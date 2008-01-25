Недавний метаанализ показал, что употребление жареной пищи связано с повышенным риском серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы и инсульты.

Анализ проводился на основе результатов 19 исследований, 17 из которых касались серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, а 6 — смерти от всех причин.

Как правило, западная диета включает большое количество обработанного мяса, насыщенных жиров, рафинированного сахара и углеводов и незначительное количество фруктов, овощей, злаков и морепродуктов. Такой рацион считается фактором риска развития ожирения и сахарного диабета ІІ типа.

В метаанализе исследователи прицельно рассмотрели жареные продукты, которые широко распространены в западной диете, и то, как они влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Особенности жареной пищи

Продукты, которые были покрыты мукой и обжарены, часто являются высококалорийными. Кроме того, такая пища имеет приятный вкус, поэтому часто становится причиной переедания.

При этом важно отметить, что жареные продукты, особенно продукты быстрого питания, часто содержат трансжиры. Они повышают уровень липопротеинов низкой плотности, или «плохого» холестерина, и снижают уровни полезных липопротеинов высокой плотности, или «хорошего» холестерина.

Также исследователи отмечают, что обжаривание увеличивает производство побочных химических продуктов, которые могут повлиять на течение воспалительных реакций в организме.

Результаты исследования

Авторы метаанализа объединили результаты 17 исследований, в которые вошли данные о 562 445 участниках и произошедших 36 727 крупных сердечно-сосудистых событиях, чтобы выявить взаимосвязь между потреблением жареной пищи и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые также собрали результаты 6 исследований, в которые вошли данные о 754 873 участниках и произошедших 85 906 смертях, чтобы выявить взаимосвязь между потреблением жареной пищи и смертностью.

Исследователи установили, что по сравнению с респондентами, которые ели наименьшее количество жареной пищи, у участников, потребляющих наибольшее количество таких продуктов, отмечали на 28% более высокий риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, на 22% более высокую вероятность ишемической болезни сердца и на 37% более высокий риск сердечно-сосудистой недостаточности.

Команда ученых не выявила связи между потреблением жареной пищи и смертью вследствие сердечно-сосудистых заболеваний или какой-либо другой причины. Данный факт может отражать противоречивость предыдущих выводов и ограниченное количество доказательств. Авторы считают, что в ходе следующих исследований взаимосвязь может быть установлена, если ученые будут наблюдать за участниками в течение более длительного периода времени.

Рияз Патель (Riyaz Pate), профессор кардиологии и консультант-кардиолог из Университетского колледжа Лондона (University College London), Великобритания, который не принимал участия в исследовании, отмечает: «Мы знаем, что обжаривание пищи может снизить ее пищевую ценность, обусловливать образование трансжиров, которые, как известно, вредны, а также повысить калорийность пищи, что в конечном итоге приводит к процессам, которые могут вызвать сердечные заболевания».

Требуются дополнительные исследования

Ученые предупреждают, что в нескольких исследованиях, включенных в анализ, изучали эффекты только одного типа жареной пищи, такой как жареная рыба или картофель, а не анализировали общее потребление жареной пищи участниками. Это может означать, что некоторые взаимосвязи были недооценены.

Профессор Р. Патель отмечает, что включенные в метаанализ исследования также опирались на память респондентов, что могло привести к заниженной или завышенной оценке количества потребляемой жареной пищи.

«Кроме того, мы не едим продукты изолированно, поэтому трудно полностью уловить сложность того, что мы едим и как, особенно на протяжении многих лет. Важно отметить, что другие факторы, связанные с употреблением жареной пищи, также могут обусловливать повышение риска развития различных заболеваний. Например, склонность пить больше сладких напитков, добавление соли, употребление другой нездоровой пищи, недостаточное количество физической нагрузки и курение. Многие из этих факторов, возможно, не были собраны в предыдущих исследованиях, поэтому не могут быть полностью учтены», — подчеркнул Р. Патель.

Авторы метаанализа согласны с тем, что для определения точной связи между потреблением жареной пищей и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, смертности вследствие таких заболеваний и смертности от всех причин потребуются дополнительные исследования.

По материалам medicalnewstoday.com,

фото consumer.healthday.com