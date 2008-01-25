В Американском журнале клинического питания (American Journal of Clinical Nutrition) опубликованы данные о том, что две омега-3 жирные кислоты, входящие в состав рыбьего жира, могут способствовать улучшению когнитивных функций у лиц пожилого возраста с кардиальной патологией. Результаты исследования продемонстрировали, что у людей с ишемической болезнью сердца риск ухудшения когнитивных функций повышается на 45%. Установлено, что докозагексаеновая (docosahexaenoic acid — DHA) и эйкозапентаеновая кислоты (eicosapentaenoic acid — EPA), применяемые в качестве комбинированной диетической добавки, способствуют улучшению когнитивных функций у лиц пожилого возраста с ишемической болезнью сердца.

По мнению исследователя из Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School) Франсина Велти (Francine Welty), дополнительное применение диетической добавки EPA оказывает аддитивный эффект, когда содержание DHA в крови уже достаточно высокое. Но сам по себе уровень EPA не коррелирует с изменениями когнитивных функций.

В исследовании сопоставляли изменение когнитивных функций с изменениями уровней EPA и DHA в крови участников, которые принимали диетические добавки рыбьего жира. Согласно полученным данным, лучшие результаты когнитивных тестов ассоциированы с более высоким уровнем DHA в крови, в то время как более высокий уровень EPA не имел такой корреляции. Максимальное улучшение когнитивных функций наблюдалось при более высоких уровнях обеих омега-3 жирных кислот в крови.

По словам профессора диетологии Университета Эвана Пью (Evan Pugh University) Пенни Крис-Этертона (Penny Kris-Etherton), участникам исследования назначали прием 3,36 г омега-3 жирных кислот в сутки. Такое количество жирных кислот сложно получить, включая в рацион питания рыбу.

Одна порция жирной рыбы (около 100 г лосося) содержит 2,2–2,3 г омега-3 жирных кислот. Чтобы получить 3,36 г жирных кислот в сутки, следует употреблять в пищу около 1,5 порции жирной рыбы каждый день. Широко распространенная рекомендация включать в рацион 2 рыбных обеда в неделю, в том числе жирную рыбу (такую как тунец, лосось, форель, сардины или скумбрия) и нежирные морепродукты, такие как креветки, предполагает получение всего около 0,25 г омега-3 жирных кислот.

Однако даже такой режим питания доступен не всем. Поэтому рекомендуется восполнять дефицит омега-3 жирных кислот, принимая диетические добавки с рыбьим жиром.

По материалам www.medicalxpress.com