Установлено, что два противовоспалительных препарата, применяемых для лечения ряда состояний, включая ревматоидный артрит, снижают риск смерти в тяжелых случаях COVID-19.

Выявлено, что тоцилизумаб и сарилумаб снижают уровень смертности среди пациентов с тяжелой формой COVID-19 на 8,5%, а также ускоряют время выздоровления пациентов. Лекарственные средства также позволили сократить продолжительность пребывания тяжелобольных пациентов в отделениях интенсивной терапии примерно на неделю.

Результаты получены в исследовании REMAP CAP, в котором участвовали около 800 пациентов интенсивной терапии из 6 стран, включая Великобританию.

«Великобритания неоднократно доказывала, что она занимает передовую позицию в области выявления и предоставления наиболее многообещающих и инновационных методов лечения своим пациентам. Сегодняшние результаты являются еще одним знаменательным событием в поиске выхода из этой пандемии и, будучи добавленными в арсенал вакцин и уже внедряемых методов лечения, данные препараты сыграют значительную роль в борьбе с этим вирусом», — отметил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок (Matt Hancoc).

По материалам pharmatimes.com