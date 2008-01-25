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Новости медицины и фармацииТревожный синдром: рекомендации экспертов

Тревожный синдром: рекомендации экспертов

Опубликовано  13.09.2023

Тревога — это устойчивое и чрезмерное беспокойство, которое человек не может контролировать, связанное с ожиданием будущей угрозы, например, травматического события. Иногда тревога может оказать существенное отрицательное влияние на нашу повседневную жизнь, работу, отношения и общее счастье.

Тревога также может проявляться в виде изнурительной реакции на стресс, продолжающейся от нескольких минут до нескольких дней и включающей беспокойство, тревожность и раздражительность, а также в виде чрезмерного беспокойства, усталости, раздражительности, приступов паники, паранойи, плохой концентрации внимания, возбуждения или нарушений сна.

Практически каждый человек испытывал тревогу в связи со стрессовой ситуацией.

Тревога может негативно влиять на людей дома, на работе, в школе и в обществе.

При отсутствии лечения тревога обусловливает повышение риска развития депрессии и даже совершения самоубийства.

Тревога также может проявляться физическими симптомами, включая:

  • боль в груди;
  • диарею;
  • головную боль;
  • учащенный пульс;
  • мышечную боль;
  • тремор;
  • одышку;
  • потливость.

Тревожный синдром вызывает ухудшение общего психического здоровья, повышение риска девиантного поведения и принятия неадекватных решений ситуации.

Во многих случаях тревога является изолирующей, лица с тревогой не хотят участвовать в нормальной деятельности.

Тревога также может повлиять на готовность предпринимать новые шаги в жизни.

Что же рекомендуют эксперты для контроля тревоги?

Медитация осознанности — это техника, при которой вы сосредотачиваетесь на глубоком осознании того, что вы видите и чувствуете в данный момент, без интерпретации или осуждения. Практика этого типа осознанности включает методы дыхания, управляемые образы и другие практики, позволяющие расслабить тело и разум и снизить стресс.

В недавних исследованиях показано, что медитация осознанности может быть столь же эффективной в снижении тревоги, как и применение лекарственных средств.

Эксперты рекомендуют попробовать следующее упражнение: сядьте спокойно. Посмотрите вокруг и обратите внимание на:

  • 5 вещей, которые вы можете увидеть: например, ваши руки, небо, растение на столе вашего коллеги и др.;
  • 4 вещи, которые вы можете почувствовать физически: например, ваши ноги на земле, мяч, рука друга;
  • 3 вещи, которые вы можете услышать: дуновение ветра, детский смех, ваше дыхание;
  • 2 вещи, которые вы можете почувствовать: свежескошенную траву, кофе, мыло;
  • 1 вещь, которую вы можете попробовать: мяту, жвачку, свежий воздух.

Это упражнение способствует переключению внимания на то, что вас окружает в настоящий момент, и отвлечься от того, что вызывает у вас беспокойство. Упражнение способствует прерыванию нездоровых образов мышления.

Помимо медитации осознанности, существует множество тактик, которые можно использовать для терапии тревоги, в том числе:

  • поведенческая терапия;
  • глубокое дыхание;
  • физические упражнения;
  • ведение дневника;
  • медитация;
  • чтение;
  • общение;
  • разговор с вашим лечащим врачом;
  • духовные практики;
  • рефрейминг мысли.

Эксперты рекомендуют пробовать различные техники, чтобы определить, какая является наиболее эффективной.

Лицам, испытывающим тревогу, рекомендуется обратиться к своему лечащему врачу, члену семьи, другу, в общество поддержки, службу экстренной помощи или в кризисный центр.

В зависимости от выраженности тревожного синдрома могут быть рекомендованы план поведенческой терапии, прием лекарственных средств или другие терапевтические методики.

Рекомендуется обратиться к медицинскому работнику в следующих случаях:

  • беспокойство становится препятствием — в любом аспекте повседневной жизни, часто вызывая трудности на протяжении 6 и более месяцев;
  • тревога негативно влияет на отношения, создавая барьеры в общении и личной жизни;
  • тревога приводит к изоляции, вызывая мысли о безнадежности и беспомощности;
  • эмоциональная или физическая реакция при тревоге определяет жизнедеятельность в любом жизненном аспекте.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубликовано  13.09.2023

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