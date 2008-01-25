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Новости медицины и фармацииУпотребление цельных продуктов питания, преимущественно растительных, способствует ремиссии сахарного диабета II типа

Употребление цельных продуктов питания, преимущественно растительных, способствует ремиссии сахарного диабета II типа

Опубликовано  22.06.2023

В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале «American Journal of Lifestyle Medicine», продемонстрировано, что лечение, основанное на изменении образа жизни путем соблюдения диеты с употреблением цельных продуктов, преимущественно растительных, способствует ремиссии сахарного диабета II типа.

В серии наблюдений, проведенных в оздоровительном центре в штате Вирджиния, США, установлено, что выборка из 59 участников кардиологической программы оздоровления с сахарным диабетом II типа, средний возраст которых составлял 71,5 года и варьировал в диапазоне 41–89 лет, достигла значимого контроля уровня глюкозы в крови, а 37% (22 пациента) — полной ремиссии сахарного диабета II типа.

Ремиссия была определена исследователями как уровень гликозилированного гемоглобина (HbA1c) у пациента менее 6,5% в течение как минимум 3 мес без проведения хирургического вмешательства, использования вспомогательных устройств или активной фармакотерапии для снижения уровня глюкозы в крови.

Пациенты соблюдали диету с низким содержанием жиров, богатую цельными продуктами, преимущественно растительными, а также они получали стандартное фармакотерапевтическое лечение сахарного диабета II типа. Улучшение контроля уровня глюкозы в крови сопровождалось значительным снижением индекса массы тела. Также в ходе исследования сообщалось о среднем снижении дозы сахароснижающих препаратов после изменения образа жизни пациентами.

В предыдущих исследованиях было показано, что диета с преобладанием цельных продуктов, преимущественно растительных, способна улучшить результаты терапии сахарного диабета II типа, но в этих исследованиях существенно ограничивалось количество калорий в рационе, часто путем или применения жидких заменителей пищи, или за счет голодания.

Данное исследование, опубликованное в сотрудничестве с Американским колледжем медицины образа жизни (American College of Lifestyle Medicine (ACLM)), уникально тем, что в нем ремиссия сахарного диабета II типа выступала в качестве основной первичной точки эффективности. Также в этом исследовании получена новая информация о возможности достижения ремиссии этой патологии путем простого употребления здоровой пищи.

«Распространенность сахарного диабета постоянно повышается, как и признание медицинским сообществом того факта, что диета в качестве первичного терапевтического вмешательства способна обеспечить продолжительную ремиссию у лиц с сахарным диабетом II типа», — отметил член Американской коллегии кардиологов, доктор медицины Гунадхар Паниграхи, (Gunadhar Panigrahi, MD, FACC), первый автор исследования.

«Эта серия наблюдений еще раз подтверждает эффективность диеты с употреблением цельных продуктов, преимущественно растительных, как первичного терапевтического вмешательства для достижения ремиссии сахарного диабета II типа, а также необходимость повышения образовательного уровня как пациентов, так и врачей в отношении успешного использования принципов медицины образа жизни и применения диеты в повседневной медицинской практике», — добавил он.

По материалам medicalxpress.com

Опубликовано  22.06.2023

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