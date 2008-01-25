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Новости медицины и фармацииТопический ингибитор K+-каналов в форме назального спрея эффективен в терапии пациентов с обструктивным апноэ во сне?

Топический ингибитор K<sup>+</sup>-каналов в форме назального спрея эффективен в терапии пациентов с обструктивным апноэ во сне?

Опубликовано  12.12.2022

В исследовании была показана эффективность назального спрея, содержащего топический назальный ингибитор K+-каналов, в лечении пациентов с синдромом обструктивного апноэ во сне (СОАС).

Ранее эффективность препарата BAY2586116 была изучена в модели СОАС на свиньях.

Исследование было проведено на базе Университета Флиндерса (Flinders University).

Исследуемый препарат способствует повышению тонуса дыхательных путей во время сна и предупреждает развитие их коллапса (сужения). По оценкам ученых, применение этого лекарственного средства потенциально может быть альтернативой использованию аппаратов постоянного положительного давления в дыхательных путях (continuous positive air pressure — CPAP) в терапии пациентов с СОАС. Так, эксперты отмечают неудовлетворительную переносимость CPAP-терапии у около половины таких больных.

Старший автор исследования профессор Дэнни Эккерт (Danny Eckeart), директор Лаборатории сна Флиндерса FHMRI: Здоровье сна (Flinders’ sleep lab FHMRI: Sleep Health), подчеркнул, что необходимы дальнейшие исследования данного препарата для оценки потенциальной возможности его применения в клинической практике. Д. Эккерт отметил, что СОАС является одним из наиболее распространенных нарушений функции внешнего дыхания. Эту патологию диагностируют у около 1 млрд человек во всем мире. На сегодня наиболее эффективным методом лечения при СОАС является CPAP-терапия. Также применяют зубные шины и оперативные вмешательства на верхних дыхательных путях.

В исследовании приняли участие 12 пациентов с СОАС, которым вводили исследуемый препарат в форме назальных капель (160 мг), назального спрея (80 мг) или путем доставки с помощью эндоскопа (160 мг) перед сном. Ученые оценивали качество сна и тонус дыхательных путей участников. Обследование больных проводили с применением полисомнографического оборудования, пневмотахографа и специального катетера для определения критического давления закрытия верхних дыхательных путей (давления надгортанника).

Было выявлено повышение тонуса мышц верхних дыхательных путей и уменьшение выраженности симптомов СОАС независимо от метода введения исследуемого препарата по сравнению с применением плацебо. При этом эффективность назального спрея, содержащего 80 мг препарата BAY2586116, была аналогичной введению 160 мг этого лекарственного средства в форме назальных капель или с помощью эндоскопа.

Ведущий автор исследования доктор Амаль Осман (Amal Osman), сотрудник лаборатории сна Флиндерса FHMRI: Здоровье сна, объяснил, что это первое исследование с участием пациентов с СОАС данного препарата. Он отметил, что исследуемое лекарство действует на специфические рецепторы, что приводит к блокаде К+-каналов и повышению тонуса мышц верхних дыхательных путей.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Chest».

По материалам www.medicalxpress.com, www.journal.chestnet.org

Опубликовано  12.12.2022

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