Тревожное расстройство у ребенка: как лечить?

В Австралии тревожное расстройство отмечают у около 7% детей в возрасте 4–11 лет. Детские страхи могут быть связаны с одиночеством, разговорами с незнакомцами или засыпанием. Если эти страхи неинтенсивные, они могут быть полезными. Интенсивные же страхи снижают качество жизни ребенка и его родителей.

Детство — идеальное время для лечения тревожного расстройства до того, как оно прогрессирует или приведет к другим расстройствам.

Какой же метод терапии тревожного расстройства оптимален для вашего ребенка?

Первый шаг перед началом терапии — выяснить, нуждается ли ваш ребенок в лечении. Для детей нормально испытывать иррациональные страхи, которые со временем проходят. Например, многие дети и взрослые боятся пауков больше, чем следовало бы, исходя из уровня опасности. Основным фактором, определяющим наличие у ребенка «клинической тревоги», является степень, в которой страх вызывает проблемы в его повседневной жизни. Если ребенку, который боится пауков, например, постоянно трудно выходить из дома или спать из-за своего страха, ему следует обратиться к специалисту.

У детей младшего возраста тревожный синдром может проявляться избегающим поведением. Дети с тревожным расстройством часто не привлекают к себе внимания, обычно ведут себя тихо и хорошо в школе, поэтому учителя могут не знать, что у них проблемы.

Зачастую у детей с тревожным расстройством отмечают и другие психоэмоциональные нарушения, например депрессию.

Какие же существуют методы терапии тревожного расстройства?

Различные методы лечения имеют разный уровень доказательности.

При тревожном синдроме у детей эффективна психотерапия (разговорная терапия). Существуют различные психотерапевтические подходы, например, семейная терапия. Также психотерапевт может сосредоточиться на развитии навыков внимательности, обучая ребенка наблюдать и принимать свои тревожные мысли и чувства, а не реагировать на них.

Методы лечения, направленные на обучение детей навыкам управления тревогой, такие как когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), как правило, наиболее эффективны. Что такое КПТ? Это широкий спектр методов лечения, основанных на взаимодействии мыслей, чувств и поведения вашего ребенка. Терапевты поощряют детей менять образ мышления, что может изменить их поведение и чувства. Программы КПТ разработаны и адаптированы для «тревожных» детей и их семей, например, программа Cool Kids. Также существуют онлайн-платформы КПТ.

При тревожном расстройстве у детей потенциально эффективными являются антидепрессанты. Учитывая возможность развития побочных эффектов, антидепрессанты применяют при неэффективности психологической терапии. Их применение должно контролироваться врачом.

Также детям с тревожным расстройством рекомендуются:

рациональное питание;

нормализация сна;

физические упражнения;

важно поддерживать и слушать своего ребенка, когда он расстроен, и в то же время поощрять его желание бороться со своими страхами. Детские страхи могут показаться взрослому человеку глупыми, но для детей они вполне реальны.

При необходимости следует поговорить с учителями ребенка об особенностях его психоэмоционального состояния.

Главный критерий эффективности лечения тревожного расстройства у ребенка — это то, что ребенок может вернуться к нормальной повседневной жизни.

По материалам www.medicalxpress.com