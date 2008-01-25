Тревожное расстройство у ребенка: как лечить?
В Австралии тревожное расстройство отмечают у около 7% детей в возрасте 4–11 лет. Детские страхи могут быть связаны с одиночеством, разговорами с незнакомцами или засыпанием. Если эти страхи неинтенсивные, они могут быть полезными. Интенсивные же страхи снижают качество жизни ребенка и его родителей.
Детство — идеальное время для лечения тревожного расстройства до того, как оно прогрессирует или приведет к другим расстройствам.
Какой же метод терапии тревожного расстройства оптимален для вашего ребенка?
Первый шаг перед началом терапии — выяснить, нуждается ли ваш ребенок в лечении. Для детей нормально испытывать иррациональные страхи, которые со временем проходят. Например, многие дети и взрослые боятся пауков больше, чем следовало бы, исходя из уровня опасности. Основным фактором, определяющим наличие у ребенка «клинической тревоги», является степень, в которой страх вызывает проблемы в его повседневной жизни. Если ребенку, который боится пауков, например, постоянно трудно выходить из дома или спать из-за своего страха, ему следует обратиться к специалисту.
У детей младшего возраста тревожный синдром может проявляться избегающим поведением. Дети с тревожным расстройством часто не привлекают к себе внимания, обычно ведут себя тихо и хорошо в школе, поэтому учителя могут не знать, что у них проблемы.
Зачастую у детей с тревожным расстройством отмечают и другие психоэмоциональные нарушения, например депрессию.
Какие же существуют методы терапии тревожного расстройства?
Различные методы лечения имеют разный уровень доказательности.
При тревожном синдроме у детей эффективна психотерапия (разговорная терапия). Существуют различные психотерапевтические подходы, например, семейная терапия. Также психотерапевт может сосредоточиться на развитии навыков внимательности, обучая ребенка наблюдать и принимать свои тревожные мысли и чувства, а не реагировать на них.
Методы лечения, направленные на обучение детей навыкам управления тревогой, такие как когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), как правило, наиболее эффективны. Что такое КПТ? Это широкий спектр методов лечения, основанных на взаимодействии мыслей, чувств и поведения вашего ребенка. Терапевты поощряют детей менять образ мышления, что может изменить их поведение и чувства. Программы КПТ разработаны и адаптированы для «тревожных» детей и их семей, например, программа Cool Kids. Также существуют онлайн-платформы КПТ.
При тревожном расстройстве у детей потенциально эффективными являются антидепрессанты. Учитывая возможность развития побочных эффектов, антидепрессанты применяют при неэффективности психологической терапии. Их применение должно контролироваться врачом.
Также детям с тревожным расстройством рекомендуются:
- рациональное питание;
- нормализация сна;
- физические упражнения;
- важно поддерживать и слушать своего ребенка, когда он расстроен, и в то же время поощрять его желание бороться со своими страхами. Детские страхи могут показаться взрослому человеку глупыми, но для детей они вполне реальны.
При необходимости следует поговорить с учителями ребенка об особенностях его психоэмоционального состояния.
Главный критерий эффективности лечения тревожного расстройства у ребенка — это то, что ребенок может вернуться к нормальной повседневной жизни.
По материалам www.medicalxpress.com
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