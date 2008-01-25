Стоит ли принимать цинк для поддержки иммунитета?

Цинк — второй по распространенности микроэлемент в организме человека, влияющий на все органы и клетки. Это питательный микроэлемент, необходимый для обмена веществ, обоняния и вкуса, и особенно важен в периоды быстрого роста, такие как беременность, младенчество, детство и половое созревание. Дефицит цинка связан с нарушением роста, более медленным заживлением ран и повышенной восприимчивостью к инфекциям, таким как простуда.

«Совершенно ясно: если у вас дефицит цинка, ваша иммунная система не будет работать хорошо», — отметил доктор Дэвид Хафлер (David Hafler), профессор неврологии и иммунобиологии в Йельской школе медицины (Yale School of Medicine), США.

Важность цинка не всегда была столь очевидной. Только в 1960-е годы гематолог доктор Ананда С. Прасад (Ananda S. Prasad) из Государственного университета Уэйна заподозрил, что низкий уровень цинка препятствует росту человека. Ученый провел исследование с участием молодых людей с карликовостью.

«Я не мог поверить, что 19-летний парень может набрать рост более чем на 6 дюймов (около 15 см)», — сказал доктор Прасад, подчеркнув, что такое состояние характерно только для лиц с недостаточным питанием. Хотя для того времени полученные результаты были противоречивыми, благодаря работе доктора А.С. Прасада Национальная академия наук (National Academy of Sciences), США, в 1974 г. объявила цинк важным элементом питания.

Сегодня продажи добавок цинка в ответ на пандемию, по прогнозам, составят около 134 млн дол. США

Важно отметить, что исследования в области питания часто бывают ошибочными. Весьма тяжело определить, как конкретная добавка или питательное вещество может напрямую повлиять на здоровье человека. Почему? Поскольку люди едят много разных продуктов, затруднительно установить причину и следствие или даже влияние того или иного питательного вещества на их организм.

Помогает ли цинк при COVID-19?

В настоящее время нет никаких окончательных доказательств того, что цинк может помочь при COVID-19.

«Нет научных доказательств того, что цинк или любой витамин, минерал или другая пищевая добавка могут предотвратить или вылечить COVID-19», — отметила Кэрол Хагганс, зарегистрированный диетолог и консультант Управления пищевых добавок Национальных институтов здравоохранения (National Institutes of Health’s Office of Dietary Supplements), США.

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) направило письма с предупреждением 5 компаниям, рекламирующим продукты, содержащие цинк, для профилактики и лечения COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что необходимы дополнительные исследования.

Помогает ли цинк при простуде?

Согласно метаанализу 7 плацебо-контролируемых клинических исследований леденцы с цинком могут ускорить выздоровление от простуды примерно на 33% (около 2 дней). Речь идет о простуде, которая без лечения длилась бы неделю.

Большинство исследований в этой области было проведено на леденцах, которые медленно высвобождают цинк в течение периода нахождения во рту. Неясно, могут ли таблетки и другие формы цинка, принимаемые внутрь, иметь такую же пользу.

Кроме того, Зульфикар Бхутта (Zulfiqar Bhutta), директор Института глобального здоровья и развития Университета Ага Хана (Aga Khan University Institute for Global Health and Development), Пакистан, сообщает, что исследования, вошедшие в метаанализ, были небольшими и узконаправленными. По его словам, чтобы измерить эффективность цинка при лечении простуды, необходимо провести более масштабные плацебо-контролируемые исследования в различных регионах, среди разных групп населения, как с дефицитом цинка, так и без него.

Помогает ли цинк при других недугах?

Цинк использовался местно для лечения ран с древних времен. ВОЗ рекомендует детям с острой диареей принимать 20 мг цинка сроком до 2 нед (10 мг для младенцев в возрасте до 6 мес).

Некоторые предыдущие данные о пользе цинка не подтверждаются в более поздних исследованиях. Доктор З. Бхутта сообщает, что его опыт работы с детьми, испытывающими дефицит микроэлементов, не подтверждает того, что добавки цинка существенно влияют на задержку в росте, истощение и смертность.

«Мы также начинаем понимать, что многие популяции с дефицитом питательных веществ имеют дефицит нескольких микронутриентов, и поэтому замена только одного питательного вещества не имеет смысла и не дает особых преимуществ», — подчеркнул доктор З. Бхутта.

Доктор З. Бхутта является главным автором Кокрейновского систематического обзора (Cochrane Systematic Review), в котором указано, что цинк может помочь снизить как распространенность, так и частоту пневмонии среди маленьких детей, многие из которых имеют сопутствующие заболевания, такие как ВИЧ. Однако ученый сообщает, что последние данные (еще не опубликованные) не подтверждают этого в целом по населению.

Достаточно ли цинка в моем организме?

Вероятно. Например, большинство американцев не испытывают дефицита цинка. Согласно анализу Национального исследования здоровья и питания (National Health and Nutrition Examination Survey) только около 15% американцев не получают достаточного количества цинка. Этот показатель выше в некоторых странах, где большая часть населения недоедает. Но истинную долю лиц с недостаточным уровнем цинка определить достаточно трудно.

Дело в том, что цинк распределен по всему организму человека, поэтому его трудно измерить в лабораторных условиях.

«У вас должен быть значительный дефицит цинка, чтобы диагностировать его, базируясь на изменениях уровня цинка в крови», — отметила Эмили Хо (Emily Ho), диетолог и директор Института Линуса Полинга при Университете штата Орегон (Linus Pauling Institute at Oregon State University), США.

Какие продукты можно есть, чтобы получить больше цинка?

Диетологи настаивают, что в первую очередь важно получать питательные вещества из пищи. Целесообразность употребления пищевых добавок стоит обсудить со своим врачом.

Одним из лидеров по содержанию цинка являются устрицы. Крабы, омары, мясо птицы, орехи и семена также богаты этим минералом. Некоторые злаки и бобовые содержат цинк, но также содержат фитаты — соединения, содержащиеся в растениях или растительной пище, которые могут препятствовать усвоению цинка и железа.

Дефицит цинка могут испытывать вегетарианцы, лица пожилого возраста, лица с алкогольной зависимостью, расстройствами пищеварения и серповидно-клеточной анемией.

К чему приводит прием увеличенного количества цинка?

Верхний предел цинка для взрослых — 40 мг/сут.

Большое количество перорального цинка в течение длительного периода может привести к дефициту меди, другого минерала, который в небольших количествах имеет решающее значение для организма человека.

К возможным последствиям дефицита меди относят развитие анемии и снижение количества лейкоцитов.

Побочные эффекты от приема цинка включают тошноту, рвоту, потерю аппетита, диарею, головную боль и спазмы в животе.

Также важно знать, что цинк может взаимодействовать с рецептурными лекарственными средствами.

«Да, цинк может образовывать комплексы с некоторыми лекарственными средствами, уменьшая выраженность их действия. Вот почему мы рекомендуем делать временной промежуток в 2 ч между приемом минералов (добавок цинка и кальция) и лекарственных средств», — отметила доктор Кэти Деннехи (Cathi Dennehy), фармацевт и профессор клинической фармации Калифорнийского университета (University of California), США.

FDA предупредило потребителей прекратить использовать интраназальные цинковые продукты после того, как поступило множество жалоб на потерю обоняния. Впоследствии продукт был отозван. Из состава продукта был исключен цинк.

Следует ли принимать цинк во время пандемии?

Чтобы защитить себя от коронавируса, необходимо использовать маски, мыть руки и держаться на расстоянии от других людей.

В случае простуды рекомендуется поддерживать иммунную систему с помощью сбалансированной диеты, физических упражнений, хорошего ночного сна. Также важно позаботиться о своем психическом здоровье.

По материалам nytimes.com,

иллюстрация с nytimes.com