Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииТоцилизумаб и сарилумаб снижают риск смерти у пациентов с тяжелой формой COVID-19

Тоцилизумаб и сарилумаб снижают риск смерти у пациентов с тяжелой формой COVID-19

Опубликовано  08.01.2021

Установлено, что два противовоспалительных препарата, применяемых для лечения ряда состояний, включая ревматоидный артрит, снижают риск смерти в тяжелых случаях COVID-19.

Выявлено, что тоцилизумаб и сарилумаб снижают уровень смертности среди пациентов с тяжелой формой COVID-19 на 8,5%, а также ускоряют время выздоровления пациентов. Лекарственные средства также позволили сократить продолжительность пребывания тяжелобольных пациентов в отделениях интенсивной терапии примерно на неделю.

Результаты получены в исследовании REMAP CAP, в котором участвовали около 800 пациентов интенсивной терапии из 6 стран, включая Великобританию.

«Великобритания неоднократно доказывала, что она занимает передовую позицию в области выявления и предоставления наиболее многообещающих и инновационных методов лечения своим пациентам. Сегодняшние результаты являются еще одним знаменательным событием в поиске выхода из этой пандемии и, будучи добавленными в арсенал вакцин и уже внедряемых методов лечения, данные препараты сыграют значительную роль в борьбе с этим вирусом», — отметил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок (Matt Hancoc).

По материалам pharmatimes.com

Опубликовано  08.01.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости