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Новости медицины и фармацииСимптоми COVID-19: про що свідчать останні дослідження?

Симптоми COVID-19: про що свідчать останні дослідження?

Опубликовано  31.07.2020

Більш ніж через 6 міс після початку пандемії нового коронавірусу список симптомів, викликаних COVID-19, продовжує збільшуватися. Крім найбільш поширених, таких як кашель, лихоманка і задишка, пацієнти повідомляють і про інші тривожні стани: блювання, висип, втрата смаку і нюху, м’язовий біль і навіть «ковідні пальці».

Наявність понад 16,5 млн підтверджених випадків COVID-19 дає можливість вченим краще ідентифікувати ранні ознаки інфекції, а також встановити, яким чином вона поширюється в організмі під час хвороби.

«COVID-19 може призвести до тривалої хвороби, навіть серед молодих людей без хронічних захворювань», — повідомляється у звіті Центрів з контролю і профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), США, від 24 липня 2020 р.

«Унікальність цієї інфекції полягає в тому, що вона завдає шкоди різними способами, у найрізноманітніших системах органів», — наголосив Ендрю Чан (Andrew Chan), професор імунології та інфекційних захворювань з Гарвардської школи громадської охорони здоров’я (Harvard TH Chan School of Public Health), США.

Розширення списку симптомів COVID-19, короткострокових і довгострокових, є ще одним прикладом того, як стрімко змінюються уявлення наукової спільноти про це захворювання.

Так, у недавньому опитуванні, яке проводили CDC, були встановлені деякі найбільш поширені симптоми COVID-19.

«Із 164 пацієнтів із симптомами COVID-19 майже у всіх відмічали лихоманку, кашель або задишку. Однак повідомлялося і про безліч інших симптомів: озноб, біль у м’язах, головний біль, втома і наявність хоча б одного шлунково-кишкового симптому (найчастіше діареї). Ці прояви були зареєстровані у понад 50% пацієнтів», — йдеться у звіті CDC від 17 липня 2020 р.

Результати опитування збігаються з даними, які були отримані у більш ранніх дослідженнях Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) ще в лютому 2020 р.

У ході цього дослідження ВООЗ встановила найбільш поширені симптоми COVID-19 серед більш ніж 55 тис. підтверджених випадків інфікування в Китаї. До цих проявів належать: лихоманка (87,9%), сухий кашель (67,7%), втома (38,1%), утворення мокротиння (33,4%), задишка (18,6%), біль у горлі (13,9%) і головний біль (13,6%).

Однак подібні дослідження практично не відображають випадки, коли симптоми COVID-19 слабко виражені. Адже більшість учасників таких опитувань — це пацієнти, що мали тяжкий перебіг захворювання і були госпіталізовані або отримували певне лікування COVID-19. Люди з менш тривожними ознаками часто не брали участі в таких дослідженнях.

Щоб виділити деякі з більш «тонких» симптомів COVID-19, Е. Чан і його команда з Гарвардської школи громадської охорони здоров’я розробили мобільний додаток «COVID Symptom Study», який дозволяє користувачам щодня повідомляти про свої симптоми, а також про результати тестування на COVID-19.

Додаток наразі має більше 4 млн користувачів тільки в США. Відстежуючи симптоми серед великих груп людей, Е. Чен і його команда змогли виявити нові прояви вірусу.

«Симптомом, який, мабуть, є найсильнішим предиктором COVID-19, залишається втрата смаку або нюху. Це постійно підтверджується даними, які ми отримуємо в додатку. Зокрема, той факт, що цей симптом відносно рідко відмічають при інших вірусних синдромах, а також, безумовно, рідко при сезонній алергії, робить його корисним», — підкреслив Е. Чен.

Уже в квітні 2020 р. CDC додали втрату смаку та нюху до своїх керівних принципів щодо симптомів COVID-19.

Оскільки втрата смаку та нюху є більш унікальним симптомом COVID-19, ніж лихоманка, Е. Чен припустив, що перевірка смаку та нюху може служити тимчасовим способом виявлення інфікування, особливо в місцях, де спостерігається дефіцит тестів на COVID-19.

«Існує імовірність, що тести, які здатні виявляти втрату нюху, буде легше задіяти в глобальних масштабах. Вони також можуть бути більш рентабельними і дійсно усунуть деякі недоліки наших нинішніх зусиль щодо тестування», — заявив Е. Чан.

Крім цього, нещодавній аналіз даних, отриманих з додатка, продемонстрував, що шкірні висипання — свербіж та почервоніння шкіри, а також запалення на пальцях рук і ніг («ковідні пальці») — також можуть стати передвісниками розвитку COVID-19 у деяких пацієнтів.

«Не дивлячись на те, що шкірні висипання рідко відмічають при COVID-19, той факт, що вони дійсно виникають і можуть стати конкретною ознакою захворювання, свідчить про те, наскільки важливо реально оцінити поширеність цього симптому», — зазначив Е. Чан.

Підводячи підсумки, можна сказати, що існує досить широкий спектр симптомів, пов’язаних із COVID-19. Однак варто пам’ятати, що невизначена кількість інфікованих людей взагалі не відчувають жодних ознак захворювання.

Точна частка безсимптомних пацієнтів, інфікованих COVID-19, все ще встановлюється. Незважаючи на це, очевидно, що вірус можуть поширювати люди, які не мають лихоманки і кашлю.

Крім того, деякі дослідження вказують, що навіть ті пацієнти, у яких є симптоми захворювання, найбільш заразні безпосередньо перед появою цих проявів.

У зв’язку із цим дуже важливо виявляти інфікованих людей якомога раніше і ізолювати їх від інших. У крайньому разі деякі симптоми дійсно можуть послужити діагностичним інструментом. Однак для стримування COVID-19 все ще необхідно проводити ретельне тестування, яке дозволить виявити безсимптомних пацієнтів.

За матеріалами www.vox.com

Опубликовано  31.07.2020

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