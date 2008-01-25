Натализумаб является высокоэффективным и хорошо переносимым препаратом для лечения пациентов с рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом (РС), но если терапию прекратить, то через 4–7 мес у 9–80% пациентов отмечается реактивация заболевания. Беременность считается фактором, который замедляет прогрессирование РС, и ассоциирована со сниженным риском рецидива в III триместре. Однако небольшие когортные исследования показывают, что риск рецидива и прогрессирования инвалидности во время беременности и после родов выше у женщин, получавших натализумаб до беременности. Сообщалось о случаях реактивации тяжелой болезни и рецидива вплоть до летального исхода в контексте планирования беременности.

Поэтому решения о прекращении или продолжении терапии во время беременности принимаются индивидуально. Для этого нужно понимать, насколько часто возникают тяжелые рецидивы РС после прекращения приема натализумаба. Простой статистический подсчет рисков не подходит для принятия индивидуального решения. Пациентов в значительной степени волнует риск развития инвалидизирующего рецидива РС с нарушением функции нижних конечностей.

Чтобы выяснить, как прекращение приема препарата влияет на будущих матерей, исследовательская группа проанализировала 274 медицинские карты пациенток с РС, которые были зарегистрированы в Немецком регистре рассеянного склероза и беременности (German Registry Multiple Sclerosis and Pregnancy). Обследованные женщины прекратили прием натализумаба либо до беременности, либо в течение I триместра.

Беременность и кормление грудью — риск рецидива сохраняется

Результаты исследования продемонстрировали, что в 183 случаях рецидивы РС возникали во время беременности или в первый год после нее. Тяжелые рецидивы были зарегистрированы в 44 случаях, и в 3 — с угрозой летального исхода. Прогрессирование РС до функционально значимой инвалидности наблюдается у 10% женщин через год после родов. Беременность не снижала риск рецидива РС. Исключительно грудное вскармливание ребенка также не способствовало поддержанию ремиссии РС. У женщин, возобновивших прием натализумаба в течение первых 4 нед после родов, риск рецидива РС в первые 6 мес после родов был таким же, как и у пациенток, не получающих лечения. Однако прием препарата вскоре после родов снизил риск рецидивов в последующие 12 мес.

Автор исследования Керстин Хеллвиг (Kerstin Hellwig) отметила, что полученные результаты важны для принятия решения о прекращении приема натализумаба до или во время беременности. Высокий риск постоянной инвалидности при прекращении приема препарата необходимо сопоставлять с иногда недостаточно определенными рисками для беременной и развивающегося плода как при постоянном приеме натализумаба, так и при переходе на другой препарат.

По материалам www.news-medical.net