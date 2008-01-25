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Новости медицины и фармацииУменьшение массы тела у профессиональных спортсменов перед соревнованиями повышает риск сотрясения головного мозга

Уменьшение массы тела у профессиональных спортсменов перед соревнованиями повышает риск сотрясения головного мозга

Опубликовано  18.04.2022

Исследователи установили, что представители агрессивных видов спорта, которые быстро уменьшают массу тела перед боем, подвергаются более высокому риску сотрясения головного мозга (СГМ). Более 60% спортсменов, занимающихся боевыми видами спорта, такими как бокс и смешанные боевые искусства (mixed martial arts — ММА), отметили, что спортивные травмы переносятся хуже, если спортсмен целенаправленно прибегает к обезвоживанию для соблюдения строгого соответствия весовой категории.

Ученые из Университета Святой Марии (St Mary’s University), Университета Эссекса (University of Essex) и Университета Суонси (Swansea University) установили, что если спортсмены принимают меры для выведения жидкости из организма с целью соответствия весовой категории, клиническая картина сотрясения ГМ может искажаться. Признаки обезвоживания, также как симптомы сотрясения ГМ, включают головокружение, головную боль и вялость. Также было отмечено, что у 65% спортсменов масса тела уменьшалась «не по плану», у них отмечали снижение энергичности, силы, координации или повышение чувствительности к ударам во время боя.

Исследователь из Университета Святой Марии Насир Уддин (Nasir Uddin) отметил, что это исследование положило начало дальнейшим исследованиям неврологических последствий быстрого снижения массы тела, и призвал организаторов спортивных соревнований контролировать уровень гидратации спортсменов перед боем.

Данные исследования опубликованы в «Клиническом журнале спортивной медицины» («Clinical Journal of Sports Medicine»). В нем приняли участие более 130 спортсменов, представляющих 6 видов единоборств, в возрасте старше 18 лет.

По материалам www.news-medical.net

Опубликовано  18.04.2022

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