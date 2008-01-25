Суперфуды: дань моде или факт?

В настоящее время нет четкого научного определения того, что считается суперфудами. В целом этот термин обозначает пищевые продукты, богатые питательными веществами и способные принести значительную пользу для здоровья.

Суперфуды повсеместно распространены в мире здоровья. Например, известная поисковая система электронной коммерции на запрос «суперфуды» предлагает информацию о целом ряде продуктов, включая сливки для кофе, порошок зеленого чая, сухофрукты и добавки, причем некоторые из них непомерно дорогие.

Компании зарабатывают миллионы на маркировке этих продуктов как суперфудов. Размер мирового рынка суперфудов в 2018 г. оценивался в 137 млрд дол. США. Но действительно ли данные продукты оправдывают возникший ажиотаж?

Многие эксперты в области здравоохранения настороженно относятся к термину суперфуды, и не зря. Ведь не существует какого-либо единого определения этого слова и какого-либо правила, регулирующего использование этого термина на упаковочных этикетках

В связи с этим нет никакой гарантии, что продукт с этикеткой суперфуда имеет какие-либо особые преимущества для здоровья или содержит определенные питательные вещества.

Потребители часто думают, что продукты с обозначением «суперфуд» на этикетке более полезны для здоровья, чем другие продукты, но это не всегда так. Формирование такого мнения может привести к тому, что потребители будут тратить деньги на дорогие суперфуды, которые продаются как здоровые (протеиновые батончики и добавки), тогда как они могли бы получать больше преимуществ по более низкой цене, покупая цельные продукты, такие как фрукты и овощи.

Также важно отметить, что многие суперфуды включают запатентованные смеси фруктовых и овощных порошков. При этом нет указаний на то, какое именно количество каждого ингредиента — или витаминов, минералов и антиоксидантов — содержится в продукте.

Европейский Союз даже запретил использование этого термина на этикетках, если он не сопровождается подробным описанием пищевой ценности продукта.

Популярные суперфуды

Многие продукты считаются суперфудами из-за их благотворного воздействия на здоровье человека.

Большинство из них имеют растительную основу, но некоторые продукты животного происхождения, такие как лосось, также относят к суперфудам.

Диетологи иногда называют следующие продукты суперфудами, но при этом признают, что общепринятого определения этого термина не существует:

черника;

листовая капуста (kale);

семена чиа;

мака;

спирулина;

цитрусовые;

ягоды асаи;

какао;

имбирь;

чеснок;

льняное семя;

семена чиа;

красный стручковый перец (chili peppers);

гранат;

ростки пшеницы (wheatgrass);

куркума;

зеленый чай;

лосось;

авокадо;

крестоцветные овощи;

свекла.

Однако этот список ни в коем случае не является исчерпывающим, и есть много других продуктов, которые люди часто называют суперфудами.

Суперфуды реальны?

Несмотря на то что не существует четкого определения суперфудов и многие эксперты в области здравоохранения скептически относятся к этому термину, некоторые продукты, классифицированные как таковые, связаны со значительной пользой для здоровья.

Например, ягоды, которые люди часто называют суперфудами, имеют ряд преимуществ для здоровья. Некоторые исследования показывают, что потребление ягод может иметь связь с улучшением функции сосудов и снижением факторов риска развития сердечных заболеваний. Однако для подтверждения этих результатов рекомендуется провести дальнейшие исследования.

Рационы с высоким содержанием крестоцветных овощей, таких как листовая капуста, брокколи и цветная капуста, также связаны с более низким риском сердечных заболеваний и некоторых видов рака.

Между тем было показано, что чеснок оказывает противораковое, антидиабетическое и антигипертензивное действие. А цитрусовые известны своей впечатляющей концентрацией противовоспалительных и антиоксидантных метаболитов, включая флавоноиды, алкалоиды, каротиноиды, кумарины, фенольные кислоты и эфирные масла.

Вероятно, что большинство продуктов, которые считаются суперфудами, так или иначе могут принести пользу здоровью.

Это связано с тем, что они, как правило, являются концентрированным источником витаминов, минералов и полезных растительных соединений, таких как полифенолы и каротиноиды, которые, как известно, положительно влияют на здоровье различными способами, включая уменьшение выраженности воспаления и защиту клеток от повреждения.

Тем не менее некоторые суперфуды считаются более полезными, чем другие продукты. Хотя у этого нет доказательной базы. Например, лосось является концентрированным источником омега-3 и других важных питательных веществ. Однако другая рыба, включая сельдь, скумбрию и сардины, также богата омега-3 и может быть более доступной, чем лосось.

Это не означает, что продукты, которые обычно называют суперфудами, не важны для здоровья. Просто необходимо помнить, что существуют и другие продукты, которые обладают такой же питательной ценностью, но не так популярны, как широко продаваемые суперфуды.

Фокус на рацион питания в целом

Люди потребляют разнообразную пищу, состоящую из множества продуктов, некоторые из них содержат больше питательных веществ, чем другие.

Если ваша диета содержит некоторые суперфуды, но в основном состоит из продуктов с ультраобработкой, таких как фаст-фуд и продукты с высоким содержанием добавленного сахара, польза от суперфудов, вероятно, будет перевешена потенциальными негативными эффектами продуктов с ультраобработкой.

В качестве альтернативы, если ваш рацион в основном состоит из цельных продуктов, таких как фрукты, овощи, бобы, орехи, яйца, специи, травы и рыба, и содержит ограниченное количество обработанных пищевых продуктов, этот подход, вероятно, будет способствовать укреплению здоровья и обеспечит некоторую защиту от болезней, даже если ни один из выбранных вами продуктов не считается суперфудом.

В данном контексте важно подчеркнуть, что диеты с низким содержанием ультрапастеризованных продуктов и высоким содержанием цельных продуктов неизменно связаны с более низким риском заболеваний и увеличением продолжительности жизни.

Кроме того, диета — это лишь часть большой головоломки, из которой складывается общее состояние здоровья. Также необходимо учитывать другие факторы, включая физическую активность, сон, стресс и генетику.

Недостаток сна, малоподвижный образ жизни и психологический стресс — все это связано с повышенным риском заболеваний и ранней смерти.

Таким образом, хотя диета, богатая продуктами, которые считаются суперфудами, может принести пользу для здоровья в целом, более важно сосредоточиться на общем качестве своего рациона.

По материалам medicalnewstoday.com,

фото livescience.com