Свежие данные о смертности в Польше

Члены правления Польского общества эпидемиологов и инфекционистов (Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych — PTEiLChZ) единогласно поддержали обращение ко всем, кто может внести свой вклад в быстрое и эффективное проведение вакцинации против SARS-CoV-2, чтобы активизировать мероприятия, которые позволят осуществить быструю регистрацию вакцины и решить связанные с ней логистические проблемы.

«Как врачи мы не можем допустить продолжение паралича здравоохранения в ситуации доступности вакцины для прекращения пандемии, — отмечено в сообщении. — Каждый день задержки в вакцинации поляков против SARS-CoV-2 принесет сотни летальных исходов, то есть до 15 000 преждевременных случаев смерти в месяц только в связи с COVID-19, хотя люди умирают и в результате ограниченного доступа к услугам здравоохранения в связи с другими заболеваниями».

Исследование «SARSTer»

В обращении цитируют результаты недавнего исследования «SARSTer», проведенного PTEiLChZ. «SARSTer» — это ретроспективная программа неинтервенционных исследований, целью которой является оценка эффективности и безопасности различных вариантов лечения COVID-19 с 1 марта 2020 г. Дополнительная цель исследования «SARSTer» — эпидемиологический и клинический анализ течения болезни, включая смертность в различных субпопуляциях.

Так, анализ смертности вследствие COVID-19 по состоянию на 6 декабря 2020 г. включает данные 2449 пациентов. Как показано в таблице, смертность среди госпитализированных пациентов с COVID-19, зарегистрированных в базе данных «SARSTer», составила в целом 6,2 и 7,3% — среди взрослых. При насыщении кислородом ниже 95% данный показатель превышал 12%, а у тех, кому требовалась кислородная терапия, — 17%. Также наблюдали тесную связь между возрастом пациентов и смертностью, которая у лиц в возрасте старше 80 лет была близка к 19% (рисунок). Однако смертность в этой возрастной группе повышалась до 30%, если насыщение крови кислородом при поступлении в больницу составляло менее 90%. Самая высокая смертность, достигающая 67% независимо от возраста и исходного клинического состояния, зафиксирована среди пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Таблица. Смертность при подтвержденном COVID-19 в зависимости от клинического состояния при поступлении в стационар и во время госпитализации

Группы пациентов Количество летальных исходов Количество случаев заболевания Доля, % Все госпитализированные 153 2449 6,2 Взрослые госпитализированные 153 2106 7,3 Взрослые с SpO 2 <95% при поступлении 125 1017 12,3 Взрослые, нуждающиеся в кислородотерапии 139 804 17,3 Взрослые с SpO 2 <90% при поступлении 96 480 20 В возрасте старше 80 лет с SpO 2 <90% 25 84 29,8 Взрослые с необходимостью ИВЛ 65 97 67

Рисунок Смертность при подтвержденном COVID-19 среди госпитализированных пациентов в зависимости от возраста

Общая смертность возросла вдвое

Данные о случаях смерти, опубликованные Центральным статистическим управлением (Główny Urząd Statystyczny — GUS) за октябрь, кажутся шокирующими. Особенно пугающей выглядит статистика за последнюю неделю октября: количество умерших оставило 14,1 тыс. человек, тогда как годом ранее в аналогичный период (с 28 октября по 3 ноября) данный показатель составил 7,6 тыс. человек, то есть количество умерших увеличилось почти вдвое. Всего с 5 октября по 1 ноября этого года умерли 45,4 тыс. поляков. Годом ранее, в сопоставимый период с 7 октября по 3 ноября, — почти 30,9 тыс. человек.

В последний проанализированный период (с 43-й по 46-ю неделю) смертность от COVID-19 уже составила более 12% от общего числа, подсчитал профессор Богдан Войтыняк (Bogdan Wojtyniak), заместитель директора Национального института общественного здоровья (Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego), в то время как к 15 ноября летальных исходов насчитывалось около 10,3 тыс. — 3,4% общего количества за весь период.

Значительное увеличение числа случаев смерти вне связи с COVID-19 было также отмечено 19 ноября членами парламентского комитета по здравоохранению. Депутат Моника Роза (Monika Rosa) привела данные, свидетельствующие о том, что с 31 августа по 1 ноября 2020 г. в Польше умерло более 84 тыс. человек по сравнению с более 68 тыс. за тот же период 2019 г. «За тот же период вследствие COVID-19 умерли около 3700 человек. Это означает, что оставшиеся 12 тыс. умерли по другим причинам», — отметила она. Подчеркивают, что сложившаяся ситуация связана со снижением доступности медицинской помощи во время пандемии.

По материалам pteilchz.org.pl; rynekzdrowia.pl/