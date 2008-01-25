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Новости медицины и фармацииТерапия стволовыми клетками: почему она дорогая, бездоказательная и часто опасная?

Терапия стволовыми клетками: почему она дорогая, бездоказательная и часто опасная?

Опубликовано  19.07.2023

В США несколько пациентов ослепли после лечения дегенеративных заболеваний глаз стволовыми клетками в нелегальной клинике во Флориде. При этом пациенты заплатили до 20 тыс. дол. США за участие в «клиническом исследовании».

Ряд экспертов подчеркивает, что лечение стволовыми клетками потенциально может нанести серьезный вред, включая развитие таких побочных эффектов, как лихорадка, инфекции, опухоли, воспаление головного мозга, жизнеугрожающие тромбозы, утрата трудоспособности и летальный исход.

Как же работают стволовые клетки?

Некоторые ткани человеческого организма обладают замечательной способностью регенерировать и заменять утраченные или поврежденные клетки. Например, кожа человека полностью обновляется каждые 4 нед, а для полного восстановления всех эритроцитов требуется около 4 мес. К сожалению, не все органы способны к самовосстановлению.

Регенерация — восстановление — является основной функцией стволовых клеток. В отличие от других клеток нашего тела, стволовые клетки обладают уникальной способностью трансформироваться в разные типы клеток, каждая из которых выполняет определенную функцию. Во время раннего развития человека стволовые клетки называются плюрипотентными, что означает, что они могут развиваться в клетки любого типа в организме. Однако по мере развития эмбриона стволовые клетки становятся более специализированными и могут развиваться только в определенные типы клеток. Зрелые стволовые клетки не так универсальны, как эмбриональные стволовые клетки, поскольку они могут развиваться только в типы клеток, сходные с их источником. Например, стволовые клетки костного мозга могут развиваться только в клетки крови, тогда как стволовые клетки в головном мозге могут развиваться в клетки мозга. В дополнение к своей роли в замещении специализированных клеток все стволовые клетки способствуют самовосстановлению клеток и органов, высвобождая определенные химические вещества.

Стволовые клетки обладают большим потенциалом для медицинских исследований и лечения, поскольку они могут помочь восстановить поврежденные ткани и органы в организме.

На сегодня проводятся тысячи законных клинических исследований для изучения их терапевтического потенциала. При этом очень немногие методы лечения стволовыми клетками ограниченного количества заболеваний были одобрены регуляторными органами, такими как Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) или Европейское агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA) в странах ЕС.

Одобренные FDA методы лечения стволовыми клетками включают те, которые нацелены на определенные виды рака, рецессию десен, дегенерацию хряща и спинальную мышечную атрофию. Во всех этих одобренных методах лечения для каждого целевого состояния используются очень специфические типы стволовых клеток.

В целом терапия стволовыми клетками все еще находится на очень ранней стадии и, конечно же, не является широко применяемым методом лечения.

Любая клиника, предлагающая терапию стволовыми клетками, не разрешенная регуляторными органами, продает недоказанные и потенциально опасные методы лечения. В ЕС и Великобритании неэтичные клиники стволовых клеток пользуются лазейкой в законодательстве. Если стволовые клетки не модифицируются каким-либо образом после того, как они были извлечены, а затем повторно введены человеку, эти процедуры не подпадают под действие правил для так называемых лекарственных средств передовой терапии (препаратов на основе генов, тканей или клеток). В результате отсутствия регулирования отсутствует стандартный контроль качества оказания медицинской услуги. Следовательно, невозможно гарантировать эффективность и безопасность терапии стволовыми клетками.

Чтобы убедить потенциальных клиентов в том, что их инъекции стволовых клеток эффективны, многие из этих компаний избегают ссылаться на надежные научные данные, такие как рандомизированные клинические исследования — золотой стандарт для тестирования новых методов лечения. Вместо этого они опираются на доказательства, имеющие под собой некоторую медицинскую и научную основу, но вырванные из контекста. Эти клиники часто используют письменные отзывы или видеоотзывы пациентов, которые не могут быть проверены. Или упоминают знаменитостей, которые лечились в их клинике.

Непроверенные методы лечения стволовыми клетками также могут привести к тому, что пациенты будут откладывать или отказываться от лечения, безопасность и эффективность которого доказана. Эта задержка может иметь серьезные последствия, поскольку может привести к прогрессированию заболевания без соответствующего медицинского вмешательства.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  19.07.2023

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