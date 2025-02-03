Боль в горле, першение или ощущение раздражения горла наиболее часто являются симптомами фарингита, вызванного вирусной инфекцией. Эти симптомы часто отмечаются, например, при простуде или гриппе и очень часто сами разрешаются.
В то же время боль в горле может быть симптомом других более серьезных заболеваний, например, стрептококкового тонзиллита, перитонзиллярного абсцесса, дифтерии.
Причины боли в горле
Стрептококковый тонзиллит. Это инфекционное заболевание диагностируют довольно часто. При тонзиллите также могут фиксироваться лихорадка, головная боль, боль в животе (иногда со рвотой). Выраженность боли в горле обычно увеличивается при глотании. При тонзиллите возможно развитие серьезных осложнений, в том числе ревматизма и гломерулонефрита.
Перитонзиллярный, или ретрофарингеальный абсцесс. Это скопление гноя либо за миндалинами (перитонзиллярно), либо в задней части горла (ретрофарингеально). При этом возникает гиперемия и отек с одной стороны горла, выраженная боль в горле. Также больной может жаловаться на ощущение скованности шеи. Характерна лихорадка.
Стоматит. Выделяют бактериальный, вирусный и грибковый стоматит. Боль в горле часто связана с вирусным стоматитом, при котором формируются язвочки в полости рта. Характерен дискомфорт при приеме пищи и жидкости, поэтому у детей снижается аппетит, они могут отказываться от еды и питья, что может привести к обезвоживанию.
Проглатывание посторонних предметов, жидкостей также может привести к боли в горле вследствие травмы или химического ожога слизистой оболочки ротовой полости, глотки и пищевода. Химический ожог могут вызвать различные бытовые средства, включая отбеливатели, очистители канализации, унитазов, некоторые моющие средства и даже косметические средства, такие как выпрямители для волос. Ребенок при этом внезапно жалуется на боль во рту и горле.
Особое внимание родителей
Если у ребенка, кроме боли в горле, фиксируются следующие симптомы, следует проконсультироваться с педиатром или семейным врачом:
- выраженность боли увеличивается при глотании или разговоре.
- Затрудненное глотание.
- Болезненные увеличенные лимфоузлы на шее, под нижней челюстью, возле ушей.
- Болезненные увеличенные слюнные железы.
- Опухшие гиперемированные миндалины.
- Белые пятна или гной на миндалинах.
- Хриплый или приглушенный голос.
- Лихорадка (≥38 °С), которая не устраняется после приема парацетамола или ибупрофена, или температура тела повышается вновь после кратковременного снижения.
- Кашель.
- Ломота в теле.
- Головная боль.
- Тошнота или рвота.
- Боль в ухе.
- Боль в суставах.
- Сыпь.
- Если ребенок отказывается пить или пьет намного меньше, чем обычно.
- Если боль в горле значительно выражена (при любой выраженной боли необходима консультация врача).
Следует немедленно обратиться к врачу, если у ребенка отмечаются:
- затрудненное дыхание.
- Затрудненное глотание.
- Необычное слюнотечение, которое может указывать на невозможность глотать.
- Отек на лице или шее.
- Сонливость выражена настолько, что ребенка трудно разбудить или удержать в сознании.
Диагностика причин боли в горле
Детальный сбор анамнеза и изучение симптомов заболевания дополняют данные, полученные при осмотре.
Осмотр при этом включает:
- осмотр ротовой полости и глотки, ушей и носовых ходов с помощью освещенного инструмента.
- Осторожное ощупывание шеи.
- Аускультацию дыхания с помощью стетоскопа.
Также при подозрении на стрептококковый тонзиллит проводится мазок из ротоглотки.
Лечение боли в горле
Если боль в горле связана с острой респираторной инфекцией, показана симптоматическая терапия. Также рекомендуется обильное питье.
Для уменьшения выраженности боли и лихорадки могут быть рекомендованы анальгетики и антипиретики (парацетамол), нестероидные пртивовоспалительные препараты (ибупрофен).
Ацетилсалициловая кислота у детей и подростков категорически противопоказана, поскольку ее прием связан с повышенным риском развития синдрома Рейе.
В случае бактериальной инфекции (например тонзиллита) для лечения рекомендованы пенициллины широкого спектра действия (амоксициллин, амоксициллин / клавуланат), при аллергии на пенициллины — макролиды (азитромицин). Также можно применять цефалоспорины.
При стоматите врач может рекомендовать антисептики для полости рта с хлоргексидином.
Если у ребенка стоматит, фиксируются язвы на слизистой оболочке ротовой полости, рекомендуется избегать соленой, острой, кислой (например апельсинового сока) или острой (например картофельных чипсов) пищи. Отдавайте предпочтение пресной и мягкой пище.
Используйте увлажнитель воздуха, чтобы поддерживать влажность слизистых оболочек.