследование органов малого таза является важной составной частью обследования женщин с циститом, особенно если у них наблюдаются рецидивирующий цистит или иные рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей.

Рецидивирующий цистит определяют как два диагностированных эпизода цистита в течение 6 мес или 3 диагностированных эпизода в течение одного года (Anger J. et al., 2019).

Если при рецидивирующем цистите или иной инфекции мочевыводящих путей выделяется один и тот же вид возбудителя, можно предположить, что у пациентки мочекаменная болезнь.

Диагноз рецидивирующей инфекции мочевыводящих путей, в том числе цистита, устанавливают путем посева мочи на стерильность. Если по результатам посева мочи наблюдается рост на питательной среде колоний любого возбудителя инфекции мочевыводящих путей, следует говорить о рецидивировании этой инфекции.

Лечение женщин с циститом

Какой врач лечит пациентов с циститом? При наличии у женщины вышеописанных симптомов цистита за квалифицированной медицинской помощью ей следует обращаться к терапевту или семейному врачу. В случае установления диагноза острого цистита терапевт или семейный врач самостоятельно проводят лечение; при наличии хронического цистита женщину могут направить на консультацию к урологу; при подозрении на патологию со стороны половых органов пациентку направляют на консультацию к гинекологу.

Как лечить женщин с циститом? Лечение женщин с острым циститом проводят при помощи антибактериальных средств.

Выбор антибактериального средства зависит от факторов риска инфицирования пациентки, от наличия или отсутствия у инфицирующего микроорганизма множественной лекарственной резистентности (устойчивости к действию фармакотерапевтических средств).

Антибактериальными препаратами для лечения пациентов с острым циститом являются: нитрофураны (фурагин, нитрофурантоин), фиксированная комбинация сульфаметоксазола и триметоприма, фосфомицин, хинолоны и фторхинолоны.

Нитрофураны — препараты выбора для лечения женщин с циститом

Нитрофураны используют в клинической практике еще с 40-хх годов XX в., опыт их применения насчитывает более 70 лет.

Нитрофураны (фурагин, нитрофурантоин, нитрофурал и ряд других) являются одними их препаратов выбора для лечения женщин с острым циститом, в частности благодаря своему уникальному и специфическому механизму восстановления нитрогруппы (Kahlmeter G., 2003).

К группе антибактериальных средств нитрофуранового ряда относится и препарат Урофурагин (действующее вещество — фурагин, синоним — фуразидин), который назначают при инфекциях мочевыводящих путей, включая цистит.

Спектр антибактериального действия нитрофуранов

Нитрофураны, в том числе фурагин, обладают активностью в отношении следующих микроорганизмов:

грамотрицательные аэробные бактерии: кишечная палочка, клебсиеллы, протеи, сальмонеллы, шигеллы, холерный вибрион, а также возбудители рода Haemophillus;

грамположительные аэробные бактерии: стафилококки, стрептококки, коринебактерии;

патогенные виды грибов: Candida albicans, Microsporum spp., Trichophyton spp.;

некоторые виды простейших — Trichomonas vaginalis, Lamblia intestinalis, Entamoeba histolytica.

Фармакокинетика препарата Урофурагин

После приема внутрь действующее вещество препарата Урофурагин — фурагин — очень быстро всасывается. Максимальная его концентрация в сыворотке крови достигается в течение около 0,5 ч.

Кривая концентрации в сыворотке крови указывает на наличие открытой однокомпартментной (однокамерной) модели распределения фурагина. Указанная концентрация является незначительной с терапевтической точки зрения и составляет около 4,2 мкг/мл.

Выведение, определяемое у принимавших фурагин лиц, в исследовании его относительной биодоступности составляло 6,25 мг/мл.

Прием нитрофуранов, в том числе фурагина, с пищей, особенно богатой белками, повышает биологическую доступность этих антибактериальных средств на 40–50% и увеличивает выведение с мочой, то есть повышает концентрацию препарата в моче, что влияет на увеличение его эффективности.

Нитрофураны, в том числе фурагин, плохо проходят через гистогематические барьеры, и только незначительная доля от принятой дозы этих антибактериальных средств может экскретироваться в грудное молоко.

У нитрофуранов узкое терапевтическое окно, поэтому их применяют в низких дозах, при этом следует отметить, что фурагин менее токсичный, чем нитрофурантоин и нитрофурал (Казюлин А.Н., 2017).

Механизмы действия препарата Урофурагин

Механизмы реализации эффектов действующего вещества фурагина, входящего в состав препарата Урофурагин, в отношении микроорганизмов, в частности вызывающих цистит возбудителей, заключается в повреждении рибосом и, соответственно, нарушении синтеза белков в бактериальной клетке, а также нарушениях аэробного метаболизма (обмена веществ в кислородной среде), синтеза нуклеиновых кислот и повреждения клеточной стенки возбудителя.

Молекула фурагина является акцептором (получателем) электрона от атома кислорода и благодаря этому механизму происходит нарушение процесса клеточного дыхания микроорганизма. Кроме того, фурагин (действующее вещество препарата Урофурагин) ингибирует активность целого ряда дыхательных ферментов бактериальной клетки (пируватоксидазы, глутатионредуктазы, альдегиддегидрогеназы).

Внутри бактериальной клетки под воздействием флавопротеинов происходит восстановление нитрогруппы в молекуле фурагина.

В результате указанной реакции образовываются метаболиты, обладающие цитотоксическим действием.

Поскольку для фурагина характерно несколько механизмов, угнетающих рост и размножение бактерий, антибиотикорезистентность к этому веществу у бактерий развивается крайне медленно.

Следует отметить, что витамины группы B снижают способность фурагина подавлять бактериальные ферменты, обеспечивающие процесс дыхания. Фурагин является антагонистом налидиксовой кислоты, то есть уменьшает эффект хинолонов.

Схема лечения препаратом Урофурагин

Взрослые. Препарат Урофурагин принимают внутрь по 100 мг 3 раза в сутки во время приема пищи с высоким содержанием белка, поскольку белок повышает биодоступность производных нитрофурана.

Курс лечения — 5–10 сут.

Продолжительность терапии при цистите определяет лечащий врач.

Если необходимо, курс повторяют через 10–15 сут.

Дети. Применение препарата Урофурагин у детей противопоказано.

Противопоказания к назначению препарата Урофурагин:

гиперчувствительность к фурагину или другим производным нитрофуранов;

период беременности и кормления грудью;

почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 60 мл/мин);

проведение гемодиализа или перитонеального диализа;

полинейропатия (в том числе диабетическая);

дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы из-за риска развития гемолиза (разрушения красных кровяных телец — эритроцитов);

тяжелая печеночная недостаточность;

порфирия.

Урофурагин — один из препаратов выбора при цистите

Учитывая медленное развитие резистентности микроорганизмов, включая возбудителей инфекционных поражений мочевыводящих путей, к нитрофуранам, наличие нескольких механизмов действия и, соответственно, структур бактериальной клетки, на которые воздействует фурагин, а также его низкую токсичность по сравнению с другими препаратами, можно заключить, что Урофурагин является одним из антибактериальных лекарственных средств выбора при инфекциях мочевыводящих путей, включая цистит у женщин.