Комиссия по лекарственным средствам немецких фармацевтов (Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker — AMK), чтобы поддержать фармацевтов в замене препаратов с разными действующими веществами, регулярно публикует сравнительные таблицы эквивалентных суточных доз. Вчера она представила свою недавнюю работу, в которой основное внимание уделяется антибиотикам для перорального приема у детей.

Расчет доз антибиотиков для детей — часть повседневной деятельности врачей и фармацевтов. Регламент отпуска лекарств во время вспышки SARS-CoV-2 позволяет аптекам в случае отсутствия назначенного лекарственного средства отпускать фармакологически и терапевтически сопоставимый препарат после консультации с назначающим врачом (автоматическая замена aut-simile — или что-то похожее (лат.)).

Из-за короны и узких мест в доставке серьезность сейчас повышается: постановление о поставках лекарств (во время пандемии) SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2-AM-VersVO) позволяет аптекам использовать фармакологически/терапевтически сопоставимый препарат после консультации с лечащим врачом, если назначенный препарат недоступен. 10 августа опубликованы сравнительные таблицы эквивалентных и дневных доз антибактериальных средств для перорального приема у детей. В таблицах представлены пенициллины, включая комбинации, цефалоспорины 1-го–3-го поколений, макролиды и клиндамицины, тетрациклины, сульфонамиды и триметоприм, а также прочие антибиотики (гликопептиды, производные нитрофуранов, колистин).

По материалам www.abda.de