Такой разный лишай!

Что такое лишай?

Этот термин объединяет множество кожных заболеваний с различными проявлениями и этиологией.

Выделяют следующие виды лишая:

лишай асбестовидный;

лишай блестящий;

лишай волосяной;

розовый лишай (в том числе атипичная форма — лишай кольцевидный окаймляющий Видаля);

лишай красный отрубевидный волосяной Девержи;

лишай красный плоский;

лишай простой лица (абортивная форма поверхностной стрептодермии);

лишай разноцветный;

лишай розовый Жибера;

стригущий лишай (микроспория);

лишай черный тропический (кладоспороз эпидермальный);

шиповидный лишай (Лихен шиповидный Кроккера — Адамсона).

Остановимся на некоторых особенностях наиболее часто выявляемых видов лишая.

Стригущий лишай

Стригущий лишай — это грибковое поражение (микоз) кожи. Он характеризуется самой высокой контагиозностью (заразностью) из всех грибковых заболеваний кожи.

Наиболее часто микроспорию вызывают грибы Microsporun сanis и M. ferrugineum.

Стригущий лишай чаще всего выявляют у детей в возрасте 4–11 лет. Его могут диагностировать и у взрослых, чаще — у молодых женщин с нежной кожей. Интересно, что у собак и кошек частота заражения Microsporum canis зависит от породы. Например, йоркширские терьеры, Джек-Рассел-терьеры и пекинесы заражаются возбудителем микроспории чаще, чем собаки других пород. Считается, что животные — бессимптомные носители являются причиной заражения человека стригущим лишаем в 50% случаев ( Aneke C.I. et al., 2018).

Пути заражения стригущим лишаем

Микроспорией можно заразиться от больного человека или животного. При этом М. сanis передается от больного животного, а M. ferrugineum — от человека.

Проявления и симптомы стригущего лишая

Зная, как выглядит лишай у человека, заподозрить это заболевание не сложно. В то же время окончательный диагноз устанавливает врач-дерматолог.

Для микроспории волосистой кожи головы характерно:

формирование круглых, с четкими границами очагов;

возникновение множественных мелких очагов неправильной формы с нечеткими очертаниями при микроспории волосистой кожи головы, вызванной M. ferrugineum;

расположение очагов стригущего лишая преимущественно в краевой зоне роста волос;

сплошное обламывание волос в очаге поражения на одном уровне (до 3–5 мм);

наличие серовато-белого налета вокруг пеньков волос;

отечность и гиперемия кожи в пределах очагов;

распространение микроспории на гладкую кожу головы.

Симптомы микроспории гладкой кожи:

очаги поражения обычно имеют округлую или овальную форму;

границы очагов четкие;

отрубевидное шелушение поверхности пораженной кожи;

очаги разной степени эволюции;

быстрая диссеминация (наибольшее распространение поражений обусловливает мытье, особенно трение очагов мочалкой).

Как быстро вылечить стригущий лишай?

Лечение при стригущем лишае назначает врач-дерматолог. Детский дерматолог даст рекомендации, чем лечить ребенка с лишаем в домашних условиях либо направит его на стационарную терапию.

Важно, что лечение при лишае в зависимости от локализации (например на ноге, лице или на голове) отличается.

При поражении волосистой части головы показано применение гризеофульвина внутрь в дозе 20–22 мг/кг/сут. Курс лечения обычно составляет несколько недель. Отменять препарат можно после третьего отрицательного результата микроскопического исследования. Кроме гризеофульвина, применяются такие пероральные противогрибковые средства, как тербинафин, интроконазол и флуконазол ( Aneke C.I. еt al., 2018). В то же время, по оценкам некоторых экспертов, новые пероральные противогрибковые препараты, такие как тербинафин, итраконазол и флуконазол, более эффективны, безопасны, а также при их назначении необходимы более короткие курсы лечения (Andrews M.D., Burns M., 2008).

При микроспории гладкой кожи применяют местные противогрибковые препараты, например тербинафин, обрабатывают очаги поражения серно-салициловой, серно-дегтярной мазями. По оценкам экспертов, вориконазол, тербинафин и позаконазол являются наиболее эффективными препаратами при микроспории, несколько менее эффективны в порядке убывания кетоконазол, гризеофульвин, итраконазол и флуконазол (Aneke С.I. еt al., 2021).

Профилактика лишая у людей

При антропонозной микроспории обязательным является проведение дезинфекции в очаге заражения и осмотр всех контактных лиц.

Важно не контактировать с животными с признаками кожных заболеваний, при необходимости контакта с ними можно использовать резиновые перчатки и обязательно обрабатывать руки после контакта.

Розовый лишай

На сегодня точная этиология данного дерматоза неизвестна. Считается, что он имеет инфекционно-аллергическое или вирусное происхождение. Так, розовый лишай зачастую развивается после перенесенных инфекционных заболеваний или вакцинации. Интересно, что, по оценкам экспертов, развитие розового лишая является редким осложнением вакцинации от COVID-19 (Khattab E. et al., 2022).

Розовый лишай проявляется образованием первичной материнской бляшки: овального или округлого эритематозного очага с четко очерченными слегка отечными краями и несколько запавшим основанием. Материнская бляшка покрыта нежными чешуйками.

Чаще всего первичный очаг располагается в области груди, спины, живота или бедер.

При детальном опросе пациента можно выявить такие продромальные симптомы: головную боль, артралгии, гриппоподобный синдром, озноб, общее недомогание, тошноту, боль в горле, увеличение лимфатических узлов. Данные симптомы могут сохраняться у пациентов и после появления сыпи. Через несколько дней после появления материнской бляшки возникает пятнисто-папулезная сыпь. Сыпь представляет собой отечные розово-красные пятна и подобные крапивнице папулы. Очаги поражения шелушатся. Пациенты отмечают зуд и жжение в области очагов поражения. После разрешения сыпи характерно развитие пигментации.

Возможно возникновение осложнений розового лишая: инфицирования очагов с развитием пиодермии, экзематизации очагов.

При дифференциальной диагностике следует исключить вторичный сифилис, себорейный дерматит, нуммулярную экзему, хронический лихеноидный лишай, дерматомикоз, вирусные экзантемы, красный плоский лишай и сыпь, связанную с приемом некоторых лекарственных средств (Villalon-Gomez J.M., 2018).

При развитии розового лишая в период беременности отмечают повышенный риск спонтанного прерывания беременности (Villalon-Gomez J.M., 2018).

Розовый лишай является самоограничивающимся заболеванием, и при неосложненном течении обычно не требуется никакого лечения (Khattab E. et al., 2022). В большинстве случаев через 4–8 нед сыпь проходит самостоятельно. В то же время в случае развития осложнений, выраженных симптомов проводится комплексное лечение. Применяют антибактериальные препараты, десенсибилизирующие и антигистаминные лекарственные средства. Наружно назначают топические глюкокортикостероиды, мази, содержащие антибактериальные, нестероидные противовоспалительные действующие вещества. При неосложненном розовом лишае лечение не требуется и пациентам рекомендуется ограничить применение агрессивных моющих средств, при мытье не тереть очаги поражения мочалкой, отдавать предпочтение ношению одежды из хлопка, также ограничить употребление в пищу потенциальных аллергенов (например пищевых красителей). В некоторых случаях применяют ацикловир, ультрафиолетовую фототерапию (Villalon-Gomez J.M., 2018).

Лишай разноцветный (синонимы — лишай отрубевидный, лишай солнечный)

Лишай разноцветный — кератомикоз. Отрубевидный лишай вызывают диморфные липофильные и липидозависимые дрожжи рода Malassezia (ранее известного как Pityrosporum), наиболее частыми возбудителями являются Malassezia globosa (M. globose), M. furfur и M. sympodialis (Leung A.K.C. et al., 2022).

Заразность данного заболевания очень низкая, для заражения от больного человека необходим длительный тесный контакт.

Отрубевидный лишай является одной из наиболее распространенных поверхностных грибковых инфекций во всем мире, особенно в тропическом климате (Gupta А.К., Foley К.А., 2015). Так, в некоторых тропических странах данное заболевание выявляют у 50% населения, тогда как в Швеции только у 0,5%. Отрубевидный лишай чаще всего отмечают у подростков и молодых людей, предположительно из-за повышенной выработки у них кожного сала. Данную патологию несколько чаще выявляют у мужчин, чем у женщин. Отрубевидный лишай у детей развивается редко. Риск возникновения заболевания не зависит от расы, хотя изменение пигментации кожи более заметно визуально у лиц с темным оттенком кожи (Leung A.K.C. et al., 2022).

Среди факторов, обусловливающих развитие отрубевидного лишая:

нарушение правил личной гигиены (редкое мытье и смена нательного белья);

повышенное потоотделение (например при работе в горячих цехах, вегето-сосудистых нарушениях);

тяжелые сопутствующие заболевания (туберкулез, лимфогранулематоз);

снижение иммунитета.

Первично грибок поражает устья волосяных фолликулов, формируются очаги поражения в виде округлых резко очерченных пятен до 1 см в диаметре. По мере прогрессирования заболевания эти участки поражения могут сливаться, образуя более крупные очаги — размером с ладонь и более. Такие сливные участки имеют фестончатые очертания, по их периферии располагаются единичные изолированные мелкие очаги.

При длительном течении заболевания очаги поражения могут распространяться на всю спину, грудь, боковые поверхности туловища. Реже поражается кожа шеи, лица, волосистой части головы, ног и рук. Стопы и ладони не вовлекаются в процесс.

Окраска очагов обычно желтоватая, но может варьировать от бледно-кремовой до темно-бурой. Поверхностность пораженных участков покрыта отрубевидными чешуйками. Под влиянием инсоляции шелушение очагов усиливается.

Для диагностирования разноцветного лишая возможно проведение пробы Бальцера: при смазывании 5% спиртовой настойкой йода сыпь за счет разрыхленного верхнего слоя эпидермиса окрашивается более интенсивно. Под лампой Вуда видно желтое свечение очагов поражения.

Лечение при разноцветном лишае

Применяют различные кератолитические и фунгицидные средства. Местные противогрибковые лекарственные средства являются препаратами первой линии при отрубевидном лишае. Пероральные противогрибковые препараты (интраконазол, флуконазол) применяют при тяжелом резистентном к местной терапиии течении заболевания (Gupta А.К., Foley К.А., 2015).

Очаги поражения обрабатывают 2–5% раствором салицилового спирта, применяют серно-салициловую мазь, раствор бензил-бензоата, тербинафин в форме спрея, мази, крема и другие топические противогрибковые средства (цинка пиритион, кетоконазол).