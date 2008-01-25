Что спровоцировало массовое заражение людей в Германии на мясоперерабатывающем предприятии «Tönnies Group» в г. Реда-Виденбрюк, в Северной Вестфалии? Ответ на этот вопрос предложен в рамках совместного исследования, проведенного Центром исследований инфекций им. Гельмгольца (Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung — HZI), Университетской клиникой Гамбург-Эппендорф (Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf — UKE), Институтом Генриха Пете (Heinrich-Pette-Instituts) и Институтом экспериментальной вирусологии им. Лейбница (Leibniz-Institut für Experimentelle Virologie — HPI). Его результаты опубликованы на препринте платформы SSRN, отмечено в пресс-релизе Центра исследований инфекций им. Гельмгольца.

Результаты данного исследования включают удивительный вывод: вирус SARS-CoV-2 распространился в мае 2020 г. от одного сотрудника целому ряду других, причем радиус «зоны поражения» составлял более 8 м. Основная передача произошла в зоне разделки туш крупного рогатого скота, где циркулирующий воздушный поток охлаждается до 10 °С. Напротив, жилищные условия работников во время исследуемой фазы вспышки не играли важной роли, — заключили исследователи. Кроме того, анализ вирусных последовательностей показывает, что у всех SARS-CoV-2-позитивных людей из инфекционного кластера в мае 2020 г. была новая комбинация из 8 мутаций, которая ранее не наблюдалась.

«Наше исследование проливает свет на инфекции SARS- CoV-2 в рабочей зоне, где отмечают различные факторы, которые позволяют передачу на относительно большие расстояния. Важным вопросом сейчас является то, при каких условиях возможна передача на большие расстояния в других сферах жизни»,— отметила профессор Мелани Бринкманн (Melanie Brinkmann), руководитель исследовательской группы в HZI.

«Наши результаты показывают, что условия деятельности по разделке — то есть низкая температура, слабая подача свежего воздуха и постоянная его циркуляция в цеху через систему кондиционирования, а также тяжелая физическая работа, способствуют переносу аэрозоля частиц SARS- CoV-2 на более длинные расстояния», — считает профессор Адам Грундхов (Adam Grundhoff), соавтор исследования и руководитель исследовательской группы в HPI. Весьма вероятно, что эти факторы обычно играют решающую роль в глобальных вспышках на мясо- и рыбоперерабатывающих заводах. В этих условиях (дистанции) всего лишь 1,5–3 м явно недостаточно для предотвращения передачи».

Распространение аэрозолей на большие расстояния — безусловно, далекоидущий вывод, но и появление ранее не наблюдавшейся комбинации мутаций тоже немаловажный факт, требующий осмысления.

По материалам helmholtz-hzi.de; toennies.de