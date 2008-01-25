Стрептодермия: причины, симптомы и терапия

Стрептодермия представляет собой высококонтагиозную инфекцию кожи, вызываемую стрептококком или стафилококком. Чаще всего заболевание диагностируют у детей в возрасте младше 5 лет.

Как передается стрептодермия? Инфекция передается контактно-бытовым путем через соприкосновение с кожей, одеждой, а также предметами быта, игрушками. Человек контагиозен в течение недели (инкубационный период).

Классификация стрептодермии

Классификация стрептодермии:

поверхностная (импетиго, воспаление ногтевого валика, папуло-эрозивная форма инфекции, рожистый лишай, синдром стрептококкового токсического шока) или глубокая (липодистрофия и эктима обычная);

острая или хроническая;

первичная или вторичная;

неосложненная или осложненная.

Стрептококковое импетиго разделяют на:

небуллезное (70%) — вызывают S. aureus и S. pyogenes (характеризуется наличием корочек желтого цвета на коже лица, верхних и нижних конечностей): первичное небуллезное — бактериальная инвазия на неповрежденных участках кожи; вторичное — инфекция на поврежденных участках кожи вследствие травматических поражений, укусов насекомых;

буллезное (30%) — вызывается золотистым стафилококком (Johnson M.K. et al., 2020).

Стрептококковое импетиго обоих типов длится 2–3 нед без образования рубцов, в редких случаях наиболее серьезным осложнением является постстрептококковый гломерулонефрит (Hartman-Adams H. et al., 2014).

При хронической стрептодермии возникает диффузное поражение больших участков кожи. Повреждения преимущественно локализуются на коже голеней. Может наблюдаться при варикозной болезни и облитерирующих заболеваниях нижних конечностей.

Причины стрептодермии

Главная причина стрептодермии — инфицирование кожи стрептококком.

Предрасполагающие факторы к развитию стрептодермии:

возраст (стрептодермию чаще диагностируют у детей);

теплые или влажные климатические условия;

наличие мацерации;

поражения кожи (у лиц с атопическим дерматитом можно выявить стрептодермию в 90% случаев);

ожирение;

терапия глюкокортикостероидами или химиотерапия;

дисглобулинемия, лейкоцитарные нарушения (лейкемия и хроническая гранулематозная болезнь);

сахарный диабет;

недоедание;

врожденные или приобретенные иммунодефициты (СПИД) (Baptista Pereira L., 2014).

Симптомы стрептодермии

Стрептодермия характеризуется появлением фликтен (безболезненных пустул) размером до 1,0 см с содержимым прозрачного цвета и тонкой пленкой, образующей со временем желтоватую тонкую корку. После того, как отпадают корки, сохраняются гиперемия, шелушение и пигментация кожи, незначительный зуд.

Процесс длится 3–4 дня. При поверхностной форме инфекции фликтены локализуются на коже лица, вокруг края губ, на слизистых оболочках рта, полости носа, бронхов и глаза. При глубокой форме они распространяются на конечности.

Первые признаки стрептодермии

При поверхностной стрептодермии у взрослых и детей диагностируют макуло-папулезные поражения, которые переходят в тонкостенные везикулы и быстро вскрываются, оставляя поверхностные болезненные эрозии, покрытые корочками желтого цвета.

Как только корка подсыхает, оставшаяся область заживает без образования рубцов. Открытые участки кожи лица и конечностей являются наиболее часто поражаемыми участками. Стрептодермия на лице распространяется вокруг губ, ноздрей, на щеках и лбу. Стрептодермия на голове характеризуется тем, что в области сыпи начинают ломаться и выпадать волосы.

У пациентов возможна регионарная лимфаденопатия, в тяжелых случаях может наблюдаться лихорадка. Заболевание может пройти спонтанно без какого-либо лечения в течение 2–3 нед.

Буллезное импетиго клинически характеризуется большими хрупкими дряблыми буллами, которые могут разрываться и выделять жидкость желтого цвета. Обычно заболевание проходит в течение 2–3 нед без рубцевания. На оставшихся эрозиях после разрыва буллы остается тонкая коричневая корка. Более крупные буллы образуются из-за эксфолиативных токсинов, продуцируемых штаммами золотистого стафилококка, которые вызывают потерю клеточной адгезии в поверхностном эпидермисе. Инфекцию часто диагностируют у младенцев (Hartman-Adams H. et al., 2014).

Для глубокой стрептодермии характерно формирование перфорированных язв, обычно на ногах, часто на участках, на которых была легкая травма. Обычно их размер составляет 0,5–3,0 см с эритемой по периферии. Выздоровление происходит медленно и с рубцеванием.

Особенности стрептодермии у детей

У детей буллезную стрептодермию диагностируют преимущественно в возрасте младше 5 лет. Она проявляется в форме язв в области полости носа и рта, туловища, на конечностях, ягодицах, в месте одевания подгузников.

Лечение при стрептодермии

Инфекция обычно проходит без лечения примерно через 2–3 нед. Тем не менее часто рекомендуют лечить пациентов с данным заболеванием, поскольку это может сократить продолжительность болезни примерно до 7–10 дней и снизить риск распространения инфекции. Что же лучше наносить на кожу при стрептодермии? Врачи часто назначают местные анестетики или антибактериальные мази.

При стрептодермии у детей и взрослых рекомендована терапия длительностью 5 дней:

применение местного анестетика — раствор перекиси водорода 1%;

при неэффективности — местный антибиотик — фузидовая кислота 2%;

в случае неэффективности — мупироцин 2%;

при неэффективности местной терапии врач назначает системное лечение — флуклоксацилин;

в случае аллергии или непереносимости препарата могут быть рекомендованы кларитромицин или эритромицин.

Пероральные антибиотики могут быть эффективными при стрептодермии с большими буллами или когда местная терапия нецелесообразна (Hartman-Adams H. et al., 2014).

Профилактика болезни

Поддержание чистоты кожи — лучший способ сохранить ее здоровой. С целью профилактики стрептодермии при поражении кожи рекомендовано сразу промыть порезы, царапины, укусы насекомых и другие раны. Мытье рук антисептическим или обычным мылом значительно снижает вероятность заражения стрептодермией ( Baptista Pereira L., 2014).

Если у ребенка или взрослого диагностирована стрептодермия, чтобы не распространялась инфекция, рекомендовано:

аккуратно промывать пораженные участки мылом и проточной водой, а затем накрывать бинтовой или марлевой повязкой;

ежедневно стирать одежду, менять белье и полотенце инфицированного человека;

при нанесении мази с антибиотиком на кожу использовать перчатки;

ребенку со стрептодермией подстричь ногти, чтобы предотвратить повреждение от царапин;

поощрять тщательное мытье рук и соблюдение правил гигиены в целом.

Людям со стрептодермией следует придерживаться личной гигиены, промывать теплой водой с мылом участки инфицированной кожи, удалять выделения и корки. Можно использовать обычное мыло или применять антисептические вещества, такие как раствор хлоргексидина и раствор накожный повидон-йода.

Осложнения стрептодермии

Осложнения при стрептодермии фиксируют очень редко, но иногда у пациента возможны:

лимфедема;

фиброз;

флебит, тромбофлебит;

флегмона;

абсцесс;

септицемия (разновидность сепсиса) — бактериальное заражение крови;

некроз;

септический артрит;

остеомиелит;

постстрептококковый гломерулонефрит.

Как стрептодермия влияет на организм?

При своевременной терапии симптомы стрептодермии проходят в течение недели. Если пациент вовремя не начал лечение, инфекция может вызвать осложнения, иногда возможна септицемия, которая может привести к летальному исходу.