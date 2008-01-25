У пациентов с COVID-19 и избыточной массой тела или ожирением вероятность развития более тяжелой формы данного заболевания выше, чем у пациентов со здоровой массой тела. Также им чаще требуются кислород и искусственная вентиляция легких. При этом у таких пациентов нет повышенного риска смерти. Данные выводы были сделаны в ходе международного исследования, проведенного в 11 странах.

В исследовании, проведенном австралийскими учеными, обследовано более 7 тыс. пациентов из 11 разных стран, которые были госпитализированы в 18 больниц. Среди участников исследования более трети (34,8%) имели избыточную массу тела и почти треть (30,8%) — ожирение. Пациенты с COVID-19 и с ожирением чаще нуждались в кислороде и на 73% чаще — в искусственной вентиляции легких. Примечательно, что в этих группах пациентов не выявлено большей смертности, чем у пациентов со здоровой массой тела.

Результаты данного международного исследования опубликованы в научном журнале «Diabetes Care».

Главный автор исследования, иммунолог Сирун Беккеринг (Siroon Bekkering) из Медицинского центра университета Радбауд (Radboud university medical center), Нидерланды, объясняет, что никогда раньше так много разных данных об ожирении не объединялось в одно большое исследование.

«Несколько национальных и международных наблюдений уже показали важную роль избыточной массы тела и ожирения в более тяжелом течении COVID-19. Данное исследование дополняет эти наблюдения, объединяя данные из нескольких стран с возможностью рассматривать факторы риска по отдельности. Теперь независимо от других факторов риска (таких как сердечные заболевания или сахарный диабет), мы можем увидеть, что слишком высокий индекс массы тела на самом деле может привести к более тяжелому течению COVID-19».

Одно из объяснений этого состоит в том, что избыточная масса тела и ожирение характеризуются хроническим воспалением, которое, возможно, может привести к повышенной восприимчивости к вирусам. То же касается и вируса гриппа. Кроме того, у лиц с ожирением чаще отмечают одышку, что может привести к повышенной потребности в вентиляции легких.

По материалам www.worldpharmanews.com