Исследователи установили, что представители агрессивных видов спорта, которые быстро уменьшают массу тела перед боем, подвергаются более высокому риску сотрясения головного мозга (СГМ). Более 60% спортсменов, занимающихся боевыми видами спорта, такими как бокс и смешанные боевые искусства (mixed martial arts — ММА), отметили, что спортивные травмы переносятся хуже, если спортсмен целенаправленно прибегает к обезвоживанию для соблюдения строгого соответствия весовой категории.

Ученые из Университета Святой Марии (St Mary’s University), Университета Эссекса (University of Essex) и Университета Суонси (Swansea University) установили, что если спортсмены принимают меры для выведения жидкости из организма с целью соответствия весовой категории, клиническая картина сотрясения ГМ может искажаться. Признаки обезвоживания, также как симптомы сотрясения ГМ, включают головокружение, головную боль и вялость. Также было отмечено, что у 65% спортсменов масса тела уменьшалась «не по плану», у них отмечали снижение энергичности, силы, координации или повышение чувствительности к ударам во время боя.

Исследователь из Университета Святой Марии Насир Уддин (Nasir Uddin) отметил, что это исследование положило начало дальнейшим исследованиям неврологических последствий быстрого снижения массы тела, и призвал организаторов спортивных соревнований контролировать уровень гидратации спортсменов перед боем.

Данные исследования опубликованы в «Клиническом журнале спортивной медицины» («Clinical Journal of Sports Medicine»). В нем приняли участие более 130 спортсменов, представляющих 6 видов единоборств, в возрасте старше 18 лет.

По материалам www.news-medical.net