Тоцилизумаб и сарилумаб снижают риск смерти у пациентов с тяжелой формой COVID-19
Установлено, что два противовоспалительных препарата, применяемых для лечения ряда состояний, включая ревматоидный артрит, снижают риск смерти в тяжелых случаях COVID-19.
Выявлено, что тоцилизумаб и сарилумаб снижают уровень смертности среди пациентов с тяжелой формой COVID-19 на 8,5%, а также ускоряют время выздоровления пациентов. Лекарственные средства также позволили сократить продолжительность пребывания тяжелобольных пациентов в отделениях интенсивной терапии примерно на неделю.
Результаты получены в исследовании REMAP CAP, в котором участвовали около 800 пациентов интенсивной терапии из 6 стран, включая Великобританию.
«Великобритания неоднократно доказывала, что она занимает передовую позицию в области выявления и предоставления наиболее многообещающих и инновационных методов лечения своим пациентам. Сегодняшние результаты являются еще одним знаменательным событием в поиске выхода из этой пандемии и, будучи добавленными в арсенал вакцин и уже внедряемых методов лечения, данные препараты сыграют значительную роль в борьбе с этим вирусом», — отметил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок (Matt Hancoc).
По материалам pharmatimes.com
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