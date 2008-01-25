Свежие данные о смертности в Польше
Члены правления Польского общества эпидемиологов и инфекционистов (Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych — PTEiLChZ) единогласно поддержали обращение ко всем, кто может внести свой вклад в быстрое и эффективное проведение вакцинации против SARS-CoV-2, чтобы активизировать мероприятия, которые позволят осуществить быструю регистрацию вакцины и решить связанные с ней логистические проблемы.
«Как врачи мы не можем допустить продолжение паралича здравоохранения в ситуации доступности вакцины для прекращения пандемии, — отмечено в сообщении. — Каждый день задержки в вакцинации поляков против SARS-CoV-2 принесет сотни летальных исходов, то есть до 15 000 преждевременных случаев смерти в месяц только в связи с COVID-19, хотя люди умирают и в результате ограниченного доступа к услугам здравоохранения в связи с другими заболеваниями».
Исследование «SARSTer»
В обращении цитируют результаты недавнего исследования «SARSTer», проведенного PTEiLChZ. «SARSTer» — это ретроспективная программа неинтервенционных исследований, целью которой является оценка эффективности и безопасности различных вариантов лечения COVID-19 с 1 марта 2020 г. Дополнительная цель исследования «SARSTer» — эпидемиологический и клинический анализ течения болезни, включая смертность в различных субпопуляциях.
Так, анализ смертности вследствие COVID-19 по состоянию на 6 декабря 2020 г. включает данные 2449 пациентов. Как показано в таблице, смертность среди госпитализированных пациентов с COVID-19, зарегистрированных в базе данных «SARSTer», составила в целом 6,2 и 7,3% — среди взрослых. При насыщении кислородом ниже 95% данный показатель превышал 12%, а у тех, кому требовалась кислородная терапия, — 17%. Также наблюдали тесную связь между возрастом пациентов и смертностью, которая у лиц в возрасте старше 80 лет была близка к 19% (рисунок). Однако смертность в этой возрастной группе повышалась до 30%, если насыщение крови кислородом при поступлении в больницу составляло менее 90%. Самая высокая смертность, достигающая 67% независимо от возраста и исходного клинического состояния, зафиксирована среди пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Таблица. Смертность при подтвержденном COVID-19 в зависимости от клинического состояния при поступлении в стационар и во время госпитализации
|Группы пациентов
|Количество летальных исходов
|Количество случаев заболевания
|Доля, %
|Все госпитализированные
|153
|2449
|6,2
|Взрослые госпитализированные
|153
|2106
|7,3
|Взрослые с SpO2 <95% при поступлении
|125
|1017
|12,3
|Взрослые, нуждающиеся в кислородотерапии
|139
|804
|17,3
|Взрослые с SpO2 <90% при поступлении
|96
|480
|20
|В возрасте старше 80 лет с SpO2 <90%
|25
|84
|29,8
|Взрослые с необходимостью ИВЛ
|65
|97
|67
Общая смертность возросла вдвое
Данные о случаях смерти, опубликованные Центральным статистическим управлением (Główny Urząd Statystyczny — GUS) за октябрь, кажутся шокирующими. Особенно пугающей выглядит статистика за последнюю неделю октября: количество умерших оставило 14,1 тыс. человек, тогда как годом ранее в аналогичный период (с 28 октября по 3 ноября) данный показатель составил 7,6 тыс. человек, то есть количество умерших увеличилось почти вдвое. Всего с 5 октября по 1 ноября этого года умерли 45,4 тыс. поляков. Годом ранее, в сопоставимый период с 7 октября по 3 ноября, — почти 30,9 тыс. человек.
В последний проанализированный период (с 43-й по 46-ю неделю) смертность от COVID-19 уже составила более 12% от общего числа, подсчитал профессор Богдан Войтыняк (Bogdan Wojtyniak), заместитель директора Национального института общественного здоровья (Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego), в то время как к 15 ноября летальных исходов насчитывалось около 10,3 тыс. — 3,4% общего количества за весь период.
Значительное увеличение числа случаев смерти вне связи с COVID-19 было также отмечено 19 ноября членами парламентского комитета по здравоохранению. Депутат Моника Роза (Monika Rosa) привела данные, свидетельствующие о том, что с 31 августа по 1 ноября 2020 г. в Польше умерло более 84 тыс. человек по сравнению с более 68 тыс. за тот же период 2019 г. «За тот же период вследствие COVID-19 умерли около 3700 человек. Это означает, что оставшиеся 12 тыс. умерли по другим причинам», — отметила она. Подчеркивают, что сложившаяся ситуация связана со снижением доступности медицинской помощи во время пандемии.
По материалам pteilchz.org.pl; rynekzdrowia.pl/
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