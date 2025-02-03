Боль в горле, першение или ощущение раздражения горла наиболее часто являются симптомами фарингита, вызванного вирусной инфекцией. Эти симптомы часто отмечаются, например, при простуде или гриппе и очень часто сами разрешаются.

В то же время боль в горле может быть симптомом других более серьезных заболеваний, например, стрептококкового тонзиллита, перитонзиллярного абсцесса, дифтерии.

Причины боли в горле

Стрептококковый тонзиллит. Это инфекционное заболевание диагностируют довольно часто. При тонзиллите также могут фиксироваться лихорадка, головная боль, боль в животе (иногда со рвотой). Выраженность боли в горле обычно увеличивается при глотании. При тонзиллите возможно развитие серьезных осложнений, в том числе ревматизма и гломерулонефрита.

Перитонзиллярный, или ретрофарингеальный абсцесс. Это скопление гноя либо за миндалинами (перитонзиллярно), либо в задней части горла (ретрофарингеально). При этом возникает гиперемия и отек с одной стороны горла, выраженная боль в горле. Также больной может жаловаться на ощущение скованности шеи. Характерна лихорадка.

Стоматит. Выделяют бактериальный, вирусный и грибковый стоматит. Боль в горле часто связана с вирусным стоматитом, при котором формируются язвочки в полости рта. Характерен дискомфорт при приеме пищи и жидкости, поэтому у детей снижается аппетит, они могут отказываться от еды и питья, что может привести к обезвоживанию.

Проглатывание посторонних предметов, жидкостей также может привести к боли в горле вследствие травмы или химического ожога слизистой оболочки ротовой полости, глотки и пищевода. Химический ожог могут вызвать различные бытовые средства, включая отбеливатели, очистители канализации, унитазов, некоторые моющие средства и даже косметические средства, такие как выпрямители для волос. Ребенок при этом внезапно жалуется на боль во рту и горле.

Особое внимание родителей

Если у ребенка, кроме боли в горле, фиксируются следующие симптомы, следует проконсультироваться с педиатром или семейным врачом:

  • выраженность боли увеличивается при глотании или разговоре.
  • Затрудненное глотание.
  • Болезненные увеличенные лимфоузлы на шее, под нижней челюстью, возле ушей.
  • Болезненные увеличенные слюнные железы.
  • Опухшие гиперемированные миндалины.
  • Белые пятна или гной на миндалинах.
  • Хриплый или приглушенный голос.
  • Лихорадка (≥38 °С), которая не устраняется после приема парацетамола или ибупрофена, или температура тела повышается вновь после кратковременного снижения.
  • Кашель.
  • Ломота в теле.
  • Головная боль.
  • Тошнота или рвота.
  • Боль в ухе.
  • Боль в суставах.
  • Сыпь.
  • Если ребенок отказывается пить или пьет намного меньше, чем обычно.
  • Если боль в горле значительно выражена (при любой выраженной боли необходима консультация врача).

Следует немедленно обратиться к врачу, если у ребенка отмечаются:

  • затрудненное дыхание.
  • Затрудненное глотание.
  • Необычное слюнотечение, которое может указывать на невозможность глотать.
  • Отек на лице или шее.
  • Сонливость выражена настолько, что ребенка трудно разбудить или удержать в сознании.

Диагностика причин боли в горле

Детальный сбор анамнеза и изучение симптомов заболевания дополняют данные, полученные при осмотре.

Осмотр при этом включает:

  • осмотр ротовой полости и глотки, ушей и носовых ходов с помощью освещенного инструмента.
  • Осторожное ощупывание шеи.
  • Аускультацию дыхания с помощью стетоскопа.

Также при подозрении на стрептококковый тонзиллит проводится мазок из ротоглотки.

Лечение боли в горле

Если боль в горле связана с острой респираторной инфекцией, показана симптоматическая терапия. Также рекомендуется обильное питье.

Для уменьшения выраженности боли и лихорадки могут быть рекомендованы анальгетики и антипиретики (парацетамол), нестероидные пртивовоспалительные препараты (ибупрофен).

Ацетилсалициловая кислота у детей и подростков категорически противопоказана, поскольку ее прием связан с повышенным риском развития синдрома Рейе.

В случае бактериальной инфекции (например тонзиллита) для лечения рекомендованы пенициллины широкого спектра действия (амоксициллин, амоксициллин / клавуланат), при аллергии на пенициллины — макролиды (азитромицин). Также можно применять цефалоспорины.

При стоматите врач может рекомендовать антисептики для полости рта с хлоргексидином.

Если у ребенка стоматит, фиксируются язвы на слизистой оболочке ротовой полости, рекомендуется избегать соленой, острой, кислой (например апельсинового сока) или острой (например картофельных чипсов) пищи. Отдавайте предпочтение пресной и мягкой пище.

Используйте увлажнитель воздуха, чтобы поддерживать влажность слизистых оболочек.