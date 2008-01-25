Стрептодермия: причины, симптомы и терапия
Стрептодермия представляет собой высококонтагиозную инфекцию кожи, вызываемую стрептококком или стафилококком. Чаще всего заболевание диагностируют у детей в возрасте младше 5 лет.
Как передается стрептодермия? Инфекция передается контактно-бытовым путем через соприкосновение с кожей, одеждой, а также предметами быта, игрушками. Человек контагиозен в течение недели (инкубационный период).
Классификация стрептодермии
Классификация стрептодермии:
- поверхностная (импетиго, воспаление ногтевого валика, папуло-эрозивная форма инфекции, рожистый лишай, синдром стрептококкового токсического шока) или глубокая (липодистрофия и эктима обычная);
- острая или хроническая;
- первичная или вторичная;
- неосложненная или осложненная.
Стрептококковое импетиго разделяют на:
- небуллезное (70%) — вызывают S. aureus и S. pyogenes (характеризуется наличием корочек желтого цвета на коже лица, верхних и нижних конечностей):
- первичное небуллезное — бактериальная инвазия на неповрежденных участках кожи;
- вторичное — инфекция на поврежденных участках кожи вследствие травматических поражений, укусов насекомых;
- буллезное (30%) — вызывается золотистым стафилококком (Johnson M.K. et al., 2020).
Стрептококковое импетиго обоих типов длится 2–3 нед без образования рубцов, в редких случаях наиболее серьезным осложнением является постстрептококковый гломерулонефрит (Hartman-Adams H. et al., 2014).
При хронической стрептодермии возникает диффузное поражение больших участков кожи. Повреждения преимущественно локализуются на коже голеней. Может наблюдаться при варикозной болезни и облитерирующих заболеваниях нижних конечностей.
Причины стрептодермии
Главная причина стрептодермии — инфицирование кожи стрептококком.
Предрасполагающие факторы к развитию стрептодермии:
- возраст (стрептодермию чаще диагностируют у детей);
- теплые или влажные климатические условия;
- наличие мацерации;
- поражения кожи (у лиц с атопическим дерматитом можно выявить стрептодермию в 90% случаев);
- ожирение;
- терапия глюкокортикостероидами или химиотерапия;
- дисглобулинемия, лейкоцитарные нарушения (лейкемия и хроническая гранулематозная болезнь);
- сахарный диабет;
- недоедание;
- врожденные или приобретенные иммунодефициты (СПИД) (Baptista Pereira L., 2014).
Симптомы стрептодермии
Стрептодермия характеризуется появлением фликтен (безболезненных пустул) размером до 1,0 см с содержимым прозрачного цвета и тонкой пленкой, образующей со временем желтоватую тонкую корку. После того, как отпадают корки, сохраняются гиперемия, шелушение и пигментация кожи, незначительный зуд.
Процесс длится 3–4 дня. При поверхностной форме инфекции фликтены локализуются на коже лица, вокруг края губ, на слизистых оболочках рта, полости носа, бронхов и глаза. При глубокой форме они распространяются на конечности.
Первые признаки стрептодермии
При поверхностной стрептодермии у взрослых и детей диагностируют макуло-папулезные поражения, которые переходят в тонкостенные везикулы и быстро вскрываются, оставляя поверхностные болезненные эрозии, покрытые корочками желтого цвета.
Как только корка подсыхает, оставшаяся область заживает без образования рубцов. Открытые участки кожи лица и конечностей являются наиболее часто поражаемыми участками. Стрептодермия на лице распространяется вокруг губ, ноздрей, на щеках и лбу. Стрептодермия на голове характеризуется тем, что в области сыпи начинают ломаться и выпадать волосы.
У пациентов возможна регионарная лимфаденопатия, в тяжелых случаях может наблюдаться лихорадка. Заболевание может пройти спонтанно без какого-либо лечения в течение 2–3 нед.
Буллезное импетиго клинически характеризуется большими хрупкими дряблыми буллами, которые могут разрываться и выделять жидкость желтого цвета. Обычно заболевание проходит в течение 2–3 нед без рубцевания. На оставшихся эрозиях после разрыва буллы остается тонкая коричневая корка. Более крупные буллы образуются из-за эксфолиативных токсинов, продуцируемых штаммами золотистого стафилококка, которые вызывают потерю клеточной адгезии в поверхностном эпидермисе. Инфекцию часто диагностируют у младенцев (Hartman-Adams H. et al., 2014).
Для глубокой стрептодермии характерно формирование перфорированных язв, обычно на ногах, часто на участках, на которых была легкая травма. Обычно их размер составляет 0,5–3,0 см с эритемой по периферии. Выздоровление происходит медленно и с рубцеванием.
Особенности стрептодермии у детей
У детей буллезную стрептодермию диагностируют преимущественно в возрасте младше 5 лет. Она проявляется в форме язв в области полости носа и рта, туловища, на конечностях, ягодицах, в месте одевания подгузников.
Лечение при стрептодермии
Инфекция обычно проходит без лечения примерно через 2–3 нед. Тем не менее часто рекомендуют лечить пациентов с данным заболеванием, поскольку это может сократить продолжительность болезни примерно до 7–10 дней и снизить риск распространения инфекции. Что же лучше наносить на кожу при стрептодермии? Врачи часто назначают местные анестетики или антибактериальные мази.
При стрептодермии у детей и взрослых рекомендована терапия длительностью 5 дней:
- применение местного анестетика — раствор перекиси водорода 1%;
- при неэффективности — местный антибиотик — фузидовая кислота 2%;
- в случае неэффективности — мупироцин 2%;
- при неэффективности местной терапии врач назначает системное лечение — флуклоксацилин;
- в случае аллергии или непереносимости препарата могут быть рекомендованы кларитромицин или эритромицин.
Пероральные антибиотики могут быть эффективными при стрептодермии с большими буллами или когда местная терапия нецелесообразна (Hartman-Adams H. et al., 2014).
Профилактика болезни
Поддержание чистоты кожи — лучший способ сохранить ее здоровой. С целью профилактики стрептодермии при поражении кожи рекомендовано сразу промыть порезы, царапины, укусы насекомых и другие раны. Мытье рук антисептическим или обычным мылом значительно снижает вероятность заражения стрептодермией ( Baptista Pereira L., 2014).
Если у ребенка или взрослого диагностирована стрептодермия, чтобы не распространялась инфекция, рекомендовано:
- аккуратно промывать пораженные участки мылом и проточной водой, а затем накрывать бинтовой или марлевой повязкой;
- ежедневно стирать одежду, менять белье и полотенце инфицированного человека;
- при нанесении мази с антибиотиком на кожу использовать перчатки;
- ребенку со стрептодермией подстричь ногти, чтобы предотвратить повреждение от царапин;
- поощрять тщательное мытье рук и соблюдение правил гигиены в целом.
Людям со стрептодермией следует придерживаться личной гигиены, промывать теплой водой с мылом участки инфицированной кожи, удалять выделения и корки. Можно использовать обычное мыло или применять антисептические вещества, такие как раствор хлоргексидина и раствор накожный повидон-йода.
Осложнения стрептодермии
Осложнения при стрептодермии фиксируют очень редко, но иногда у пациента возможны:
- лимфедема;
- фиброз;
- флебит, тромбофлебит;
- флегмона;
- абсцесс;
- септицемия (разновидность сепсиса) — бактериальное заражение крови;
- некроз;
- септический артрит;
- остеомиелит;
- постстрептококковый гломерулонефрит.
Как стрептодермия влияет на организм?
При своевременной терапии симптомы стрептодермии проходят в течение недели. Если пациент вовремя не начал лечение, инфекция может вызвать осложнения, иногда возможна септицемия, которая может привести к летальному исходу.
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