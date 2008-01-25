Доступные, простые в использовании, дешевые, эффективные, способные трансформироваться вместе с вирусом — такими должны быть противоковидные вакцины 2-го поколения. Для многих разработчиков, имеющих на руках готовые платформы для доставки (рисунок), достижение поставленных задач представляется возможным.

Израильско-индийский проект

«Oramed Pharmaceuticals Inc.», фармацевтическая компания из Израиля, специализирующаяся на разработке систем пероральной доставки лекарств, объявила в конце марта о заключении окончательных соглашений относительно создания совместного предприятия, ориентированного на разработку новых пероральных вакцин против COVID-19. Деятельность новой компании, «Oravax Medical Inc.», основана на запатентованной Oramed технологии пероральной доставки POD™ и новой платформе от «Premas Biotech Pvt. Ltd.» (Индия).

Вакцина-кандидат против COVID-19 от «Oravax» представляет собой тройной антигенный коктейль с вирусоподобными частицами (virus like particle — VLP), что должно сделать ее хорошим кандидатом для защиты от мутаций коронавируса. Пероральная форма вакцины должна обеспечивать возможность широкомасштабной инокуляции и более легкого распространения вакцины без инъекции. В пилотном исследовании на животных пероральная вакцина от COVID-19 способствовала развитию системного иммунитета посредством выработки иммуноглобулина G (IgG), а также иммуноглобулина A (IgA). «Oravax» планирует начать клиническое исследование во II кв. 2021 г. и завершить весь процесс за 6 мес. «Пероральная вакцина против COVID-19 устранит несколько препятствий на пути к быстрому и широкомасштабному внедрению, потенциально позволяя людям самостоятельно вакцинироваться дома», — отметил Надав Кидрон (Nadav Kidron), главный исполнительный директор «Oramed».

Рисунок Системы доставки вакцин

«Oramed Pharmaceuticals» — пионер в области платформенных технологий пероральной доставки лекарств, стремящийся произвести революцию в лечении сахарного диабета с помощью своего ведущего кандидата, ORMD-0801, который может стать первым широко коммерциализированным пероральным препаратом инсулина в форме капсул. Компания завершила несколько клинических исследований фазы II в качестве предрегистрационных для США. Кроме того, «Oramed» разрабатывает капсулу с пероральным аналогом глюкагоноподобного пептида 1-го типа (GLP-1) — ORMD-0901. Интересно, что канадская компания «Generex Biotechnology Corporation», первой получившая условное разрешение Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) своего инновационного препарата инсулина в форме спрея Oral-lyn®, разрабатывает пептидную вакцину против COVID-19 в обычной, инъекционной форме. Но и ее препарат инсулина все еще проходит исследования III фазы.

Вакцина-спрей из Китая

Вакцина в форме спрея стала 10-м кандидатом китайских разработчиков в фазе исследований с участием людей. В случае успеха она может стать одной из вакцин так называемого 2-го поколения — вызывающей большую готовность прививаться, что потенциально может увеличить прослойку населения, у которого сформирован иммунитет к заболеванию. Опасения по поводу вакцин 1-го поколения в инъекционной форме вызваны невысоким уровнем принятия будущими пациентами. В конце февраля компания Vaxart объявила предварительные результаты своего исследования фазы I, свидетельствующие, что ее вакцина-кандидат против COVID-19 для перорального приема, VXA-CoV2-1, вызывала выраженный иммунный ответ против антигенов SARS-CoV-2. Вакцина разработана совместно исследователями из Университета Сямыня (Xiamen University) и Гонконгского университета (Hong Kong University), а также производителем вакцин «Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co.».

Ставка на векторные пероральные вакцины

Исследования первых фаз пероральной вакцины на основе аденовируса 5-го типа проводит также компания из США «ImmunityBio, Inc.», пользующаяся разработкой американо-китайского научно-исследовательского института Чан Сун-Шенг (Chan Soon-Shiong Research Institute). Ценность данного иммунобиологического препарата, нацеленного на внутренние антигены коронавируса, состоит в усилении Т-клеточного ответа, считают ученые. Об эксклюзивном всемирном лицензионном соглашении с ImmunityBio недавно объявила также британская биотехнологическая компания «iosBio». В чем состоят преимущества пероральных вакцин? Вот как отвечает на этот вопрос разработчик из Великобритании:

быстрота: нет необходимости записываться на прием или ждать своей очереди — все дозы пероральной вакцины можно просто доставить прямо к двери пациента для немедленного самостоятельного введения;

безопасность: пациенту не нужно контактировать с медицинским персоналом или другими пациентами для вакцинации, что снижает распространение вируса; лица пожилого возраста и инвалиды избавлены от потенциальных проблем, связанных с поездкой в клинику;

дешевизна: отсутствие необходимости в центрах вакцинации и медицинских специалистах для введения вакцин, отсутствие требований холодовой цепи, приводящих к более простым способам хранения и распределения, позволяют значительно сократить расходы;

вакцина доставляется в организм тем же путем, что и возбудитель при естественном пути заражения, гарантируя, что иммуногенный материал попадет в клетки-мишени, вызывая как местный, так и системный иммунный ответ.

Похоже, доступность пероральных форм действительно может вдохнуть новую жизнь в разработку векторных вакцин. Так, разработчики всемирно известной оксфордской вакцины уделяют много внимания созданию 2-го поколения профилактических средств против COVID-19. Так, профессор Сара Гилберт (Sarah Gilbert), руководитель группы разработчиков вакцины Oxford/AstraZeneca COVID-19, заявила депутатам парламента Великобритании, что существует вероятность того, что вакцину можно будет принимать перорально, а также через назальный спрей. Внутримышечное введение — «необязательно лучший способ обеспечить защиту от респираторной вирусной инфекции, когда мы хотим, чтобы иммунная система была активна в верхних дыхательных путях, а затем в нижних дыхательных путях, где вирус вызывает инфекцию, — процитировала «The Guardian» высказывание профессора. — И у нас есть вакцины от гриппа, которые вводятся в форме назального спрея. И это может быть очень хорошим подходом в будущем для использования вакцин против коронавирусов. Также можно рассмотреть вопрос о пероральной вакцинации, когда вы принимаете таблетку, которая обеспечивает вам иммунизацию, и это будет иметь много преимуществ для развертывания вакцины, если вам не нужно будет использовать иглы и шприцы».

*Kang S.H., Hong S.J., Lee Y.-K., Cho S. (2018) Oral Vaccine Delivery for Intestinal Immunity—Biological Basis, Barriers, Delivery System, and M Cell Targeting. Polymers; 10(9): 948. https://doi.org/10.3390/polym10090948.

По материалам www.oramed.com; www.ora-vax.com; www.pharmaceutical-technology.com; vaxart.com; www.clinicaltrials.gov; www.facebook.com/CSSIMMW; medicalxpress.com; www.ddw-online.com; www.theguardian.com