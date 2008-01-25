Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииЦентр им. Гельмгольца: в составе аэрозолей SARS-CoV-2 преодолевает свыше 8 м

Центр им. Гельмгольца: в составе аэрозолей SARS-CoV-2 преодолевает свыше 8 м

Опубликовано  27.07.2020

Что спровоцировало массовое заражение людей в Германии на мясоперерабатывающем предприятии «Tönnies Group» в г. Реда-Виденбрюк, в Северной Вестфалии? Ответ на этот вопрос предложен в рамках совместного исследования, проведенного Центром исследований инфекций им. Гельмгольца (Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung — HZI), Университетской клиникой Гамбург-Эппендорф (Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf — UKE), Институтом Генриха Пете (Heinrich-Pette-Instituts) и Институтом экспериментальной вирусологии им. Лейбница (Leibniz-Institut für Experimentelle Virologie — HPI). Его результаты опубликованы на препринте платформы SSRN, отмечено в пресс-релизе Центра исследований инфекций им. Гельмгольца.

Результаты данного исследования включают удивительный вывод: вирус SARS-CoV-2 распространился в мае 2020 г. от одного сотрудника целому ряду других, причем радиус «зоны поражения» составлял более 8 м. Основная передача произошла в зоне разделки туш крупного рогатого скота, где циркулирующий воздушный поток охлаждается до 10 °С. Напротив, жилищные условия работников во время исследуемой фазы вспышки не играли важной роли, — заключили исследователи. Кроме того, анализ вирусных последовательностей показывает, что у всех SARS-CoV-2-позитивных людей из инфекционного кластера в мае 2020 г. была новая комбинация из 8 мутаций, которая ранее не наблюдалась.

«Наше исследование проливает свет на инфекции SARS- CoV-2 в рабочей зоне, где отмечают различные факторы, которые позволяют передачу на относительно большие расстояния. Важным вопросом сейчас является то, при каких условиях возможна передача на большие расстояния в других сферах жизни»,— отметила профессор Мелани Бринкманн (Melanie Brinkmann), руководитель исследовательской группы в HZI.

«Наши результаты показывают, что условия деятельности по разделке — то есть низкая температура, слабая подача свежего воздуха и постоянная его циркуляция в цеху через систему кондиционирования, а также тяжелая физическая работа, способствуют переносу аэрозоля частиц SARS- CoV-2 на более длинные расстояния», — считает профессор Адам Грундхов (Adam Grundhoff), соавтор исследования и руководитель исследовательской группы в HPI. Весьма вероятно, что эти факторы обычно играют решающую роль в глобальных вспышках на мясо- и рыбоперерабатывающих заводах. В этих условиях (дистанции) всего лишь 1,5–3 м явно недостаточно для предотвращения передачи».

Распространение аэрозолей на большие расстояния — безусловно, далекоидущий вывод, но и появление ранее не наблюдавшейся комбинации мутаций тоже немаловажный факт, требующий осмысления.

По материалам helmholtz-hzi.de; toennies.de

Опубликовано  27.07.2020

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости