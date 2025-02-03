Боль в горле, першение или ощущение раздражения горла наиболее часто являются симптомами фарингита, вызванного вирусной инфекцией. Эти симптомы часто отмечаются, например, при простуде или гриппе и очень часто сами разрешаются.

В то же время боль в горле может быть симптомом других более серьезных заболеваний, например, стрептококкового тонзиллита, перитонзиллярного абсцесса, дифтерии.

Причины боли в горле

Стрептококковый тонзиллит. Это инфекционное заболевание диагностируют довольно часто. При тонзиллите также могут фиксироваться лихорадка, головная боль, боль в животе (иногда со рвотой). Выраженность боли в горле обычно увеличивается при глотании. При тонзиллите возможно развитие серьезных осложнений, в том числе ревматизма и гломерулонефрита.

Перитонзиллярный, или ретрофарингеальный абсцесс. Это скопление гноя либо за миндалинами (перитонзиллярно), либо в задней части горла (ретрофарингеально). При этом возникает гиперемия и отек с одной стороны горла, выраженная боль в горле. Также больной может жаловаться на ощущение скованности шеи. Характерна лихорадка.

Стоматит. Выделяют бактериальный, вирусный и грибковый стоматит. Боль в горле часто связана с вирусным стоматитом, при котором формируются язвочки в полости рта. Характерен дискомфорт при приеме пищи и жидкости, поэтому у детей снижается аппетит, они могут отказываться от еды и питья, что может привести к обезвоживанию.

Проглатывание посторонних предметов, жидкостей также может привести к боли в горле вследствие травмы или химического ожога слизистой оболочки ротовой полости, глотки и пищевода. Химический ожог могут вызвать различные бытовые средства, включая отбеливатели, очистители канализации, унитазов, некоторые моющие средства и даже косметические средства, такие как выпрямители для волос. Ребенок при этом внезапно жалуется на боль во рту и горле.

Особое внимание родителей

Если у ребенка, кроме боли в горле, фиксируются следующие симптомы, следует проконсультироваться с педиатром или семейным врачом:

выраженность боли увеличивается при глотании или разговоре.

Затрудненное глотание.

Болезненные увеличенные лимфоузлы на шее, под нижней челюстью, возле ушей.

Болезненные увеличенные слюнные железы.

Опухшие гиперемированные миндалины.

Белые пятна или гной на миндалинах.

Хриплый или приглушенный голос.

Лихорадка (≥38 °С), которая не устраняется после приема парацетамола или ибупрофена, или температура тела повышается вновь после кратковременного снижения.

Кашель.

Ломота в теле.

Головная боль.

Тошнота или рвота.

Боль в ухе.

Боль в суставах.

Сыпь.

Если ребенок отказывается пить или пьет намного меньше, чем обычно.

Если боль в горле значительно выражена (при любой выраженной боли необходима консультация врача).

Следует немедленно обратиться к врачу, если у ребенка отмечаются:

затрудненное дыхание.

Затрудненное глотание.

Необычное слюнотечение, которое может указывать на невозможность глотать.

Отек на лице или шее.

Сонливость выражена настолько, что ребенка трудно разбудить или удержать в сознании.

Диагностика причин боли в горле

Детальный сбор анамнеза и изучение симптомов заболевания дополняют данные, полученные при осмотре.

Осмотр при этом включает:

осмотр ротовой полости и глотки, ушей и носовых ходов с помощью освещенного инструмента.

Осторожное ощупывание шеи.

Аускультацию дыхания с помощью стетоскопа.

Также при подозрении на стрептококковый тонзиллит проводится мазок из ротоглотки.

Лечение боли в горле

Если боль в горле связана с острой респираторной инфекцией, показана симптоматическая терапия. Также рекомендуется обильное питье.

Для уменьшения выраженности боли и лихорадки могут быть рекомендованы анальгетики и антипиретики (парацетамол), нестероидные пртивовоспалительные препараты (ибупрофен).

Ацетилсалициловая кислота у детей и подростков категорически противопоказана, поскольку ее прием связан с повышенным риском развития синдрома Рейе.

В случае бактериальной инфекции (например тонзиллита) для лечения рекомендованы пенициллины широкого спектра действия (амоксициллин, амоксициллин / клавуланат), при аллергии на пенициллины — макролиды (азитромицин). Также можно применять цефалоспорины.

При стоматите врач может рекомендовать антисептики для полости рта с хлоргексидином.

Если у ребенка стоматит, фиксируются язвы на слизистой оболочке ротовой полости, рекомендуется избегать соленой, острой, кислой (например апельсинового сока) или острой (например картофельных чипсов) пищи. Отдавайте предпочтение пресной и мягкой пище.

Используйте увлажнитель воздуха, чтобы поддерживать влажность слизистых оболочек.