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Новости медицины и фармацииТестостерон як можлива альтернатива операції для зменшення маси тіла

Тестостерон як можлива альтернатива операції для зменшення маси тіла

Опубликовано  22.09.2020

Дані дослідження, яке тривало більше ніж 11 років, свідчать, що ін’єкції тестостерону можуть стати новим методом лікування ожиріння в чоловіків. Результати демонструють, що тривала терапія тестостероном може бути порівняна з операцією для зменшення маси тіла. При цьому терапія тестостероном зумовлює менші ризики розвитку ускладнень.

За даними Центрів із контролю і профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), США, у більше ніж 42% дорослого населення США відмічають ожиріння. Ожиріння пов’язане з кількома хронічними захворюваннями, включаючи хвороби серця і цукровий діабет 2-го типу.

Нещодавні висновки про те, що ожиріння також може погіршити результати при COVID-19, спонукали уряди деяких країн створити абсолютно нові стратегії громадської охорони здоров’я, які змушують людей схуднути.

Однак ожиріння — складна проблема, яка має як медичні, так і соціальні причини, і багатьом людям може бути непросто добитися стійкого схуднення. У зв’язку з актуальністю цієї проблеми дослідники шукають нові стратегії для лікування ожиріння.

Дані, нещодавно представлені на віртуальному Європейському та Міжнародному конгресі з ожиріння (European and International Congress on Obesity), підтримують використання тестостеронової терапії для лікування чоловіків з ожирінням.

Тривале лікування тестостероном зменшило масу тіла чоловіків у середньому на 20%.

Результати дослідження

Фармацевтична компанія «Bayer and Gulf Medical University» в Об’єднаних Арабських Еміратах очолила дослідження з використанням даних, які були зібрані за 11 років.

З 2004 р. дослідники зібрали дані про 471 чоловіка з функціональним гіпогонадизмом або низьким рівнем виробництва тестостерону й ожирінням.

Близько 58% чоловіків отримували ін’єкцію тестостерону кожні 3 міс протягом усього дослідження, у той час як інші відмовилися від лікування і тому були включені до контрольної групи. Середній вік учасників — 61,57 року.

Чоловіки, які одержували тестостерон, втратили в середньому 23 кг (що еквівалентно 20% маси тіла) протягом періоду дослідження, тоді як маса тіла учасників, які не отримували лікування, збільшилася в середньому на 6 кг.

Індекс маси тіла (ІМТ) відповідно знизився в середньому на 7,6 пункту у тих, хто отримував терапію тестостероном, порівняно зі збільшенням на 2 пункти в контрольній групі.

Окружність талії, яка є показником ризику розвитку кардіометаболічних захворювань, зменшилася в середньому на 13 см в групі лікування порівняно зі збільшенням на 7 см в контрольній групі.

У цілому 28% чоловіків у контрольній групі перенесли серцевий напад, а 27,2% — інсульт протягом періоду дослідження. У чоловіків, які отримували терапію тестостероном, серйозних серцево-судинних подій не виявлено.

Крім того, протягом періоду дослідження більше 20% учасників контрольної групи захворіли на цукровий діабет 2-го типу. У жодного з учасників, які отримували терапію тестостероном, не розвинулося це захворювання.

Коментуючи результати, Фарід Саад (Farid Saad) з «Bayer and Gulf Medical University» сказав:

«Тривала терапія тестостероном у чоловіків із гіпогонадизмом викликала глибоке і стійке зменшення маси тіла, що, можливо, сприяло зниженню смертності та ризику розвитку серцево-судинних захворювань».

Альтернатива операції?

Дослідники також представили дані, що стосуються чоловіків, яким була призначена баріатрична операція. Це хірургічне лікування ожиріння, яке включає бандажування шлунка, шлункове шунтування й операцію рукавної резекції шлунка.

Кількість баріатричних операцій в США зростає, і тільки в 2018 р. більше ніж 250 тис. осіб перенесли дану операцію задля зменшення маси тіла.

Хоча баріатрична хірургія є перевіреним засобом зменшення маси тіла, із цією операцією пов’язані серйозні ризики, які не завжди мають позитивні результати.

У цю частину дослідження увійшли 76 чоловіків з ожирінням 3 класу (ІМТ 40 і вище), що робило їх кандидатами для баріатричної хірургії. З них 59 осіб пройшли курс лікування тестостероном і досягли зменшення маси тіла в середньому на 30 кг. ІМТ чоловіків знизився в середньому на 10 пунктів.

За словами Ф. Саада, ці результати дають змогу припустити, що терапія тестостероном може бути настільки ж ефективною, як операція для зменшення маси тіла, але без ризику розвитку серйозних ускладнень.

«Ми вважаємо, що терапію тестостероном слід обговорювати з пацієнтами як альтернативу хірургічному втручанню, і її слід розглядати для пацієнтів чоловічої статі, яким протипоказана операція», — зазначає Ф. Саад.

Це дослідження ґрунтується виключно на даних чоловіків. У всіх учасників був клінічно низький рівень тестостерону. Вченим необхідно провести подальші дослідження, щоб підтвердити використання цього підходу в інших популяціях.

За матеріалами medicalnewstoday.com,

фото southfloridareporter.com

Опубликовано  22.09.2020

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