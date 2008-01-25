Дані дослідження, яке тривало більше ніж 11 років, свідчать, що ін’єкції тестостерону можуть стати новим методом лікування ожиріння в чоловіків. Результати демонструють, що тривала терапія тестостероном може бути порівняна з операцією для зменшення маси тіла. При цьому терапія тестостероном зумовлює менші ризики розвитку ускладнень.

За даними Центрів із контролю і профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), США, у більше ніж 42% дорослого населення США відмічають ожиріння. Ожиріння пов’язане з кількома хронічними захворюваннями, включаючи хвороби серця і цукровий діабет 2-го типу.

Нещодавні висновки про те, що ожиріння також може погіршити результати при COVID-19, спонукали уряди деяких країн створити абсолютно нові стратегії громадської охорони здоров’я, які змушують людей схуднути.

Однак ожиріння — складна проблема, яка має як медичні, так і соціальні причини, і багатьом людям може бути непросто добитися стійкого схуднення. У зв’язку з актуальністю цієї проблеми дослідники шукають нові стратегії для лікування ожиріння.

Дані, нещодавно представлені на віртуальному Європейському та Міжнародному конгресі з ожиріння (European and International Congress on Obesity), підтримують використання тестостеронової терапії для лікування чоловіків з ожирінням.

Тривале лікування тестостероном зменшило масу тіла чоловіків у середньому на 20%.

Результати дослідження

Фармацевтична компанія «Bayer and Gulf Medical University» в Об’єднаних Арабських Еміратах очолила дослідження з використанням даних, які були зібрані за 11 років.

З 2004 р. дослідники зібрали дані про 471 чоловіка з функціональним гіпогонадизмом або низьким рівнем виробництва тестостерону й ожирінням.

Близько 58% чоловіків отримували ін’єкцію тестостерону кожні 3 міс протягом усього дослідження, у той час як інші відмовилися від лікування і тому були включені до контрольної групи. Середній вік учасників — 61,57 року.

Чоловіки, які одержували тестостерон, втратили в середньому 23 кг (що еквівалентно 20% маси тіла) протягом періоду дослідження, тоді як маса тіла учасників, які не отримували лікування, збільшилася в середньому на 6 кг.

Індекс маси тіла (ІМТ) відповідно знизився в середньому на 7,6 пункту у тих, хто отримував терапію тестостероном, порівняно зі збільшенням на 2 пункти в контрольній групі.

Окружність талії, яка є показником ризику розвитку кардіометаболічних захворювань, зменшилася в середньому на 13 см в групі лікування порівняно зі збільшенням на 7 см в контрольній групі.

У цілому 28% чоловіків у контрольній групі перенесли серцевий напад, а 27,2% — інсульт протягом періоду дослідження. У чоловіків, які отримували терапію тестостероном, серйозних серцево-судинних подій не виявлено.

Крім того, протягом періоду дослідження більше 20% учасників контрольної групи захворіли на цукровий діабет 2-го типу. У жодного з учасників, які отримували терапію тестостероном, не розвинулося це захворювання.

Коментуючи результати, Фарід Саад (Farid Saad) з «Bayer and Gulf Medical University» сказав:

«Тривала терапія тестостероном у чоловіків із гіпогонадизмом викликала глибоке і стійке зменшення маси тіла, що, можливо, сприяло зниженню смертності та ризику розвитку серцево-судинних захворювань».

Альтернатива операції?

Дослідники також представили дані, що стосуються чоловіків, яким була призначена баріатрична операція. Це хірургічне лікування ожиріння, яке включає бандажування шлунка, шлункове шунтування й операцію рукавної резекції шлунка.

Кількість баріатричних операцій в США зростає, і тільки в 2018 р. більше ніж 250 тис. осіб перенесли дану операцію задля зменшення маси тіла.

Хоча баріатрична хірургія є перевіреним засобом зменшення маси тіла, із цією операцією пов’язані серйозні ризики, які не завжди мають позитивні результати.

У цю частину дослідження увійшли 76 чоловіків з ожирінням 3 класу (ІМТ 40 і вище), що робило їх кандидатами для баріатричної хірургії. З них 59 осіб пройшли курс лікування тестостероном і досягли зменшення маси тіла в середньому на 30 кг. ІМТ чоловіків знизився в середньому на 10 пунктів.

За словами Ф. Саада, ці результати дають змогу припустити, що терапія тестостероном може бути настільки ж ефективною, як операція для зменшення маси тіла, але без ризику розвитку серйозних ускладнень.

«Ми вважаємо, що терапію тестостероном слід обговорювати з пацієнтами як альтернативу хірургічному втручанню, і її слід розглядати для пацієнтів чоловічої статі, яким протипоказана операція», — зазначає Ф. Саад.

Це дослідження ґрунтується виключно на даних чоловіків. У всіх учасників був клінічно низький рівень тестостерону. Вченим необхідно провести подальші дослідження, щоб підтвердити використання цього підходу в інших популяціях.

За матеріалами medicalnewstoday.com,

фото southfloridareporter.com