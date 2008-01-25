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Новости медицины и фармацииТретья вакцина российской разработки вступает в клинические исследования

Третья вакцина российской разработки вступает в клинические исследования

Опубликовано  22.09.2020

Минздрав РФ разрешил провести клинические исследования вакцины для профилактики COVID-19 Центру имени М.П. Чумакова, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований цельновирионной инактивированной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук», — говорится в сообщении пресс-службы от 22 сентября. Клиническое исследование начнется в ближайшее время в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

«Планируется, что в исследованиях примут участие более 3 тыс. добровольцев, что будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов и позволит обеспечить исследования достоверным объемом научных данных. Добровольным участникам исследований предоставят всю необходимую информацию о процедуре, возможной пользе, рисках и неудобствах, сопряженных с участием в исследовании», — отмечается в сообщении. Участники клинических исследований после вакцинации будут находиться в изоляции в условиях стационара в течение 16 дней. «Мы рассчитываем завершить клинические исследования в ноябре текущего года», — заявил генеральный директор Центра Айдар Ишмухаметов.

«С нашей точки зрения, работа с такой вакциной правильна, во-первых, потому что пока нет данных о том, какие фрагменты вируса правильно использовать, во-вторых, технология создания цельновирионных вакцин давно разработана и успешно используется уже несколько десятилетий, — поясняет директор Центра, отмечающего в 2020 г. свое 65-летие. — Планируем к началу августа завершить доклинические исследования собственной вакцины, а в январе 2021 г. после успешного окончания клинических исследований можно будет говорить о масштабном выпуске вакцины, для организации которого у нас есть свое производство… Считаю скороспелые решения по созданию вакцин сильно неоправданными. Прежде чем вакцину выпускать на рынок, необходимо провести ее самые серьезные исследования», — подчеркнул руководитель центра им. М.П. Чумакова.

В настоящее время в России зарегистрирована вакцина Гам-Ковид-Вак, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. Планируется, что 30 сентября завершатся клинические исследования вакцины, разработанной новосибирским центром «Вектор». Как заявлялось, в октябре могут быть поданы документы для ее регистрации, в ноябре — начато производство.

По материалам interfax.ru; chumakovs.ru

Опубликовано  22.09.2020

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