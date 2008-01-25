Стоматит: задай вопросы своему врачу

Стоматит — воспаление слизистой оболочки полости рта. Заболевания полости рта могут иметь различную этиологию: вирусную, бактериальную, грибковую, травматическую, химическую, аллергическую, а также развиваться на фоне проведения химио- и радиационной терапии по поводу онкологических заболеваний.

В ряде случаев поражения слизистой оболочки рта имеют локальный характер и соответствующие названия:

десен — гингивит;

десневого сосочка — папиллит;

языка — глоссит;

нёба — палятинит;

губ — хейлит.

Какие факторы обусловливают развитие стоматита?

Ряд факторов приводит к развитию стоматита, в частности такие:

зубные протезы со свободной посадкой;

травмирование слизистой оболочки полости рта;

несоблюдение гигиены полости рта;

курение:

гематологические онкозаболевания и злокачественные новообразования;

обезвоживание;

употребление алкоголя;

ксеростомия (в том числе развивающаяся на фоне химио- и лучевой терапии);

приём некоторых лекарственных препаратов (O’BrienP., 2009).

Приём каких лекарственных препаратов может приводить к развитию стоматита?

Риск развития стоматита повышается на фоне применения:

химиотерапевтических препаратов;

антибиотиков;

опиоидов (наркотические анальгетики);

диуретиков (поскольку повышают риск развития обезвоживания);

антихолинергических средств;

антигистаминных препаратов и деконгестантов;

кортикостероидных препаратов;

антидепрессантов;

некоторых антигипертензивных препаратов (O’BrienP., 2009).

Какие существуют общие рекомендации по лечению стоматита?

Оптимально обратиться к врачу для правильного диагностирования этиологии стоматита, определения и последующего устранения провоцирующих факторов.

Для лечения стоматита применяются не содержащие спирта жидкости для полоскания рта, в состав которых входят различные местные антисептики; нестероидные противовоспалительные препараты ((НПВП), например бензидамин), местные анестетики (анестезин, лидокаин), вяжущие лекарственные средства (салицилат висмута, сукральфат), в тяжелых случаях — глюкокортикостероиды (только по назначению врача!). В случае выраженного болевого синдрома, который не купируется при проведении местной терапии, пациентам могут быть рекомендованы анальгетики и НПВП системного действия. В зависимости от этиологии и тяжести течения стоматита могут быть рекомендованы антибактериальные, противогрибковые, противовирусные лекарственные средства местного или системного действия. Также пациентам со стоматитом следует чаще пить воду и проводить гигиенические процедуры по уходу за полостью рта (например регулярно чистить зубы и применять специализированные стоматологические ополаскиватели для полости рта) (O’Brien C.P., 2009). Стоматит у детей особенно часто приводит к снижению аппетита, нарушению общего состояния и даже уменьшению массы тела. Для того чтобы быстро вылечить стоматит у ребёнка, рекомендуется не только медикаментозная терапия, но и употребление в пищу механически и термически щадящей пищи с исключением кислых (в том числе фруктов), острых блюд.

Кандидозный стоматит

Стоматит грибковой этиологии чаще всего вызывается Candida albicans, C. tropicans, C. crusei. Данные микроорганизмы являются представителями нормальной микрофлоры полости рта и вызывают патологический процесс при воздействии определённых провоцирующих факторов, например:

дисбактериоза на фоне применения антибиотиков;

микротравматизации слизистой оболочки полости рта (зубными протезами, пирсингом);

при частой рвоте;

на фоне терапии кортикостероидами (например при применении ингаляционных глюкокортикостероидов и несоблюдении рекомендации по ополаскиванию полости рта после каждого применения лекарственного препарата);

у больных с сахарным диабетом (Salerno et al., 2011). Особенно высокий риск развития кандидозного стоматита у больных с неконтролируемой гипергликемией (Rodrigues C.F. еt al., 2019);

риск развития кандидозного стоматита повышен у новорожденных вследствие кислой реакции слюны, незрелости слизистой оболочки полости рта, частых срыгиваний;

высокий риск развития тяжелого течения кандидозного стоматита у пациентов со СПИДом, онкологическими заболеваниями, получающих иммуносупрессивную терапию (Vila et al., 2020).

Кандидозный стоматит у пациентов с зубными протезами является наиболее частой формой кандидоза полости рта (25–65%) с преимущественной локализацией поражений на слизистой оболочке неба (Salerno C. et al., 2011).

Кандидозный стоматит полости рта описан ещё Гиппократом, который назвал данное заболевание «болезнью больных» (Vila T. et al., 2020).

Основной симптом кандидоза слизистой оболочки полости рта (молочницы) — белый, творожистый, крупинчастый или плёнчатый налёт, который легко снимается.

Чем лечить кандидозный стоматит?

Для лечения кандидоза слизистой оболочки полости рта обычно применяются местные противогрибковые средства (нистатин, флуконазол, клотримазол). В тяжелых случаях, при распространении воспалительного процесса может быть рекомендовано применение системных противогрибковых препаратов.

Как снизить риск развития стоматита при ношении зубных протезов?

Риск развития кандидозного стоматита значительно повышен у лиц, имеющих зубные протезы, по сравнению с популяцией в целом. Для снижения риска его развития эксперты рекомендуют:

регулярно чистить зубные протезы зубной щёткой после каждого приёма пищи;

регулярно проводить чистку протезов с помощью химических средств, рекомендованных стоматологом (могут отличаться в зависимости от типа протеза/материала изготовления);

снимать протез на ночь;

после проведения очищения и дезинфекции оставлять протез сухим.

Кандидозный стоматит зубных протезов, даже если он имеет бессимптомное течение, следует лечить, поскольку он может служить резервуаром для распространения инфекции. Также кандидозный стоматит способствует резорбции альвеолярной кости. Эксперты подчёркивают, что основой профилактики и терапии кандидозного стоматита у лиц с зубными протезами являются устранение и контроль микробного налета (Salerno C. et al., 2011).

Острый герпетический (афтозный) стоматит

Герпетический стоматит вызывается вирусом простого герпеса и характеризуется появлением болезненной везикулярной сыпи на слизистой оболочке полости рта. В дальнейшем везикулы лопаются с образованием афт — изъязвлений. Наиболее часто афтозный стоматит диагностируется у детей раннего возраста (в возрасте 6 мес — 3 лет). Пути передачи вируса — воздушно-капельный, контактный. Инкубационный период составляет 4–8 дней. Выделяют 4 периода в течении заболевания: инкубационный, продромальный, сыпи и уменьшения выраженности симптомов.

Кроме местных симптомов, при герпетическом стоматите могут отмечать симптомы общей интоксикации (головная, мышечная боль, тошнота, снижение аппетита, кожная гиперестезия, вялость), лихорадка, увеличение регионарных лимфатических узлов, бледность кожных покровов, боль при глотании и употреблении пищи.

Чем лечить герпетический стоматит?

При герпетическом стоматите рекомендуется употреблять механически, физически и термически щадящую пищу (например супы-пюре, нежирные молочные продукты в теплом виде). Рекомендуется обильное питьё.

При значительной выраженности болевого синдрома перед едой слизистую оболочку полости рта следует обезболить местными анестетиками (например новокаином, при отсутствии аллергических реакций в анамнезе). Применяются местные антисептики. В тяжелых случаях, требующих лечения в стационаре, рекомендуется применение системных противовирусных препаратов (например ацикловира) (Kiderman A. et al., 2002). В период уменьшения выраженности симптомов местно могут быть рекомендованы облепиховое масло или масло шиповника, растворы антисептиков.

Как быстро вылечить стоматит у ребёнка?

Не существует единого лекарства от стоматита, эффективного у всех. При развитии симптомов стоматита у ребёнка следует обратиться к лечащему врачу — педиатру, семейному врачу. Врач поможет подобрать эффективное лекарственное средство для лечения стоматита, даст рекомендации по питанию и гигиене полости рта.

Стоматит: найти причину

Воспаление слизистой оболочки полости рта может иметь различную этиологию. Важно и наличие факторов риска развития стоматита. Зачастую местное лечение безрецептурными препаратами оказывается неэффективным. Лечение стоматита у взрослого должно начинаться с определения его этиологии и провоцирующих факторов. Так, например, у больного с сахарным диабетом с плохо подогнанными зубными протезами, особенно при несоблюдении рекомендаций по их очистке, стоматит будет рецидивировать. В таком случае важной частью лечения являются контроль гликемии, правильная очистка протезов, а возможно и изготовление нового протеза у стоматолога. Следует помнить, что кандидозный стоматит у взрослых зачастую является вторичным по отношению к каким-либо другим заболеваниям. В случае развития кандидозного стоматита (молочницы) необходимо пройти обследование у врача. Особенно настороженно следует отнестись к рецидивам стоматита. Разобраться с причинами и провоцирующими факторами развития стоматита у конкретного больного поможет врач. При необходимости врач может рекомендовать дообследование: