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Новости медицины и фармацииТяжелое течение COVID-19 более опасно, чем других ОРЗ

Тяжелое течение COVID-19 более опасно, чем других ОРЗ

Опубликовано  03.09.2020

Пациенты с тяжелым течением COVID-19 чаще нуждаются в искусственной вентиляции легких (ИВЛ), продолжительность этого периода у них значительно дольше и умирают они чаще, чем пациенты с другими тяжелыми острыми респираторными заболеваниями (тОРЗ), такими как грипп. Институт Роберта Коха (Robert Koch-Institut — RKI) выполнил анализ, сравнив течение тОРЗ в течение 5 последних сезонных волн гриппа с пандемией SARS-CoV-2: пациенты с COVID-19 находились на ИВЛ на 6 дней дольше — это одна из причин, по которой RKI подчеркивает необходимость поддерживать доступность мощностей для ИВЛ, потребность в которых будет значительно выше, чем во время предыдущих волн гриппа. Материалы для анализа получены в рамках надзорной системы ICOSARI*.

Госпитализированных пациентов с COVID-19 сравнили с таковыми во время 5 предыдущих сезонов гриппа в отношении тяжести заболевания, возрастной структуры и продолжительности стационарного лечения. Доля нуждающихся в ИВЛ и умерших среди пациентов с COVID-19 была значительно выше (22% и 21%), чем у пациентов с тОРЗ (14% и 12%). В целом возрастная структура примерно сопоставима, например, медиана возраста умерших пациентов как с COVID-19, так и с тОРЗ составляет 81 год. Срок госпитализации пациентов с COVID-19 был на 2–3 дня дольше, чем с тОРЗ. Кроме того, пациенты с COVID-19, нуждающиеся в ИВЛ, получали ее в течение более длительного периода, чем с тОРЗ (в среднем: 10 дней против 4 дней). Однако доля пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, у пациентов с COVID-19 лишь немного выше, чем у пациентов с тОРЗ (37 против 32%) (таблица).

Таблица. Общее количество и доля (%) пациентов в возрасте старше 15 лет с различными особенностями протекания тяжелых форм COVID-19 и ОРЗ в 2015–2019 гг.

  COVID-19 ОРЗ
Количество 1426 69573
Интенсивная терапия 37% 32%
Кислородная поддержка 22% 14%
Смерть 21% 12%
Перевод в другое отделение 23% 16%
Пациенты, выписанные после курса лечения 43% 55%
ИВЛ у находящихся на интенсивной терапии 57% 42%
Умершие на интенсивной терапии 30% 22%
Умершие на ИВЛ 36% 34%

Итак, по заключению RKI, «Результаты оценки тяжести заболевания подтверждают предварительную оценку, согласно которой госпитализированные пациенты с COVID-19 проходят ИВЛ особенно часто и в среднем в течение более длительного времени. Чтобы быть готовыми к возможному увеличению числа случаев COVID-19 осенью 2020 г., необходимо иметь больше ресурсов интенсивной терапии и, в частности, мест для ИВЛ, чем во время предыдущих волн гриппа».

По материалам www.rki.de

*Krankenhaussentinel ICOSARI (ICD-10-Code-basiertes Krankenhaussentinel für schwere akute respiratorische Erkrankungen).

Опубликовано  03.09.2020

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