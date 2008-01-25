Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииСтрептодермия: причины, симптомы и терапия

Стрептодермия: причины, симптомы и терапия

Опубликовано  10.03.2023

Стрептодермия представляет собой высококонтагиозную инфекцию кожи, вызываемую стрептококком или стафилококком. Чаще всего заболевание диагностируют у детей в возрасте младше 5 лет.

Как передается стрептодермия? Инфекция передается контактно-бытовым путем через соприкосновение с кожей, одеждой, а также предметами быта, игрушками. Человек контагиозен в течение недели (инкубационный период).

Классификация стрептодермии

Классификация стрептодермии:

  • поверхностная (импетиго, воспаление ногтевого валика, папуло-эрозивная форма инфекции, рожистый лишай, синдром стрептококкового токсического шока) или глубокая (липодистрофия и эктима обычная);
  • острая или хроническая;
  • первичная или вторичная;
  • неосложненная или осложненная.

Стрептококковое импетиго разделяют на:

  • небуллезное (70%) — вызывают S. aureus и S. pyogenes (характеризуется наличием корочек желтого цвета на коже лица, верхних и нижних конечностей):
    • первичное небуллезное — бактериальная инвазия на неповрежденных участках кожи;
    • вторичное — инфекция на поврежденных участках кожи вследствие травматических поражений, укусов насекомых;
  • буллезное (30%) — вызывается золотистым стафилококком (Johnson M.K. et al., 2020).

Стрептококковое импетиго обоих типов длится 2–3 нед без образования рубцов, в редких случаях наиболее серьезным осложнением является постстрептококковый гломерулонефрит (Hartman-Adams H. et al., 2014).

При хронической стрептодермии возникает диффузное поражение больших участков кожи. Повреждения преимущественно локализуются на коже голеней. Может наблюдаться при варикозной болезни и облитерирующих заболеваниях нижних конечностей.

Причины стрептодермии

Главная причина стрептодермии — инфицирование кожи стрептококком.

Предрасполагающие факторы к развитию стрептодермии:

  • возраст (стрептодермию чаще диагностируют у детей);
  • теплые или влажные климатические условия;
  • наличие мацерации;
  • поражения кожи (у лиц с атопическим дерматитом можно выявить стрептодермию в 90% случаев);
  • ожирение;
  • терапия глюкокортикостероидами или химиотерапия;
  • дисглобулинемия, лейкоцитарные нарушения (лейкемия и хроническая гранулематозная болезнь);
  • сахарный диабет;
  • недоедание;
  • врожденные или приобретенные иммунодефициты (СПИД) (Baptista Pereira L., 2014).

Симптомы стрептодермии

Стрептодермия характеризуется появлением фликтен (безболезненных пустул) размером до 1,0 см с содержимым прозрачного цвета и тонкой пленкой, образующей со временем желтоватую тонкую корку. После того, как отпадают корки, сохраняются гиперемия, шелушение и пигментация кожи, незначительный зуд.

Процесс длится 3–4 дня. При поверхностной форме инфекции фликтены локализуются на коже лица, вокруг края губ, на слизистых оболочках рта, полости носа, бронхов и глаза. При глубокой форме они распространяются на конечности.

Первые признаки стрептодермии

При поверхностной стрептодермии у взрослых и детей диагностируют макуло-папулезные поражения, которые переходят в тонкостенные везикулы и быстро вскрываются, оставляя поверхностные болезненные эрозии, покрытые корочками желтого цвета.

Как только корка подсыхает, оставшаяся область заживает без образования рубцов. Открытые участки кожи лица и конечностей являются наиболее часто поражаемыми участками. Стрептодермия на лице распространяется вокруг губ, ноздрей, на щеках и лбу. Стрептодермия на голове характеризуется тем, что в области сыпи начинают ломаться и выпадать волосы.

У пациентов возможна регионарная лимфаденопатия, в тяжелых случаях может наблюдаться лихорадка. Заболевание может пройти спонтанно без какого-либо лечения в течение 2–3 нед.

Буллезное импетиго клинически характеризуется большими хрупкими дряблыми буллами, которые могут разрываться и выделять жидкость желтого цвета. Обычно заболевание проходит в течение 2–3 нед без рубцевания. На оставшихся эрозиях после разрыва буллы остается тонкая коричневая корка. Более крупные буллы образуются из-за эксфолиативных токсинов, продуцируемых штаммами золотистого стафилококка, которые вызывают потерю клеточной адгезии в поверхностном эпидермисе. Инфекцию часто диагностируют у младенцев (Hartman-Adams H. et al., 2014).

Для глубокой стрептодермии характерно формирование перфорированных язв, обычно на ногах, часто на участках, на которых была легкая травма. Обычно их размер составляет 0,5–3,0 см с эритемой по периферии. Выздоровление происходит медленно и с рубцеванием.

Особенности стрептодермии у детей

У детей буллезную стрептодермию диагностируют преимущественно в возрасте младше 5 лет. Она проявляется в форме язв в области полости носа и рта, туловища, на конечностях, ягодицах, в месте одевания подгузников.

Лечение при стрептодермии

Инфекция обычно проходит без лечения примерно через 2–3 нед. Тем не менее часто рекомендуют лечить пациентов с данным заболеванием, поскольку это может сократить продолжительность болезни примерно до 7–10 дней и снизить риск распространения инфекции. Что же лучше наносить на кожу при стрептодермии? Врачи часто назначают местные анестетики или антибактериальные мази.

При стрептодермии у детей и взрослых рекомендована терапия длительностью 5 дней:

  • применение местного анестетика — раствор перекиси водорода 1%;
  • при неэффективности — местный антибиотик — фузидовая кислота 2%;
  • в случае неэффективности — мупироцин 2%;
  • при неэффективности местной терапии врач назначает системное лечение — флуклоксацилин;
  • в случае аллергии или непереносимости препарата могут быть рекомендованы кларитромицин или эритромицин.

Пероральные антибиотики могут быть эффективными при стрептодермии с большими буллами или когда местная терапия нецелесообразна (Hartman-Adams H. et al., 2014).

Профилактика болезни

Поддержание чистоты кожи — лучший способ сохранить ее здоровой. С целью профилактики стрептодермии при поражении кожи рекомендовано сразу промыть порезы, царапины, укусы насекомых и другие раны. Мытье рук антисептическим или обычным мылом значительно снижает вероятность заражения стрептодермией ( Baptista Pereira L., 2014).

Если у ребенка или взрослого диагностирована стрептодермия, чтобы не распространялась инфекция, рекомендовано:

  • аккуратно промывать пораженные участки мылом и проточной водой, а затем накрывать бинтовой или марлевой повязкой;
  • ежедневно стирать одежду, менять белье и полотенце инфицированного человека;
  • при нанесении мази с антибиотиком на кожу использовать перчатки;
  • ребенку со стрептодермией подстричь ногти, чтобы предотвратить повреждение от царапин;
  • поощрять тщательное мытье рук и соблюдение правил гигиены в целом.

Людям со стрептодермией следует придерживаться личной гигиены, промывать теплой водой с мылом участки инфицированной кожи, удалять выделения и корки. Можно использовать обычное мыло или применять антисептические вещества, такие как раствор хлоргексидина и раствор накожный повидон-йода.

Осложнения стрептодермии

Осложнения при стрептодермии фиксируют очень редко, но иногда у пациента возможны:

  • лимфедема;
  • фиброз;
  • флебит, тромбофлебит;
  • флегмона;
  • абсцесс;
  • септицемия (разновидность сепсиса) — бактериальное заражение крови;
  • некроз;
  • септический артрит;
  • остеомиелит;
  • постстрептококковый гломерулонефрит.

Как стрептодермия влияет на организм?

При своевременной терапии симптомы стрептодермии проходят в течение недели. Если пациент вовремя не начал лечение, инфекция может вызвать осложнения, иногда возможна септицемия, которая может привести к летальному исходу.

Опубликовано  10.03.2023

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости