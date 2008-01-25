9 березня 2021 р. одна із найбільших у США аптечних мереж CVS Health опублікувала свій щорічний звіт про тенденції в галузі охорони здоров’я. Серед них можна виділити три основні тенденції, які, як прогнозується, будуть найбільш активно проявлятися у фармацевтичній галузі.

У 2021 р. аптеки залишатимуться найбільш частою точкою дотику до системи охорони здоров’я.

Недавнє дослідження, проведене в рамках Національного дослідження кадрових ресурсів фармацевтів (National Pharmacist Workforce Study), показало, що фармацевти більш активні, ніж будь-коли, у виконанні своїх традиційних ролей, які включають консультування пацієнтів та підключення їх до інших служб охорони здоров’я. Під час пандемії фармацевти стали для населення надійними експертами, і ця тенденція збережеться й у 2021 р.

Соціальні фактори здоров’я.

Дослідження, опубліковане в журналі AJMC, показало, що на соціальні чинники щорічно припадає більше третини всіх випадків смерті в США. У фармацевтів є можливість допомогти людям, які стикаються з проблемами, що пов’язані із соціальними факторами, такими як відсутність продовольчої безпеки.

«Ми виявили, що люди не тільки відкриті і готові ділитися соціальними потребами зі своїми фармацевтами, а й у багатьох випадках дослухаються до порад і рекомендацій фармацевтів і діють відповідно до них», — зазначив Пітер Сіммонс (Peter Simmons), віцепрезидент із трансформацій, постачання лікарських засобів та інновацій в CVS Health.

Машинне навчання.

Використання машинного навчання може допомогти фармацевтам управляти хронічними захворюваннями своїх пацієнтів. У CVS Health деякі аптеки беруть участь в пілотній програмі, в якій аналітична система регулярно переглядає медичні та аптечні дані для виявлення пацієнтів, які можуть піддаватися ризику недотримання режиму лікування або розвитку побічних реакцій. Відповідно до цих даних система визначає пріоритетність цих пацієнтів для індивідуальної консультації з фармацевтом.

За матеріалами beckershospitalreview.com,

фото silverlinecrm.com